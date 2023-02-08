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8 февраля, среда | Последнее обновление — 19:59 | vz.ru
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|EPA/ТАСС
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Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции
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После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.
Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
Пожар в турецком порту Искендерун потушен
Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.
Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.
Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.
В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6 тыс. 957 человек
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Число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 6 тыс. 957 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям.
По уточненной информации, в результате землетрясения погибли 6 тыс. 957 человек, ранения получили 38 тыс. 224 человека, передает ТАСС.
Кроме того, сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 4,6.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 по Москве) в 58 км к северо-западу от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине 0 километров. За ним последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 до 4,4.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло
новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться
несколько лет.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек
Количество погибших в результате землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек, сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
В ведомстве отметили, что число раненых при этом выросло до 37 тыс. 11 человек, передает РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3
В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11:11 по времени UTC (14:11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».
Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.
В Турции число погибших выросло до 5,5 тыс. человек
Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 5434, а число раненых составило 31 777 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Ранее сообщалось, что число погибших составило более 4,5 тыс. человек. Число пострадавших возросло с 26 тыс. до 31 тыс. человек, передает ТАСС.
Такое большое число погибших насчитывается, в том числе, из-за 455 повторных подземных толчков. Магнитуда землетрясения имела мощность от трех до шести.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 8,5 тыс. человек
В Турции число жертв землетрясения превысило 8,5 тыс. человек
Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.
О последних данных в ходе брифинга сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС. Также глава страны добавил, что обрушились около 6444 зданий.
Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.
Ранее Эрдоган ввел
режим чрезвычайного положения на три месяца в районах вокруг эпицентра, также объявлен десятидневный траур.
Стало известно о шансах спасти находящуюся под завалами в Турции российскую семью
Оперслужбы: Российская семья из четырех человек находится под завалами в Турции, есть шансы их спасти
Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, однако есть шансы спасти людей, сообщают в российских оперативных службах.
По информации служб, под завалами находится семья россиян из четырех человек – муж с женой и их дети, передает ТАСС.
Тем временем число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 7 тыс. 108 человек, ранения получили 40 тыс. 910 граждан.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Пашинян сообщил Эрдогану об отправке спасателей в зону бедствия
Премьер Армении Пашинян сообщил по телефону Эрдогану об отправке спасателей в Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян по телефону сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану, что спасательные силы Армении отправляются в зону бедствия, и выразил соболезнования в связи с жертвами землетрясения.
Кабмин Армении сообщил, что Пашинян позвонил Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения в Турции. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и добавил, что из Еревана готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасатели Армении, передает ТАСС.
В свою очередь президент Турции поблагодарил Никола Пашиняна за помощь, отметив, что турецкое правительство высоко ценит поддержку Еревана, подчеркнув важность этого шага также в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами, передает РИА «Новости».
Напомним, между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
Ранее стало известно, что спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней.
Число погибших от землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс. человек.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС России сообщило об отправке в Турцию самолета-амфибии для тушения пожара в порту Искендеруна
МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, сообщает пресс-служба ведомства.
Самолет вылетает в ответ на обращение турецкой стороны, он поможет при тушении мощного пожара, который разрастается в порту Искендеруна после землетрясения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что общая площадь возгорания на данный момент может составлять несколько сотен квадратных метров. Мощный пожар в порту на юго-востоке республики продолжает разрастаться. Часть контейнеров с грузом перевернулись после природной катастрофы.
Жителей турецкого Искендеруна эвакуировали из-за подъема воды
СМИ: Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне, жителей эвакуируют
Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы, передал телеканал NTV.
По сообщению телеканала, из-за землетрясений уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае, где в прибрежной зоне были затоплены дороги, площади, рабочие места, торговые объекты и банки. Людей со всех объектов эвакуировали, передает РИА «Новости».
Ранее МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, который начался после сильнейшего землетрясения.
В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 4,5 тыс. человек
Число погибших после мощного землетрясения на юго-востоке Турции превысило более 4,5 тыс. человек, сообщил глава департамента по минимизации рисков Управления по ЧС Турции Орхан Татар.
Всего пострадали более 26 тыс. граждан страны. Он добавил, что после первых подземных толчков в Турции было зарегистрировано еще 455 повторных, которые имели магнитуду от трех до шести, передает ТАСС.
Землетрясение задело 10 провинций, вокруг которых три месяца будет действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный по поручению президента республики Реджепа Эрдогана.
На место трагедии вылетел самолет МЧС России, спасатели будут работать в стране 10 дней.
Россия решила отправить в Турцию дополнительную группировку спасателей
Глава МЧС поручил направить в Турцию дополнительную группировку спасателей
Дополнительная группировка спасателей будет направлена в пострадавшую от землетрясения Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, сообщили в пресс-службе ведомства.
По сообщению пресс-службы, в настоящий момент спасатели ведомства готовятся к вылету в Турцию по поручению главы МЧС России Александра Куренкова, передает ТАСС.
Ранее спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции
На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».
О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.
Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.
Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек.
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