Назван объем доходов федерального бюджета за январь

Дана предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2023 года

По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1356 млрд рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Юралс и сокращением объемов экспорта природного газа, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Юралс в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть в настоящее время прорабатываются подходы к переходу на альтернативные ценовые индикаторы для целей налогообложения.

Кроме того, использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Сокращение поступлений внутреннего НДС к аналогичному периоду прошлого года в том числе связано с действием ускоренного порядка возмещения НДС (введенного с апреля 2022 года), вследствие которого произошло перераспределение квартальных объемов возмещения на первый месяц квартала (аналогичная ситуация наблюдалась во 2, 3 и 4 кварталах 2022 года). Сокращение поступлений налога на прибыль связано в том числе с возмещением переплат налога в предшествующие периоды.

В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете (№466-ФЗ от 05 декабря 2022 года).

По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3 117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%. Ускорение финансирования расходов в начале 2023 года главным образом связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Это в том числе позволит обеспечить более равномерное кассовое исполнение расходов федерального бюджета в течение 2023 года.

Отмечается, что предварительные оценки исполнения федерального бюджета в январе соответствуют динамике, заложенной при формировании основных характеристик на 2023 год в рамках закона о бюджете. Это в совокупности с использованием/формированием средств ФНБ в случае отклонения размера нефтегазовых доходов от их базового уровня обеспечивает устойчивость бюджетной системы и укрепляет макроэкономическую и финансовую стабильность страны.