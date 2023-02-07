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Сослуживцы попросили наградить Звездой Героя накрывшего собой гранату бойца
Накрывшего собой гранату и спасшего сослуживцев в зоне СВО бойца попросили наградить Звездой Героя
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Участники специальной военной операции обратились с просьбой посмертно наградить Звездой Героя забайкальца Павла Кочева, который накрыл собой гранату и спас сослуживцев.
Депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале опубликовал очерк о подвиге Павла Кочева. Он рассказал, что бойцы штурмовой группы осенью 2022 года в разное время приезжали в Читу и побывали на могиле погибшего товарища. Они первыми подписали письмо, где рассказали о героической гибели сослуживца, и призвали наградить его посмертно Звездой Героя. В очерке написано, что Павел погиб 14 августа.
«Граната упала посередине: справа от Алексея и слева от Павла. Рядом, чуть впереди и чуть позади были Иван, Сергей, Юра и Миша. Судя по всему, Павел понял, что отбросить гранату уже не успеет, и, как лежал, прыгнул прямо на нее. Левым боком упал на смертельный железный комок. Осколки, вылетевшие из-под его тела, посекли «Малого», – рассказывают боевые товарищи Павла, считая, что если бы не он, они бы погибли.
Ходатайство о представлении Кочева к награждению Золотой Звездой Героя поддержали не только Гурулев, но и Забайкальская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов и общественные организации.
Ранее майор медслужбы в Запорожской области Александр Сеикаев был награжден орденом Мужества посмертно. Он погиб в результате обстрела больницы города Токмак Запорожской области, оставшись с нетранспортабельными тяжелобольными пациентами, которых не успели эвакуировать.
Залужный раскрыл США потери Украины в конфликте с Россией
Экс-советник Пентагона: Залужный тайно сообщил США о потере 257 тыс. человек ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Запись интервью офицера опубликована в блоге на YouTube. Макгрегор рассказал о визите главкома ВСУ Залужного в США, где он встретился с министром обороны Ллойдом Остином и с генералом Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов. Полковник, ссылаясь на данные источников, заявил, что Залужный сообщил им, что Украина с начала конфликта потеряла 257 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.
Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат
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По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины.
«Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник.
«Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он.
«По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист.
«Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик.
«Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин.
Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.
Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо.
По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски.
По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев.
Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле.
Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве.
На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР.
В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.
Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе.
«На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении.
В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах.
В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии.
СМИ: Поставки западных танков на Украину оказались под угрозой срыва
Обозреватель Lidovky: Западные танки не доедут до Украины проблем с логистикой
Танки, которые Запад пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ), столкнутся со значительными логистическими проблемами, они могут не доехать до пункта назначения, сообщил чешский военный журналист Томаш Влах.
В статье для чешского издания Lidovky Влах пишет, что обещанные Украине танки нужно в тайне от России поставить на поле боя, что вряд ли сможет ВСУ, таким образом, они могут так и не доехать до места назначения, передает Ura.ru.
«Нужно учитывать, что внедрение западной бронетехники на украинском фронте будет сопровождаться другой, не менее важной, логистической «битвой» за быстроту поставок и бесперебойное снабжение боеприпасами, топливом и запчастями», – подчеркнул Влах. Кроме того, для обеспечения логистики западной техники необходимо больше людей, чем воюют против российских войск.
Ранее в Германии пожаловались на молчание в ЕС после согласия ФРГ поставить танки на Украину.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку». По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов.
Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска.
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава флота России
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава ВМФ России
Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Дмитрий Донской» выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России, корабль утилизируют, сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев.
По его словам, «Дмитрий Донской» ждет утилизация на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими такими же субмаринами. При этом Мальцев отметил, что название «Дмитрий Донской передадут другому проекту, который строится на заводе «Севмаш», передает ТАСС.
В сентябре 2022 года подлодка успешно решала задачи по обеспечению испытаний многоцелевой АПЛ «Красноярск» и атомного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов».
Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что «Дмитрий Донской» проекта 941 (шифр «Акула») прослужит в составе ВМФ России еще несколько лет.
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Артемовске
Пушилин: ВС России закрепились на севере и востоке Артемовска и выдавливают ВСУ с их позиций
Российские силы закрепились на севере и востоке города Артемовска (Бахмут) и продолжают выдавливать ВСУ с их позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, в Артемовске бойцы штурмовых отрядов закрепились в северной части города, в восточной части закрепились частично и продолжают вытеснять противника, передает ТАСС
Ранее Пушилин заявил, что на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях.
Российские войска выбили ВСУ с западных окраин Двуречного
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ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны.
Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.
Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град».
У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
У поселков Марково, Тихоновка и Новомихайловка (ДНР) ликвидированы американские станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 35 украинских военных, танк, два БТР, две гаубицы МСТА-Б.
На Херсонском направлении уничтожена машина РСЗО БМ-21 «Град» у поселка Новокаиры (Херсонская область), склад боеприпасов у поселка Токаревка (Херсонская область).
Авиация и артиллерия за сутки нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах.
ПВО за сутки уничтожили 13 беспилотников у поселков Райгородка, Белогоровка, Голиково, Краснореченское, города Кременная (ЛНР), Александровка, Новоселовка, Старомайорское (ДНР), Малая Токмачка, Степановка (Запорожская область) и Тягинка (Херсонская область).
Также сбиты четыре снаряда РСЗО «Ольха» и HIMARS, ракета «Точка-У».
С начала СВО уничтожены 382 самолета, 206 вертолетов, 3021 беспилотник, 403 ЗРК, 7737 танков и других боевых бронированных машин, 1007 машин РСЗО, 3996 орудий полевой артиллерии и минометов.
Дрон взорвался в Калужской области
Губернатор Шапша: В окрестностях Калуги в воздухе взорвался дрон
В окрестностях Калуги ранним утром понедельника, 6 февраля, в воздухе взорвался беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Шапша сообщил в Telegram-канале, что взрыв, после которого раздался громкий хлопок, произошел в лесу вблизи города на высоте 50 метров. В результате произошедшего пострадавших нет, как нет и ущерба гражданским и социальным объектам.
На месте происшествия в настоящее время работают представители силовых структур, добавил губернатор.
В октябре Шапша сообщал, что в Калужской области упал беспилотный летательный аппарат, инцидент произошел на военном аэродроме Шайковка.
Мирошник рассказал о стратегическом значении Северска
Мирошник: Северск имеет стратегическое значение для фронта
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Несмотря на то, что Северск – довольно небольшой городок, его географическое положение дает серьезное преимущество военным. Установление контроля над ним сделает нас на шаг ближе к разрушению линии обороны противника, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили, что ВС России заняли выгодные рубежи у Северска.
«Северск – относительно небольшой городок, который занимает доминирующие позиции с точки зрения ландшафта. Он имеет стратегическое значение. Дело в том, что сейчас на линии обороны ВСУ Северск – Соледар – Артемовск идут активные бои. Соледар уже проломлен, в скором времени должна решиться судьба Артемовска, на очереди окажется Северск», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сам населенный пункт уже почти полгода находится под украинским контролем. Это приводит к постоянным обстрелам Лисичанска, Северодонецка, Кременной и Рубежного. Восстанавливать эти города просто не получается. Судьба всей агломерации зависит от того, кто контролирует Северск», – объяснил собеседник.
«Тот факт, что мы заняли выгодные рубежи, позволяет рассматривать происходящее как подготовку к потенциальному наступлению. Мы располагаем необходимыми силами. И следующим на пути должен стать Красный Лиман», – добавил экс-дипломат.
«Только после взятия этих городов можно будет говорить о том, что линия обороны Северск – Соледар – Артемовск разобрана. Тогда получится вынудить ВСУ отступить к следующей линии обороны, которая, судя по всему, пройдет в районе Славянска, Краматорска и Дружковки», – рассуждает он.
«Также мы наблюдаем, что ВСУ начали дезертировать в районе Кременной. В первую очередь это связано с серьезными потерями с их стороны. Кроме того, мотивация войск там практически на нуле. Все понимают, что мы имеем преимущество, а они просто отправлены на убой. И чтобы сохранить себе жизнь, противник просто дезертирует», – заключил Мирошник.
Ранее подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения вооруженных сил заняли выгодные рубежи и позиции у города Северска в Донецкой народной республике.
Марочко отметил, что положение ВСУ в районе Северска за минувшие выходные значительно ухудшилось. В свою очередь российские военные благодаря занятым позициям могут контролировать новые участки местности, повысив эффективность ударов по ВСУ. Он добавил, что украинское командование вынуждено наращивать поставки как живой силы, так и вооружений на данном направлении.
Кроме того, Марочко также сообщил о том, что часть украинских военнослужащих дезертируют в районе города Кременная в ЛНР, где сейчас ведется наступление российских сил. Наши военные, по его словам, отмечают на Кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах ВФУ.
Марочко уточнил, что некоторые военные не оказывают существенного сопротивления и оставляют позиции. Переброшенные Киевом для сдерживания собственных войск националистические подразделения выполнить поставленную задачу не могут, добавил он
3 февраля Марочко сообщал, что группировка ВС Украины, которая сейчас находится в городе Северске, может оказаться в ближайшее время в окружении. Ранее Северск входил в единую линию обороны украинских войск вместе с Артемовском (украинское название Бахмут) и Соледаром.
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Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару
Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада
Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара.
Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил.
В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника.
Военный эксперт рассказал об эффективности «Краснополя» против западных танков
Военный эксперт Козюлин: У России достаточно средств для борьбы с западными танками ВСУ
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«Краснополь» производится еще с советских времен, за эти годы его неоднократно модернизировали. Нарастить объемы боеприпасов не составит труда. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно, что Россия наращивает производство артиллеристских снарядов «Краснополь».
«Краснополь» – известный отечественный высокоточный артиллеристский боеприпас с лазерным наведением. Он предназначен для поражения в первую очередь танков. Поэтому ко встрече западных Abrams, Leopard и Challenger мы готовы», – рассказал Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ.
«В Вооруженные силы нашей армии он поступил еще в советское время, в 1986 году. С тех пор «Краснополь» неоднократно модернизировался и совершенствовался. Сама по себе разработка хорошо изучена. Учитывая, как давно он используется, все компоненты отечественные, поэтому должно получиться быстро нарастить объемы производства», – отметил он.
«Кроме того, «Краснополь» производится по российской лицензии в Китае. В крайнем случае для оперативного решения вопроса мы сможем закупить недостающую комплектацию, тем временем наращивая собственное производство», – отметил собеседник.
«Помимо артиллерийских боеприпасов, у нас есть еще эффективные системы воздух-земля для самолетов и вертолетов. Средств борьбы с танками у нас достаточно много», – заключил Козюлин.
Ранее стало известно о наращивании в России производства снарядов, способных уничтожать танки НАТО. Речь идет об управляемых артиллерийских боеприпасах «Краснополь» калибра 152 мм для ствольных артиллерийских гаубиц. Российский оборонно-промышленный комплекс в 2022 году увеличил их выпуск в несколько раз. Отмечается, что в 2023 году темпы производства управляемых снарядов также планируется увеличить.
Снаряды «Краснополь» позволяют поражать одиночные малоразмерные цели противника, в том числе подвижные, такие как танки. Это было подтверждено многократно в боевых условиях на практике, заявил источник. Такие снаряды можно успешно применять против Abrams и Leopard, которые планируется поставить Украине.
Напомним, СМИ сообщали, что высокоточным снарядом «Краснополь» был уничтожен полевой штаб и центр связи ВСУ со Starlink в Угледаре.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что снарядами «Краснополь» также можно эффективно уничтожать РСЗО HIMARS.
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В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов
В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов
Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО.
Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.
По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине.
Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами.
Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.
Украина потребовала от Израиля официально осудить Россию
СМИ: Киев попросил у Израиля кредит и потребовал осудить действия России на Украине
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Власти Украины потребовали от Израиля публично осудить действия РФ и выдать Киеву кредит в 500 млн долларов, а также поддержать мирный план Владимира Зеленского, предполагающий вывод российских войск с Украины, сообщают СМИ.
Портал Walla со ссылкой на украинские и израильские источники сообщает, что перед визитом на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна, Киев выдвинул требования израильскому государству. Так, Израилю был отправлен запрос на кредит в 500 млн долларов. Кроме того, пишет портал, израильскому государству следует сделать четкое публичное заявление против России и поддержать «мирный план» украинского президента Владимира Зеленского, предполагающего вывод российских войск за пределы территории, которую Украина считает своей.
Также сообщается, что Киев рассчитывает, что Израиль окажет помощь в в лечении сотен украинских солдат и мирных жителей и ждет от нового правительства Израиля подтверждения обязательства помочь Украине с созданием новой системы оповещения о воздушной атаке.
Напомним, Коэн сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Киев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает необходимым пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Россия предупредила о подготовке украинскими спецслужбами масштабной провокации в Краматорске
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По подтвержденной несколькими независимыми источниками информации, украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы «военных преступлений», заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что для этого киевским режимом спланирован в городе Краматорске управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы с целью обвинения России в якобы «преднамеренном ударе» по гражданским объектам, утверждается в Telegram-канале Минобороны.
«В сопровождении сотрудников СБУ в город Краматорск уже прибыли журналисты западных СМИ, которые сейчас заселены в гостинице «Сапфир». При этом персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован. Все сотрудники до особых указаний переведены на удаленный формат работы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в западных СМИ подрыв медицинских учреждений Краматорска будет представлен как очередное «злодеяние» российских войск, требующее ответной реакции мирового сообщества и ускорения поставок Киеву дальнобойных ракет для ударов по территории России.