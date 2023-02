Залужный раскрыл США потери Украины Зеленский ввел санкции против российских атомных компаний Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 компаний атомной отрасли России 5 февраля 2023, 22:34 Текст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против 200 компаний и предприятий российской атомной отрасли, в список попал Росатом и его дочерние подразделения. В своем видеообращении в Telegram-канале Зеленский сообщил, что введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Он предупредил, что это не последнее решение. Согласно указу Зеленского, под санкции попали 200 российских компаний, в том числе Росатом, передает РИА «Новости». Также санкции сроком на 50 лет введены в отношении «Атомкапитал», «Институт реакторных материалов», «Государственный научный центр Российской Федерации Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований», акционерное общество «Русский сверхпроводник». Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Россия стала быстрее адаптироваться к санкциям Запада, при этом скорость введения новых замедлилась. Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля 2023, 08:58

Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля 2023, 08:58

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС. После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных 5 февраля 2023, 15:20

Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды 5 февраля 2023, 19:22

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Румынская баржа с пшеницей затонула в украинском порту Баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту 5 февраля 2023, 11:54

На расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети Глава Снигиревского района Барбашов: На беспорядочно расставленных ВСУ минах в Херсонской области подорвались дети 5 февраля 2023, 06:59

Украинские войска беспорядочно минируют территорию подконтрольного ВСУ Снигиревского района Херсонской области, от этого страдают мирные граждане, а недавно на минах подорвались дети, рассказал глава российской администрации района Юрий Барбашов. Барбашов рассказал про проблему беспорядочного минирования территории Снигиревского района украинскими войсками в период нахождения там линии разграничения. По имеющимся у него данным, мины стоят на много десятков километров на запад от проходившей здесь некогда линии разграничения, передает РИА «Новости». Глава российской администрации района рассказал, что проселочные дороги заминированы, и люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Он подчеркнул, что передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно. Так, по имеющимся у него данным, недавно в районе при подрыве мины пострадала семья, в том числе дети. Барбашов рассказал, что с такой проблемой ранее сталкивались в Луганской Народной Республике, тогда подразделения ВСУ продавали друг друг карты минирования. После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район, входивший в состав Николаевской области Украины, присоединился к этому региону. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска. Напомним, в январе российский сапер рассказал об использовании ВСУ немецких мин. Экс-премьер Израиля Беннет обвинил Запад в остановке переговоров России и Украины Экс-премьер Израиля Беннет заявил, что переговоры России и Украины прервал Запад 5 февраля 2023, 13:24

ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска WarGonzo сообщил об отступлении ВСУ из северных кварталов Артемовска 5 февраля 2023, 12:00

Украинские войска отступили из северных кварталов Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили военкоры со ссылкой на ЧВК «Вагнер». По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Отмечается, что бойцы «Вагнера» зашли в северные кварталы Артемовска и приступили к их зачистке, с востока они подходят со стороны Соледара. Другие штурмовые группы продвигаются к юго-западу от города – в направлении Часова Яра, который относительно Артемовска находится на возвышенности. Эта географическая особенность в определенной степени затрудняет боевую работу по полному окружению бахмутского гарнизона ВСУ, передает «Военное обозрение».. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись к перекрестку дорог Артемовск-Константиновка и Часов Яр – Курдюмовка, что к юго-западу от Красного (Ивановского). Одновременно с этим бои идут и в южной части Артемовска. Большие потери несут резервы националистического формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ), ранее переброшенные к городу с целью недопущения его окружения российскими войсками. Помимо этого, как пишет канал, есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. «Таким образом, можно сказать, что Бахмут уже взят в полукольцо», – добавили военкоры. Напомним, что ВС РФ продолжают успешные наступательные действия в пространстве вокруг Соледара и Артемовска (Бахмута). К северу от Соледара были заняты небольшие поселки им. Сакко и Ванцетти и Николаевка, в результате чего фронт продвинулся в направлении Северска. В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стяг