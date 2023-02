В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием Госдеп ответил на вопрос о блокировке продажи Турции истребителей Спикер Госдепа Прайс: Конгресс имеет право голоса в вопросе продажи Турции истребителей F-16 3 февраля 2023, 07:23 Текст: Антон Никитин

Администрация США не против продажи Турции истребителей F-16, однако у Конгресса тоже есть право голоса в этом вопросе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Прайс, говоря о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции, отметил, что подобные вопросы решаются не только исполнительной ветвью власти. По его словам, администрация «четко» обозначила свою позицию Конгрессу, Госдеп продолжает диалог с Турцией, передает РИА «Новости». Напомним, в четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. После этого официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в случае отказа от продажи истребителей проигравшей стороной окажутся сами США. По его словам, Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, однако в данном вопросе не намерена идти на уступки. «У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Star. Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400. Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией 3 февраля 2023, 03:48 Текст: Антон Никитин

Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ. Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости». Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams. При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности». Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен. Военный эксперт оценил роль распутицы на Украине для проведения СВО Военный эксперт Коротченко заявил, что погода не влияет на сроки проведения СВО 1 февраля 2023, 10:53 Текст: Вера Басилая

Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важной роли для ведения боевых действий и сроков проведения СВО, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Коротченко пояснил, что не стоит связывать сроки либо проведение военных действий с распутицей. По словам экспертов, главное условие – наличие боеспособных группировок войск, возможность грамотного оперативного планирования, вооружения и военная техника, передает Ura.ru. Между тем в октябре прошлого года командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта. Новости СМИ2 Глава МИД Турции заявил о невозможности одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО Глава МИД Турции заявил о невозможности в текущих условиях одобрить членство Швеции и Финляндии в НАТО 31 января 2023, 14:38

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Великое национальное собрание Турции в нынешних условиях не ратифицирует протокол по членству Швеции и Финляндии в НАТО, это невозможно, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу. По словам главы МИД, шведский коллега приезжал в Турцию, где услышал, что без выполнения обязательств ратификация протокола невозможна. «Поэтому в нынешних условиях говорить об одобрении этого документа не приходится», – передает РИА «Новости» слова Чавушоглу. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрем ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен. Также глава МИД Турции заявил, что Анкара может «позитивно посмотреть» на членство Финляндии в НАТО, если пожелает вступить отдельно от Швеции. «Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии», – сказал Чавушоглу. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией. Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 Испания отказалась передавать Украине танки Leopard 2А4 из-за их плохого состояния 2 февраля 2023, 09:52 Текст: Вера Басилая

Испания не будет передавать танки Leopard 2А4 Украине из-за их «абсолютно плачевного состояния», они нуждаются в восстановлении, сообщила Europa Press. По данным издания, танки Leopard 2А4 более десяти лет находились на консервации и теперь нуждаются в восстановлении и модернизации, передает Sputnik Ближнее зарубежье. Министр обороны Испании в августе прошлого года предупреждала, что не может передать Украине танки из-за их опасности для людей, сейчас решается вопрос о реальности их реанимации. Ранее СМИ сообщали, что Испания планировала передать Украине от четырех до шести танков Leopard 2A4. Новости СМИ2 В России предложили запретить продажу игрушечных танков НАТО Депутат Останина: Продажу игрушек в виде американских или немецких танков российским детям следует запретить 2 февраля 2023, 22:17

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Продажа в российских магазинах игрушечных танков в виде немецких Leopard или американских Abrams является пропагандой техники и идеологии западных стран, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, выступив за запрет подобных товаров. Останина в комментарии Daily Storm отметила, что когда раньше дети играли в войну, то делали это с деревянными автоматами, на которых не было фашистских крестов. По ее словам, продажа игрушек в виде американской и немецкой военной техники является элементом пропаганды идеологии тех стран. Она заявила, что выступает против продажи таких игрушек российским детям. Депутат добавила, что производителям следовало бы изображать натовскую символику на игрушках так, чтобы «у детей было желание с ними расправиться с помощью наших российских танков». Останина сказала, что вопрос запрета подобных игрушек будет изучен в ее комитете, после этого депутаты обратятся в Роспотребнадзор. Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему видит опасность в детских игрушках «Хагги Вагги». Эрдоган: Анкара положительно ответит на заявку Финляндии в НАТО при ее адекватной позиции Эрдоган: Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии 1 февраля 2023, 22:56 Текст: Александра Юдина

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на телеканале TRT заявил, что Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии. По словам Эрдогана, в процессе согласования заявки Финляндии на вступление в НАТО не оказалось больших проблем, в случае адекватного поведения властей страны ответ Анкары будет таким же, передает РИА «Новости». При этом глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявлял, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как решение Эрдогана отводит от финнов и шведов большую беду. Новости СМИ2 Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск Bloomberg: Запад советует Украине сдать Артемовск и копить силы на весну 2 февраля 2023, 23:46 Текст: Антон Никитин

Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут), пишет Bloomberg со ссылкой на представителей властей США и европейских стран. Источники Bloomberg считают, что ВСУ, скорее всего, смогут, переместившись к западу, создать новую линию обороны и предотвратить дальнейшее наступление на Краматорск и Славянск, передает ТАСС. При этом агентство указывает, что переданных Украине вооружений недостаточно, чтобы развернуть крупное наступление. Однако, получив новую бронетехнику, украинские военные могут попытаться контратаковать на юге с целью перерезать сухопутную дорогу в Крым, пишет Bloomberg. При этом источники считают, что конфликт на Украине может затянуться как минимум до 2024 года. Газета ВЗГЛЯД писала ранее, кто и почему ждет «решающего наступления» России на Украине. Кадыров: Бойцы «Ахмата» отрепетировали уничтожение танков Leopard и Abrams 3 февраля 2023, 01:21 Текст: Антон Никитин

Бойцы спецназа «Ахмат» провели в зоне спецоперации «генеральную репетицию» уничтожения «хваленых» танков Leopard и Abrams, которые Запад решил поставлять вооруженным силам Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике МТ-ЛБ иностранного производства. По словам Кадырова, техника НАТО «горит очень красиво». «Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку», – подчеркнул он, добавив, что российские военные «в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной [президентом Украины Владимиром] Зеленским техники у своих закордонных хозяев». На каждый «Абрамс» и «Леопард», продолжил Кадыров, найдется свой российский «Корнет». Он отметил, что это дорого обойдется Западу в финансовом плане. Накануне президент Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине. Новости СМИ2 Военная полиция предотвратила теракт в Запорожской области Военная полиция России обнаружила взрывное устройство на остановке в поселке Кирилловка в Запорожской области 1 февраля 2023, 08:40 Текст: Вера Басилая

Бойцы военной полиции России обнаружили на остановке в поселении Кириловка Запорожской области противопехотную мину с дистанционным управлением, она была обезврежена, сообщил командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт». По словам военного, диверсанты собирались взорвать остановку, где бывает большое скопление местного населения, но мину обнаружили и обезвредили, передает РИА «Новости». Военнослужащий с позывным «Ара» во время уничтожения СВУ и боеприпасов на полигоне рассказал, что взрывчатка оказалась противопехотной миной МОН-100 с дистанционным управлением, из-за этого пришлось обезвреживать ее на месте, потому что наблюдатель мог привести ее в действие в любой момент. По словам «Фармацевта», местные жители оперативно обращаются к военной полиции в случае обнаружения подозрительных предметов, что позволяет подавлять активность диверсантов. Ранее российские военные обнаружили на Авдеевском направлении диверсионно-разведывательную группу ВСУ и оперативно передали координаты противника артиллерийским расчетам 152-миллиметровых пушек «Гиацинт», которые нанесли боевикам огневое поражение. Также был предотвращен прорыв спецназа ВСУ в Запорожской области. Штабная тренировка командования РГВ стартовала в Белоруссии Минобороны: Штабная тренировка объединенного командования РГВ начинается в Белоруссии 31 января 2023, 08:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместная штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск (РГВ), в ходе которой представителями России и Белоруссии будет отрабатываться принятие решения на применение РГВ, начинается в Белоруссии сообщило минобороны республики. По сообщению ведомства, в ВС Белоруссии стартовала совместная штабная тренировка Объединенного командования РГВ, в ходе которой будут отработаны вопросы совместного планирования применения войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства передает ТАСС. Ранее на учениях РГВ отработали перебазирование авиации на аэродромы в России. Новости СМИ2 Пентагон обвинил оборонные корпорации в некомпетентности Financial Times: Пентагон заявил оборонным корпорациям, что они не справляются с производственными задачами 31 января 2023, 14:25 Текст: Дмитрий Зубарев

Пентагон уведомил оборонные корпорации США о том, что их производственные мощности не соответствуют поставленным перед ними задачам, пишет Financial Times со ссылкой на информированный источник. По сообщению издания, Минобороны США заявил оборонным корпорациям, что они не соответствуют производственным задачам, передает РИА «Новости». Financial Times отмечает, что сейчас некоторые линии производства работают в полную силу 24 часа в сутки, то есть для увеличения производства нужно будет нанимать новых сотрудников и строить новые объекты, поэтому наращивание производства будет непростой задачей. Ранее офицер американской военной разведки в отставке Ребекка Коффлер заявила, что в ВС США разразился настоящий кризис в области оружейных запасов из-за продолжающихся поставок Украине. Столтенберг выразил уверенность в приеме Швеции и Финляндии в НАТО 1 февраля 2023, 21:24 Текст: Алексей Дегтярев

Швеция и Финляндия войдут в Североатлантический альянс, несмотря на позицию Анкары, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Пока нельзя точно сказать, когда страны станут членами альянса, но это говорит «об открытости дверей» НАТО, заявил Столтенберг в интервью японской газете «Никкэй», передает ТАСС. По его словам, обе страны проходят самый быстрый процесс вступления в современной истории блока. Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет одобрять заявку Швеции на вступление в НАТО, но заявку Финляндии – одобрит. Новости СМИ2 В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана 2 февраля 2023, 18:45 Текст: Кристина Цыцура

Норвежские власти запретили запланированную на пятницу акцию по сожжению Корана, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «После получения информации о планируемой на завтра акции в Норвегии, направленной против нашей священной книги – Корана, мы вызвали норвежского посла в Анкаре в министерство. Они (власти Норвегии – прим. ВЗГЛЯД) отменили разрешение», – передает ТАСС со ссылкой на слова министра. Ранее сообщалось, что посол Норвегии в Анкаре Эрлинг Сконсберг был вызван в четверг в МИД Турции, где ему заявили протест из-за запланированной акции. Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме. В США испытали запущенный с борта дрона беспилотник General Atomics Aeronautical Systems испытала запускаемый с дрона беспилотник 1 февраля 2023, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems впервые испытала новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ALE Eaglet, запущенный с борта другого БПЛА, сообщается в пресс-релизе компании. По сообщению компании, Eaglet запустили в декабре 2022 года в штате Юта с разведывательно-ударного БПЛА MQ-1C Grey Eagle, он задумывался как недорогая малоуязвимая система, запускаемая с автомобиля, самолета или вертолета, передает ТАСС. Как отметили представители компании, дальность полета беспилотника составляет «тысячи километров». #{video1 Ранее Пентагон отказался передавать беспилотники MQ-1C Gray Eagle компании General Atomics Украине. Новости СМИ2 В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием SCMP: Накачка Киева западным оружием обернется бесконечным циклом насилия и кровопролития 3 февраля 2023, 06:15 Текст: Антон Никитин

Поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, пишет журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post. Шах отметила, что уже существует достаточно доказательств того, что западное оружие с Украины переправляется на черные рынки и расползается по всему миру, становясь причиной новой гонки вооружений, передает РИА «Новости». Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения, станет причиной затяжного конфликта в Сирии, Афганистане и Ливии. С начала конфликта на Украине Запад направил Киеву вооружений на миллиарды долларов, и всем следует осознавать серьезность этой нисходящей спирали, пишет Шах. Запад, поставляя Киеву оружие, ведут опосредованную войну с Россией на украинской земле, заключила автор статьи. Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.