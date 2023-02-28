Общество «Знание» организовало интеллектуальные состязания молодых ученых в Мариуполе

В мариупольской средней школе № 47 состоялся интеллектуальный батл деятелей науки в рамках масштабного просветительского проекта «Ученый говорит» Российского общества «Знание».

Наука в ДНР занимает особое место – в республиканской Неделе науки в феврале приняли участие 7 тыс. человек: ученые, преподаватели, школьники и студенты. Ученые Республики неизменно стремятся к популяризации научных знаний, в том числе среди подрастающего поколения, и новым просветительским событием стало участие донецких ученых в интеллектуальном конкурсе Общества «Знание» «Ученый говорит. Батл», который прошел на площадке общеобразовательной школы Мариуполя, говорится на сайте общества.

На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы администрации Мариуполя Виктория Калачева. Также молодых людей поприветствовала директор регионального отделения Общества «Знание» Людмила Сапрыкина.

В состязании приняли участие старший преподаватель кафедры медицинской биологии ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького», член ассоциации выпускников всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» президентской платформы «Россия – страна возможностей», сертифицированный специалист по управлению проектами и развитию территорий Анна Жижко, координатор специальных проектов АНО «Россия – страна возможностей», кандидат медицинских наук Никита Киосев, лектор Российского общества «Знание», магистрант Горловского института иностранных языков, учитель русского языка и литературы, советник директора по воспитанию школы № 55 Горловки Никита Никитюк и учитель математики школы № 22 Донецка, преподаватель онлайн-школы SkySmart, магистрант факультета математики и информационных технологий Донецкого национального университета Анна Хорольская.

Выступая перед школьниками, Никита Никитюк рассказал аудитории о русском языке, его значении и силе. По его словам, русский – один из самых сложных, но очень интересных языков в мире, и его носители обладают уникальным даром пользоваться этим «всемогущим орудием». Анна Хорольская взглянула с ребятами на математику как на интересную живую науку, предложила к решению ряд логических задач, познакомила с ментальной арифметикой. Анна Жижко раскрыла тему «Сражение длиною в жизнь» и описала многообразие живых существ вокруг человека, рассказала об амебах, малярийных плазмодиях, балантидиях и других полезных и вредных паразитах, грибках, одноклеточных. Никита Киосев объяснил школьникам ряд интересных процессов в организме человека, в частности метеозависимость и «как дедушкино колено предсказывает дождь».

Следующий батл состоится в Луганске. Анна Жижко, Никита Киосев, Никита Никитюк и Анна Хорольская вновь будут состязаться в умении креативно раскрыть сложные темы перед юношеской аудиторией, вовлекая ребят в бескрайний научный мир.

Проект «Ученый говорит. Батл» является вторым этапом масштабного просветительского проекта Общества «Знание» «Ученый говорит». На первом этапе – в рамках акции «Ученые – в школы», которая пройдет до конца марта во всех регионах страны – молодые исследователи ведут интерактивные уроки в школах и колледжах, знакомят подростков с достижениями космонавтики, медицины, IT, с исследованиями в области географии, экологии, психологии, русской литературы и многих других. Победители интеллектуальных состязаний станут спикерами научных форумов «Ученый говорит», получат возможность познакомиться с ведущими специалистами и представителями наукоемких проектов и бизнесов, а также смогут поехать на Конгресс молодых ученых в Сочи.