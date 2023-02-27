Марочко: Наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни

Марочко: Иностранные наемники на Сватовском направлении отказываются от окопной жизни

Из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Своеобразные ротационные мероприятия, по его словам, вызваны тем, что иностранцы отказываются жить в окопах. Марочко сообщил, что наемники требуют нормальных бытовых условий, их не устраивает отсутствие возможности посещать супермаркеты и «пользоваться услугами женщин с низкой социальной ответственностью», передает РИА «Новости».

В Кремле ранее заявляли, что привлечение Киевом наемников для боевых действий не сможет поменять ход СВО.