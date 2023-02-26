Врачи из Петербурга осмотрели школьников в Херсонской области

Врачи из Петербурга провели профосмотр школьников из Каланчакского округа Херсонской области

Выездная бригада врачей из Санкт-Петербурга провела профилактические осмотры детей в Александровской школе №1 Каланчакского округа. Врачи отметили, что в целом школьники физически и психоэмоционально развиты хорошо.

В ходе профосмотров у некоторых детей Александровской школы были выявлены патологии опорно-двигательного аппарата, сообщила «Надднепрянская правда» на своей странице «ВКонтакте».

Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев уточнил, что с согласия родителей дети будут направлены на консультацию к узким специалистам.

По распоряжению президента России Владимира Путина профилактические профосмотры прошли уже около 11 тыс. детей региона.

Со школьниками работают такие специалисты, как: невролог, хирург, педиатр и офтальмолог. Они выявляют самые распространенные заболевания у детей. Включены в медосмотры также и консультации психолога, психиатра, пишет Telegram-канал «Таврия».

«Хочу выразить благодарность врачам из Санкт-Петербурга от себя лично и от родителей за профессиональный медицинский осмотр детей. Надеемся на дальнейшее сотрудничество», – добавил директор Александровской школы №1 Сергей Бугаев.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России.