Борисов заявил о необходимости объединить усилия для борьбы с космическим мусором

Борисов: Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором

Нужно объединить усилия всего мирового сообщества для борьбы с космическим мусором и прочими объектами, которые могут повредить космические аппараты на орбите, высказал мнение глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

По его словам, всему международному сообществу необходимо будет серьезно подумать и объединить свои усилия для борьбы и парирования подобного рода угроз, подобных тем, которым подвергся «Союз МС-22», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что Россия имеет наработки в этой области, в частности, существует программа «Млечный путь».

Ранее Борисов указывал, что радиатор корабля получил повреждения из-за столкновения с метеороидом. После столкновения российские космонавты не смогли выйти в открытый космос, поскольку сработала система диагностики «Союза МС-22».