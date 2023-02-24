Кандидат в президенты США осудил помощь Киеву

Республиканец Вивек Рамасвами осудил помощь США Украине

США следует решить одну из основных своих проблем, которая связана с наркокартелями, это стоило бы лишь малой части денег, выделяемых Украине, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами в Twitter (заблокирован в Росии).

По его словам, мексиканские наркокартели являются основным двигателем фентанилового кризиса. Проблему с ними можно было бы решить за малую часть тех денег, что США тратит на Украине, передает РИА «Новости».

Рамасвами добавил, что у американских военных должна быть единственная задача – защита родной земли.

Кандидат в президенты США заявил, что его внешнеполитическими приоритетами стало бы «провозглашение независимости» от Китая и истребление мексиканских наркокартелей.

Рамасвами – американский предприниматель с индийскими корнями, он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году.