Украинский пленный солдат рассказал, как британские солдаты воюют вместе с ВСУ против российских сил

Британские военные – стрелки, пулеметчики, гранатометчики и бронебойщики – воюют на фронте против ВС России вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил украинский военный, взятый в плен под Авдеевкой.

Он подтвердил, что на фронте приходилось встречаться с иностранцами. «Они непосредственно воевали с нами. Воевали, стреляли, не обучали. Были с нами. Британия», – передает его слова РИА «Новости».

Британцы, по его словам, с украинскими военными взаимодействовали нормально и общались через переводчика. При этом британские военные были офицерами.

Пленный украинский военный добавил, что в учебной части на территории Украины перед отправкой на фронт его и других призывников готовили британские инструкторы.

В частности, натовские инструкторы из Британии обучали стрелять из «Мух», РПГ, пулеметов, автоматов. Всего украинских солдат обучало около 10 иностранцев.

Украинский пехотинец служил в 58-й бригаде украинских войск.

Напомним, британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания будет готовить украинских пилотов военных истребителей.