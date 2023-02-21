Очевидцы заметили голубые вспышки на границе Турции и Сирии перед землетрясением

Пользователи Сети опубликовали фото и видео голубых вспышек, которые, как утверждается, появилась в небе перед землетрясением на границе Турции и Сирии в понедельник вечером.

В Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликована видеозапись, на которой зафиксирована серия голубых вспышек непонятного происхождения.

Между тем, российский эксперт, директор Единой геофизической службы РАН и доктор технических наук Юрий Виноградов разъяснил, что такая голубая вспышка – малоизученное, однако нередкое явление, которое связано с пьезоэлектрическим эффектом, возникающим при первом подземном толчке, передает РИА «Новости».

«Кристаллические породы содержат кварц, и соответственно, когда происходит напряжение на кварце, то, как в зажигалке с пьезоэлементом, возникают искры, возникает электромагнитное поле, оно может проникать до ионосферы и вызывать там свечение. Достаточно часто такие явления происходят», – пояснил ученый.

По словам эксперта, в такой ситуации нет «ничего супернеобычного».

Такие вспышки происходят буквально за несколько секунд до основного толчка.

«Они фактически и вызваны толчком, просто если сейсмическая волна распространяется с одной скоростью, то электромагнитная совсем с другой. Возникшая вспышка как бы фиксирует начавшееся землетрясение, не давая людям времени на реакцию», – заключил эксперт.

Напомним, в понедельник вечером на границе Сирии и Турции произошло землетрясение. После подземных толчков в турецкой провинции Хатай под завалами вновь оказались люди.