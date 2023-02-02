В Норвегии запретили акцию по сожжению Корана

В Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног из Донбасса

Блогеры и журналисты назвали «бесславными ублюдками» школьников, которые затравили мальчика без ног из Донбасса в Петербурге.

«Несколько бесславных мажористых ублюдков во главе с заводилой в нынешней питерской школе прикалываются над мальчишкой из Донбасса, потерявшим обе ноги, который ходит теперь на протезах.

Один из уродов: «Можно у вас ноги на секунду?» – пихает слегка протез ногой.

Заводила: «Ноги у вас настоящие?» – возмутился выходкой школьников hippy_end_2.

Телеведущая Олеся Лосева, опубликовав видео со скандальным инцидентом в своем Telegram-канале, назвала эту историю жуткой и неприятной.

«В Сети пишут, что мальчик без ног приехал из Донбасса. Но какая разница – откуда! Дети часто бывают запредельно жестокими! Учитывая, что много лет нам внушали, как хорошо скажется инклюзивная система образования на восприятие подростками реальной жизни и детей-инвалидов, складывается ощущение, что программа сработала никак! Или это видео исключение из правил? В любом случае необходимо разобраться с этим вопиющим «исключением» и сделать соответствующие выводы всем – и абьюзерам, и администрации школы, и тем, кто стоит выше!» – написала журналист.

«Персонажей заставить публично извиняться. Родителей оштрафовать. Рассмотреть вопрос исключения из школы», – категорично предложил Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Автор Telegram-канала Неофициальный Безсонов «Z» предложил отправить подростков на перевоспитание в Донецк.

«Несмотря на то, что паренек-инвалид и младше этих воинственных тупых педиков, он ведет себя смело и отвечает жестко, но достойно. Думаю, что этих обезьян можно было бы отправить на перевоспитание в Донецк. Пусть бы пожили здесь хотя бы на дистанционном образовании. Увидели бы, как выглядят мины-лепестки или растяжки. Научились бы различать типы снарядов по звуку разрыва и многому другому. Возможно, научились бы связывать больше двух слов и стали бы добрее и терпимее к чужому горю», – пишет блогер.

«Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники, – из Донбасса. Школа –173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы Telegram-каналов, уже тогда обрушиться со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – написала член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.

«Какие чудесные, умные и одаренные дети. Сразу видно, их воспитанием занимались коллективно Comedy Club, ТikТоk и Instagram* (запрещен в России, признан экстремистским). Интересно было бы увидеть родителей этих неординарных ребят. Узнать, как они себе видят эту ситуацию. Гордятся ли своими шалунами? Нравится ли им, как их дети глумятся над одноклассником?» – пишет Андрей Медведев.

Ранее ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент.