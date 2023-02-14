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НАК заявил о попытках Киева радикализировать молодежь в России
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Украинская сторона пытается развернуть пропагандистскую кампанию по радикализации российских граждан, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.
Так, киевский режим пытается вовлечь молодежь в террористическую и экстремистскую деятельность, заявили в НАК, передает РИА «Новости».
В комитете подчеркнули, что меры противодействия угрозе терроризма должны исключать формальный и шаблонный подход, повышать компетентность руководителей и других должностных лиц, задействованных в антитеррористических мероприятиях.
В конце января глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что в России действуют агенты, которые занимаются террористической деятельностью.
Генсек ООН отказался участвовать в мероприятии Киева в годовщину начала СВО
Генсек ООН Гутерреш отказался принимать участие в мероприятии в годовщину начала СВО, организованном Киевом
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Генсек ООН Антониу Гутерреш, вероятно, не будет принимать участие в организуемом Украиной 22 февраля мероприятии высокого уровня в годовщину начала СВО, сообщил источник в организации.
Он пояснил, что Гутерреш считает некорректным принимать участие в неформальных мероприятиях по Украине, проводимых одной из сторон конфликта без участия другой, передает РИА «Новости».
Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что «ему неизвестно об участии генерального секретаря» в данном мероприятии. Ему также неизвестно об участии каких-либо высокопоставленных представителей ООН.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике.
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
Захарова прокомментировала призывы США к Киеву усилить наступление
Захарова отреагировала на статью WP с призывом усилить наступление со стороны Киева
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Пока на Украине гибнут люди, в США напоминают, что не смогут вечно помогать Киеву, и призывают усилить наступления, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела выдержки из статьи Washington Post, где говорится, что чиновники США продолжат давить на Киев, чтобы он вел более активные военные действия, так как представители Запада не смогут «вечно помогать Украине».
Захарова отметила, что это именно то, что называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ.
«Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
Минобороны рассказало о «свободной охоте» Ми-35 на бронетехнику ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении ударными вертолетами Ми-35 командных пунктов и бронетехники ВСУ
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Российское Минобороны рассказало о «свободной охоте» ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации ЗВО, которые уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику вооруженных сил Украины.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты двигались в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения менялась во время полета. Современная «электронная начинка» вертолетов, бортовые комплексы обороны и опыт экипажей позволяет им уходить из-под обстрелов противника.
Командир экипажа Виктор рассказал, как в тепловизоре «засветился танк». Пилот сообщил, что танк «поразили одной ракетой», после чего «отработали неуправляемыми по живой силе». Минобороны рассказало, что он участвует в специальной военной операции с февраля 2022 года, совершил свыше 300 боевых вылетов, является кавалером ордена Мужества.
Напомним, Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 армейской авиации Западного военного округа в ходе спецоперации.
США объяснили повторный призыв к американцам покинуть Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс назвал призыв к американцам покинуть Россию повторением прежних рекомендаций
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Призыв посольства США к американцам немедленно покинуть Россию – это «не некие новые рекомендации», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс отметил, что США в течение нескольких месяцев заявляют, что их гражданам не стоит посещать Россию, а тех, кто уже в России, призывают «немедленно уехать». По его словам, прежние рекомендации были «вновь опубликованы с некоторыми дополнениями» для лиц, у которых есть двойное гражданство, в связи с мобилизацией, «особым режимом в пограничных областях с Украиной» и «изменениями в российском законодательстве», передает ТАСС.
Напомним, американское посольство заявило, что Россия якобы может отказать гражданам США в признании двойного гражданства, «мобилизовать, не выпустить из страны или призвать в армию». В Госдуме указали, что это заявление сделано на фоне информации Службы внешней разведки России о подготовке США диверсий на российской территории.
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.
Мэр Львова заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Мэр Львова Садовой заявил о полностью уничтоженных электроподстанциях в регионе
Практически все электростанции во Львовской области и в самом областном центре разрушены, заявил львовский мэр Андрей Садовой.
Уничтоженные подстанции создают проблемы для электроснабжения, энергетики вынуждены искать нестандартные решения, чтобы подать электричество на критическую инфраструктуру, заявил Садовой в интервью РБК-Украина, передает ТАСС.
Градоначальник уточнил, что уничтожены и другие объекты инфраструктуры, многие из них уже не восстановить.
Ранее украинский экс-премьер Николай Азаров заявлял, что энергосистема страны близка к полному коллапсу.
США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами
Washington Post рассказала о призывах чиновников США к Киеву попытаться забрать у России «как можно больше территории»
Вашингтон считает, что Киев в ближайшие месяцы должен попытаться забрать у России как можно больше территорий, пишут американские СМИ.
Должностные лица в США сказали, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Американская сторона считает, что помощь Запада дает Украине возможность изменить ход конфликта. При этом, как полагают в Белом доме, со временем от Конгресса США добиваться сохранения объемов помощи Киеву станет сложнее. Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
Напомним, сообщалось, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском.
Эксперты оценили данные о подготовке ВСУ к сдаче Артемовска
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Попытки закрыть Артемовск – это привычная для ВСУ тактика, свидетельствующая о подготовке к его оставлению. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник и донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее западные СМИ связали запрет на въезд в Артемовск, введенный ВСУ, со скорой сдачей города.
«Для украинской стороны ситуация в Артемовске крайне плачевная. Сейчас закрывается последний выход, через который хотя бы частично можно было вывезти тот контингент, который пока еще сохраняется в городе», – рассказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник.
«В ближайшее время котел может замкнуться. И виной тому политическое требование Зеленского сохранять контроль над Артемовском. Сегодня проходит очередное заседание в Рамштайне и, возможно, они тянули до этой даты, а потом уже начнут сдаваться», – отметил он.
«Что касается именно перекрытия въезда в город, то тут главный мотив киевской власти в желании заглушить поток информации о положении дел в самом городе, скрыть подготовку к оставлению города. То, что город обречен, – это очевидно. Вопрос только в том, какими жертвами Украина отдаст эти территории», – добавил собеседник.
«Кроме того, определенные проблемы ВСУ создало и освобождение нашими подразделениями Красной Горки. ЧВК «Вагнер» пошли дальше, перекрыли трассу М-03, которая через Изюм и Купянск идет на Харьков. Кроме того, это одна из артерий, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ в ЛНР. Для противника создаются существенные проблемы с логистикой, которая в современной войне зачастую играет решающую роль», – рассуждает Мирошник.
«Артемовск в настоящее время в полукотле, трассы если не подконтрольны полностью, то простреливаются. Сколько противник сможет там продержаться, пока непонятно, поскольку земля замерзла и какие-то перемещения можно осуществлять по грунтовым дорогам», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Пока не замкнется котел, ВСУ могут и будут сопротивляться. Мотивация у них высокая. Кроме того, Вашингтон их заставляет добиваться успехов, так как идут поставки все новой и новой техники, а успехов нет. Поэтому сдача Артемовска для них – катастрофа. Всем сразу станет понятно, что украинская армия даже с таким вооружением и поддержкой несостоятельная», – полагает депутат.
«ВСУ уже традиционно перед сдачей населенных пунктов закрывают въезд в город. И сейчас они понимают, что котел захлопнется, а значит, нужно сделать все, чтобы там не было даже западных журналистов, которые могут показать реальную картину», – отметил он.
«В свою очередь мы работаем планомерно и поступательно, у нас нет задачи во чтобы то ни стало захватить город, рискуя жизнями наших бойцов. Наши подразделения заходят небольшими группами, для выполнения своих задач», – заключил собеседник.
Ранее украинские военные запретили въезд в Артемовск гуманитарным работникам и гражданским лицам, сообщает издание The New York Times. Уточняется, что ситуация в городе стала «слишком опасной» в связи с успешным продвижением российских войск. Подобное решение газета связывает с возможной подготовкой выхода ВСУ из населенного пункта.
Отмечается, что город получил огромное идеологическое значение для Киева. Сделав из Артемовска символ сопротивления Москве, Украина крайне нежелательно признает успехи России на данном направлении. Издание пишет, что полученные от Запада танки и боеприпасы планировалось использовать в боях на данном направлении.
Между тем ВСУ выступили с заявлением, что украинские солдаты готовы принять на себя обязанности гуманитарных работников. Однако, как отмечает газета, в настоящее время солдаты «не способны обеспечить безопасность даже в тех районах города, которые еще недавно назывались Украиной полностью стабильными».
В свою очередь другое американское издание, The Washington Post, пишет, что, по мнению Белого дома, наилучшим курсом для Вашингтона будет «предоставление Украине возможности забрать как можно больше территорий в ближайшие месяцы, прежде чем она сядет за стол переговоров». Как заявил американский чиновник, Вашингтон «пытается внушить» Киеву, что США «ничего не могут делать вечно». Администрация США полагает, что оказывать Украине поддержку станет сложнее, когда Киев израсходует нынешний пакет помощи. Это может произойти летом.
Отмечается, что Украина расходует много ресурсов на защиту Артемовска, которому президент страны Владимир Зеленский придает символическое значение. Украинские власти полагают, что потеря города нанесет удар по морали украинцев.
На эту публикацию в своем Telegram-канале отреагировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что именно это и называется «война Запада против России до последнего украинца», напомнив, что «американские неолибералы уничтожают Украину» и уничтожают украинский народ. «Американские гегемонистские амбиции ведут к колоссальным жертвам», – заключила она.
Напомним, в воскресенье основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами поселка Красная Гора. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
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GT: Россия в основном достигла стратегических целей на Украине
Российское командование в основном достигло поставленных стратегических целей спецоперации, сообщил газете Global Times политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
По его словам, уже можно говорить о том, что Россия достигла стратегических целей на Украине, так как ВСУ совершенно «неспособны обороняться без бесконечных поставок вооружений с Запада», передает «Комсомольская правда» со ссылкой на Global Times.
Эксперт подчеркнул, что Киев «на 100% зависит от помощи США и НАТО».
Накануне стало известно, что США посоветовали Киеву попытаться забрать у России территории перед переговорами.
Столтенберг назвал конфликт на Украине «войной логистики»
Столтенберг: Поставки Киеву вооружений превышают возможности производства стран НАТО
Поставки странами НАТО вооружений Киеву превышают возможности их оперативного производства, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он пояснил, что время ожидания производства некоторых типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев, передает ТАСС.
По словам Столтенберга, нынешняя стадия украинского конфликта является «войной логистики». При этом он считает, что страны должны как можно скорее поставлять вооружения Украине.
Ключевые средства, такие как боеприпасы и запчасти, должны поступить на Украину прежде, чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. «Скорость спасет жизнь», - сказал Столтенберг, добавив, что Запад ведет гонку материально-технического обеспечения с Россией.
Ранее бывший министр обороны США Марк Эспер заявил, что администрация США слишком медлила с поставками комплексов Patriot на Украину, так как теперь делать это уже поздно.
NYT увидела признаки подготовки возможного вывода ВСУ из Артемовска
NYT сочла запрет для гражданских лиц на въезд в Артемовск признаком подготовки возможного вывода ВСУ из города
Решение украинской стороны закрыть въезд в Артемовск (Бахмут) для гражданских лиц может оказаться подготовкой к выводу вооруженных сил Украины из города, пишут СМИ.
Как пишет New York Times, такой шаг Киева свидетельствует, что ВСУ не в состоянии гарантировать «безопасность» даже тех районов Артемовска, которые в течение месяцев «считались относительно безопасными». По словам украинского полковника Сергея Череватого, в городе сложилась критическая ситуация, хотя переломный момент не наступил, передает ТАСС.
Напомним, российские штурмовые отряды при огневой поддержке ракетных войск Южной группировки войск освободили пригород Артемовска Красную Гору в ДНР. Российские штурмовые отряды смогли закрепиться в северной части Артемовска.
В подконтрольном ВСУ Купянске рассказали о поддержке местными жителями России
Таможенник Тимошенко сообщил о трениях между сторонниками Украины и России в подконтрольном ВСУ Купянске
Многие жители Купянска в Харьковской области, который сейчас находится под контролем вооруженных сил Украины, продолжают поддерживать Россию, заявил местный таможенник Александр Тимошенко.
Тимошенко сказал, что в городе сохраняются трения между сторонниками Украины и России. По его словам, в городе «есть много людей, которые поддерживают Россию». Он сообщил, что когда в Купянске находились российские войска, «повсюду» были блокпосты, но мирным жителям вреда не причиняли, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Напомним, российские войска освободили Двуречное на Купянском направлении. В ходе проведения спецоперации Купянск был освобожден от украинских войск, но осенью вновь перешел под контроль Украины.
Столтенберг анонсировал переговоры в НАТО о поставках самолетов Киеву
Главы военных ведомств Североатлантического альянса намерены обсудить возможность поставок киевскому режиму самолетов, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Отправка самолетов НАТО с пилотами для обеспечения бесполетной зоны станет вовлечением блока в конфликт, но поставки самолетов киевским властям «не сделают НАТО» участником конфликта, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
В ходе встречи министры обороны стран альянса обсудят этот вопрос, но на это потребуется много времени, а Киев нуждается в срочных поставках. Потому необходимо быть уверенными в выполнении сторонами взятых на себя обязательств, заключил генсек.
Сама встреча пройдет в Брюсселе 14–15 февраля.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил, что киевская делегация направилась на встречу контактной группы, где планируется обсуждать предоставление Киеву самолетов.
США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Politico сообщила об отказе американских властей передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км
Вашингтон заявил Киеву, что у США нет лишних ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, а потому передавать их Украине не планируется, сообщают источники.
США заявили, что передача ATACMS Украине грозит истощением американских арсеналов и подрывом боеготовности американских войск. В Пентагоне сказали, что каждый этап военной помощи Киеву предусматривает оценку собственной боеготовности США. По словам американских военных, «есть другие способы» обеспечить Украине возможность «ударов по целям», передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что поставки ATACMS являются жизненно необходимыми для его страны. При этом США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы GLSDB к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км.