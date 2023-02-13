Выборы в Турции оказались под угрозой

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13 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Россия применит агрессивный метод повышения доходов от нефти

Москва начинает борьбу за свои нефтяные доходы Егор Алеев/ТАСС
Москва вводит новые меры ради преодоления нефтяных санкций, объявленных Западом – и на этот раз речь идет о введении весьма мощных инструментов. Российские нефтяники сделают то, что от них ждали давно – сократят добычу черного золота. Какой эффект это будет иметь и для мирового рынка нефти, и для бюджета России? Подробности...
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Россия закрыла Курилы для Японии

В том, что Россия не хочет больше обсуждать с Токио курильский вопрос, виноваты сами японцы Юрий Смитюк/ТАСС
Тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом напомнили в МИД России. Однако в Токио по-прежнему хотят заключить мирный договор и разрешить «курильский вопрос». Создают ли подобные желания японцев риски для России и при каких обстоятельствах Москва согласится вернуться за стол переговоров?  Подробности...
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Почему Аргентина испугалась родильного туризма из России

Российские туристки начали сталкиваться с непредвиденными проблемами при въезде в Аргентину imago images/Global Look Press
Миграционные власти Аргентины начали борьбу со въездом в страну беременных россиянок. На этой неделе в аэропорту Буэнос-Айреса задержали шесть женщин на поздних сроках. Любой родившийся на аргентинской земле получает гражданство, что ускоряет процесс получения статуса и для родителей. Власти страны утверждают: россиянам нужен только паспорт, жить в стране они не хотят. У России и Аргентины традиционно крепкие отношения, почему проблема с родильным туризмом возникла только сейчас? Подробности...
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Китай свысока издевается над Америкой

На фото – остатки первого китайского аэростата, поднятого вблизи американского побережья U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Tyler Thompson/Sipa USA/Reuters
Уже третий за последние дни аэростат сбит над территорией Северной Америки – на этот раз в воздушном пространстве Канады. «Китайцы выставили американцев полными идиотами», комментируют происходящее эксперты и объясняют, какие именно военные и политические задачи решает Китай таким образом в противостоянии с США. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Орденский закон Ломоносова – Лавуазье

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Просвещенный Запад сейчас советизируется стремительным домкратом, что не может не сказаться и на значении почетных регалий. Колесо Фортуны вертится. Подробности...

«Минск-2» был планом не для Украины, а для Европы

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Европе (не Украине – именно Европе) был предложен отличный план выхода из кризиса, развития экономики и укрепления собственного суверенитета. Европа предпочла войну, пятирублевый выигрыш (при многомиллиардных потерях) и американский ошейник. Подробности...

СВО – это ответ, а не начало

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Выборы в Турции оказались под угрозой

    TGRT Haber: Выборы в Турции могут стать невозможными из-за последствий землетрясений

    13 февраля 2023, 09:09

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену, говорится в заметке на сайте телеканала TGRT Haber.

    По сообщению телеканала, в Турции пока не было сделано никаких оценок относительно переноса или отмены даты выборов, но вариант с 14 мая начал ослабевать, передает РИА «Новости». В коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на год. Председатель партии «Хорошая партия» Мерал Акшенер сказала, что предполагает перенос выборов, планируемых на 14 мая, но не ожидает отмены.

    TGRT Haber приводит статью 78 Конституции Турецкой Республики, когда единственным исключением для отсрочки выборов является состояние войны, но сообщает при этом, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений.

    Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек.

    Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
    		    11 февраля 2023, 16:06
    Фото: Скриншот из видео
    Текст: Кристина Цыцура

    Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

    Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

    Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС. 

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    Роскосмос показал снимок тектонического разлома после землетрясения в Турции
    		    12 февраля 2023, 14:40
    Фото: «Роскосмос»
    Текст: Валентина Григоренко

    Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

    В Telegram-канале госкорпорации говорится, что Роскосмос продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции.

    На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом, передает РИА «Новости».

    Ранее Роскосмос сообщил, что задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории на юго-востоке Турции.

    Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

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    США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
    США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
    		    11 февраля 2023, 06:30
    Фото: Sean M. Castellano/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.

    Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

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    Роскосмос показал снимок затопленного турецкого аэропорта Хатай после землетрясения

    12 февраля 2023, 16:47

    Текст: Ольга Иванова

    Роскосмос опубликовал снимок со спутника, на котором виден затопленный турецкий аэропорт Хатай после серии землетрясений.

    Аэропорт Хатай снял спутник «Канопус-В», сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    Ранее Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения, произошедшего на юго-востоке Турции.

    Накануне в Сети появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции. Отмечается, что последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.

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    Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
    Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян

    12 февраля 2023, 11:48

    Текст: Валентина Григоренко

    Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.

    В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».

    Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.

    В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.

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    Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
    Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
    		   12 февраля 2023, 12:27
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.

    По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».

    В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.

    Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.

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    Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
    Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек

    10 февраля 2023, 15:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.

    По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.

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    Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
    Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
    		    10 февраля 2023, 16:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.

    Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.

    «Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.

    Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.

    Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.

    Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

    Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.

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    Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек

    10 февраля 2023, 11:29

    Текст: Александра Юдина

    Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.

    В Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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    Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
    «Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения

    12 февраля 2023, 13:46

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.

    В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.

    «Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».

    Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.

    Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров

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    Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
    Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб

    11 февраля 2023, 14:13

    Текст: Вера Басилая

    Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».

    Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.

    Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

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    В Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений
    Власти: Почти 8 тыс. зданий из 132 тыс проверенных властями Турции после землетрясений нужно снести

    12 февраля 2023, 11:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды после оценки более 132 тыс. зданий.

    В ведомстве сообщили, что оценкой состояния зданий занимаются в данный момент шесть тысяч сотрудников министерства, проверено 132898 зданий в 10 провинциях, из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12617 зданий находятся в непригодном для проживания состоянии, более 31 тыс. получили небольшие повреждения, а более 60 тыс. вообще не пострадали, передает РИА «Новости».

    Ранее в воскресенье вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек.

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    Число погибших в Турции выросло почти до 20 тысяч

    10 февраля 2023, 21:48

    Текст: Кристина Цыцура

    Число граждан, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 19 875, а ранения получили 79 717 человек.

    Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА «Новости».

     

    В Сирии число жертв землетрясения возросло до 1387, сообщил Минздрав страны в соцсетях, а число пострадавших на данный момент составляет 2326.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже случилось еще одно магнитудой 7,6. Последствия подземных толчков отразились на 10 провинциях Турции, а также на ряде других стран. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире. 

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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
    Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек

    12 февраля 2023, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

    Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.

    Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.

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    Число погибших при землетрясении в Турции превысило 29,5 тыс. человек
    Число жертв в Турции в результате землетрясений увеличилось до 29 605 человек

    12 февраля 2023, 17:20

    Текст: Валентина Григоренко

    В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек, сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям.

    В заявлении говорится, что погибшими числятся 29 605 человек, 147 934 гражданина Турции были эвакуированы в другие провинции из районов, пострадавших от землетрясения, передает ТАСС.

    В воскресенье в Турции озвучили масштаб разрушений после землетрясений. Отмечается, что  почти 8 тыс. зданий необходимо снести в первую очередь после землетрясений в десяти затронутых катастрофой провинциях Турции.

    Ранее сообщалось о 24 617 погибших в Турции после землетрясений.

    Коментарии (2792)
     
     
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