Выборы в Турции оказались под угрозой

TGRT Haber: Выборы в Турции могут стать невозможными из-за последствий землетрясений

Проведение планируемых на 14 мая всеобщих выборов в Турции может стать невозможным из-за последствий землетрясений на юго-востоке страны, но в правящей Партии справедливости и развития (ПСР) пока не обсуждают их отмену, говорится в заметке на сайте телеканала TGRT Haber.

По сообщению телеканала, в Турции пока не было сделано никаких оценок относительно переноса или отмены даты выборов, но вариант с 14 мая начал ослабевать, передает РИА «Новости». В коридорах оппозиционной Народно-республиканской партии ходят слухи, что президент Тайип Эрдоган отложит выборы как минимум на год. Председатель партии «Хорошая партия» Мерал Акшенер сказала, что предполагает перенос выборов, планируемых на 14 мая, но не ожидает отмены.

TGRT Haber приводит статью 78 Конституции Турецкой Республики, когда единственным исключением для отсрочки выборов является состояние войны, но сообщает при этом, что YSK (Высшая избирательная комиссия) примет решение о невозможности проведения выборов из-за последствий землетрясений.

Ранее Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших увеличилось до 29 тыс. 605 человек.