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Захарова призвала созвать саммит НАТО по подрыву «Северных потоков»
Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с информацией о причастности США к подрыву «Северных потоков»
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила созвать экстренный саммит НАТО в связи с публикацией расследований американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках».
Комментируя расследование американского журналиста Сеймура Херша и других журналистов о причастности США к терактам на «Северных потоках», Захарова поинтересовалась в своем Telegram-канале, где же натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них якобы есть факты, хотя на самом деле они никогда никаких фактов никому не предъявляли.
Российский дипломат подчеркнула, что в случае с расследованием американского журналиста Сеймура Херша фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. В связи с этим Захарова поинтересовалась, когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации.
Напомним, американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, в своей статье со ссылкой на источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» установили водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года, а через три месяца заряд подорвали норвежцы. В Китае призвали мировое сообщество пересмотреть отношения с Соединенными Штатами из-за причастности властей США к подрыву «Северных потоков».
Появилось подтверждение версии о причастности США к взрывам на «Северном потоке»
Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.
В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».
По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.
Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.
Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает причастность США к взрывам на «Северном потоке».
Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.
При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.
При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Володин потребовал от Байдена компенсаций за уничтожение «Северных потоков»
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Президент США Джо Байден вписывает себя в историю как террорист, подрывая «Северные потоки», о чем свидетельствует расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он написал, что согласно результатам расследования лауреата Пулитцеровской премии о причастности Байдена к подрыву «Северных потоков», американские водолазы по указанию Байдена и при поддержке ВМС Норвегии заложили у газопроводов в Балтийском море дистанционно управляемые взрывные устройства, а затем привели их в действие.
Володин подчеркнул, что такой шаг был направлен для устрашения собственных союзников – Германии, Франции, Нидерландов.
«Если Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден – террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергоинфраструктуры партнеров, которые хотели развивать экономику, руководствуясь интересами собственных граждан», – заметил спикер Госдумы.
В заключение Володин призвал к международному расследованию, а также к привлечению Байдена к ответственности и выплате компенсаций пострадавшим от теракта странам.
Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Эксперт объяснил поиск странами Западом русскоязычного специалиста по украинским АЭС
Эксперты объяснил поиск Западом русскоязычного специалиста для перевода документации украинских АЭС
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Вся документация по украинской атомной энергетике написана на русском языке. Им нужен специалист, который переведет всю нормативную базу для Норвегии и США, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее стало известно, что Норвегия ищет русскоязычного специалиста для реформы украинской атомной энергетики.
«Советский Союз оставил Украине большое наследство в ядерной отрасли. Все атомные станции были построены без каких-либо западных реакторов», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Как следствие, вся нормативная база, если заглянуть за переведенные на украинский язык титульные листы, написана на русском. Поскольку это очень специфическая отрасль, в которой надо досконально понимать физику и химию, вся эта система крайне нелинейна», – обращает внимание эксперт.
«Данная система не имеет описания на украинском языке. Для этого нет ни терминов, ни справочников, ни даже слов. К счастью, во времена «незалежності» у местных атомщиков хватало ума не переводить это на мову», – указывает собеседник.
«На Западе, напротив, есть своя терминология, которая опирается в основном на английский язык. В целом существует несколько языковых кластеров, которые качественно описывают ядерную энергетику, – английский, французский, русский и японский. В последнее время к ним добавляются хинди и мандарин», – отмечает Анпилогов.
«И специалист, которого ищут норвежцы, вероятно, нужен для того, чтобы переводить советские и российские нормативы на английский язык», – предполагает эксперт.
«Очевидно, что сейчас американцы будут всеми силами подминать под себя украинскую атомную отрасль. И учитывая полный разрыв всех отношений с Россией, надеяться на то, что Украина будет сохранять сотрудничество с нами – наивно. Норвегия в этом процессе задействуется, вероятно, лишь в качестве оператора», – заключил Анпилогов.
Ранее издание Lenta.ru сообщило, что в Норвегии ищут консультирующего специалиста для сотрудничества с Украиной в области атомной энергетики, следует из соответствующей тендерной документации. Владение русским языком является обязательным требованием к консультанту, который будет заниматься реформами украинской нормативно-правовой базой в сфере атомной энергетики.
При этом отмечается, что в 2014 году DSA (Норвежское управление по радиационной и ядерной безопасности) внедрило свою Программу двустороннего сотрудничества в области регулирования в Украине в рамках Норвежского плана управления и начало сотрудничество с Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).
Предполагается, что консультант будет поддерживать обзор, разработку и внедрение законодательства на другом уровне на основе последних рекомендаций и публикаций МАГАТЭ, МКРЗ и АЯЭ и будет отвечать за обзор нормативных документов и поддержку процесса разработки и планирования, пишут авторы тендера.
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Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
Посол РФ в США Антонов: Планы Запада нанести России стратегическое поражение сорваны
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Весь западный мир ополчился на Россию, однако уже очевидно, что планы нанести РФ стратегическое поражение сорваны, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
На проходящем в российском диппредставительстве торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника Антонов заявил, что так уж случилось, что Родина снова в опасности, как это было в годы Великой Отечественной войны, Вооруженные силы РФ защищают суверенитет и независимость России в ходе специальной военной операции, а дипломаты, находящиеся за многие тысячи километров от родной земли, отстаивают интересы Отчизны в условиях развязанной против РФ гибридной войны, передает ТАСС.
Глава дипмиссии заявил, что на Россию ополчился весь западный мир, однако уже сегодня ясно, что планы нанести стратегическое поражение нашей стране сорваны. Он отметил, что Россия, особенно за последний год, перестроила экономику, усилила военную мощь и активизировала сотрудничество с большинством государств.
Антонов заявил, что российские дипломаты ощущают стремление недругов подорвать многовековую дружбу со странами СНГ, а также Азии, Африки, Латинской Америки. Глава российской дипмиссии констатировал, что страна живет в условиях экономических санкций, даже название нашей Родины хотят вырезать с политической карты мира.
При этом, подчеркнул дипломат, РФ не отказывается от своих целей, главная из которых – формирование демократического миропорядка, основанного на равенстве и соблюдении международного права. Он пояснил, что говорит о порядке, который обеспечит условия для справедливого развития всех стран, где будут с уважением относиться к национальным интересам любого государства, исходя из принципа неделимости безопасности.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что планы Запада изолировать Россию и окружить ее санитарным кордоном провалились, Москва продолжает укреплять отношения добрососедства с мировым большинством – государствами Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки.
Американист оценил перспективы «Резолюции об усталости от Украины» в Конгрессе США
Американист Дудаков: Республиканцы будут добиваться уменьшения объемов помощи Украине вопреки «украинским ястребам»
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Резолюция ярко демонстрирует недовольство сторонников Трампа политикой Байдена в отношении украинского конфликта. Они и дальше будут настаивать на уменьшении объемов помощи Украине, и демократам придется искать с ними компромисс. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал американист Малек Дудаков. Ранее группа республиканцев внесла в Конгресс США проект «Резолюции об усталости от Украины».
«Основная задача резолюции – обозначить призыв республиканцев прекратить поставлять оружие Киеву и способствовать началу мирных переговоров. Однако доля членов Конгресса, которые были бы готовы остановить поставки Украине, относительно небольшая – максимум 20-30 человек», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Документ необходимо воспринимать как политический жест сторонников Трампа. Это еще одна попытка сыграть на усталости общества от вовлеченности в конфликт. Собственно, подписались в нем достаточно типичные республиканцы: Марджори Тейлор Грин, Пол Госар, Энди Пикс», – отмечает эксперт.
«Эти же люди блокировали утверждение нового спикера палаты представителей. Все они – крайне консервативные политики, часто критикующие действия демократов. Тем не менее, в Конгрессе все еще много так называемых «украинских ястребов». Большинство однозначно выступает за продолжение помощи Киеву», – подчеркивает собеседник.
«Поэтому ждать изменений, исходя из самого факта публикации резолюции, не стоит. Однако она хорошо отражает мнение республиканцев, которые активно выступают за сокращение государственных расходов. И здесь присутствует возможность уменьшения военной помощи Украине», – акцентирует Дудаков.
«Сейчас на Белый дом оказывается серьезное давление со стороны сторонников Трампа. Они отказываются повышать потолок госдолга, что может привести к угрозе технического дефолта страны. Допустить этого никто не хочет, поэтому демократом придется пойти на компромисс. Поставки Киеву будут осуществляться, но, вероятно, уже не в тех суммах, как раньше», – резюмирует Дудаков.
Ранее американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц.
Документ получил название «Об усталости от Украины». На данный момента в нем стоят подписи 11 конгрессменов. Резолюция содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву», а также призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования.
Там также содержится тезис о том, что США, оказывая помощь Киеву, «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.
Между тем, издание The Washington Post опубликовало результаты опроса, согласно которому почти половина республиканцев говорят о избыточности помощи Украине. Отмечается, что наиболее примечательным является растущее желание отдать России часть Украины, чтобы остановить конфликт.
Напомним, Байден заявлял, что администрация Соединенных Штатов Америки намерена взять на себя неограниченные по времени обязательства по поддержке Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
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WP: Вашингтон подтвердил участие в передаче Киеву координат для ракетных ударов
Некоторые представители киевского режима подтвердили, что получают из Вашингтона координаты для ракетных ударов, пишет The Washington Post.
Издание отмечает, что цели для ударов Киев выбирает самостоятельно. Этот факт подтвердил источник газеты в администрации Белого дома.
Кроме того, высокопоставленный чиновник с Украины заявил, что ВСУ почти никогда не запускают ракеты без предоставленных США конкретных координат, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Washington Post.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал Соединенные Штаты и другие страны о правовых последствиях в случае наведения украинского оружия.
Экс-советник Пентагона заявил о разваленном фронте на юге Украины
Оборона ВСУ на Южном направлении начинает разрушаться из-за верной тактики российской армии, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, фронт юга Украины разваливается на части, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова офицера.
Он отметил, что бронетехника постепенно утрачивает свою роль, а вот доминировать будет разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR), привязанная к ударным артиллерийским системам. Они будут господствовать в бою, наносить большой урон.
Именно поэтому отправка Украине западной бронетехники без прикрытия с воздуха будет бесполезной, считает Макгрегор. Он добавил, что 88 танков сгорят в боях за минуту.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских лидеров передавать Украине танки Leopard 2, которые там якобы будут эффективны.
МИД: Москву не удивила статья о причастности Норвегии к подрывам газопроводов
В Москве не удивились расследованию Херша о причастности Норвегии к подрывам газопроводов
Москву не удивили итоги расследования журналиста из США Сеймура Херша о причастности Норвегии к взрыву «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российская сторона внимательно изучила публикацию Херша, и ее не удивили выводы публициста о причастности Норвегии к взрывам, заявила Захарова, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что Осло в отношениях с Москвой следует линии Вашингтона и Брюсселя.
Североевропейские страны не интересует установление истинных виновников терактов, Россия много раз предлагала Дании и Швеции помощь в расследовании, но запросы российской Генпрокуратуры в их ведомства получали отказы. Вероятно, власти обеих стран интересует сокрытие данных, фактов и свидетельств, отметила Захарова.
Все указанные в публикации факты должны стать предметом международного расследования, но рассчитывать на беспристрастную позицию властей Норвегии и готовность к конструктивному сотрудничеству не приходится.
При этом в расследовании должны участвовать компетентные российские ведомства и ПАО «Газпром», только в таком случае общественность получит достоверные и объективные данные о причинах, исполнителях и заказчиках диверсий.
Напомним, Херш в своей недавней публикации заявил, что американские военные водолазы на натовских учениях Baltops в 2022 году поставили под «Северные потоки» взрывчатку. Через несколько месяцев ее активировали норвежцы.
Американская администрация отвергла причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
В Белом доме задумались о сотрудничестве России и США в Арктике
В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике
Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, заявил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.
Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».
При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и России в Арктике не стоит.
Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.
Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от России в так называемой «арктической гонке».
В Кремле не исключили новые теракты исполнителями взрывов на «Северных потоках»
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В любом месте могут произойти новые теракты при участии совершивших взрыв на «Северных потоках», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что теракт на «Северных потоках» – очень опасный прецедент, если кто-то его совершил единожды, он может это совершить в любой точке мира второй раз. Кроме того, по его словам, в мире ограниченное количество стран, способных осуществить подобный саботаж, передает РИА «Новости».
Представитель Кремля рассказал, что Москва пыталась участвовать в следствии по «Северным потокам», но доступ к делу не получила.
«Россия уже предприняла по состоянию на сегодня много очень энергичных попыток, чтобы получить возможность участвовать в расследовании, получить хоть какую-то информацию. К сожалению, наши попытки были отвергнуты, доступ к информации мы так и не получили. Но, безусловно, соответствующие службы оставляют эту тему на повестке дня», – сказал Песков.
Кроме того, он отметил, что Россия видит попытки молчаливого сворачивания международного расследования терактов на газопроводах.
Ранее Сеймур Херш заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировала Норвегия.
В Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.
Эксперт: Передача координат целей для ударов ВСУ подтверждает прямое участие США в конфликте
Эксперт Рожин: Предоставление Штатами координат для ударов ВСУ выходит за рамки обычного консультирования
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Вашингтон давно и активно вовлечен в конфликт с Россией. Любые попытки скрыть данный факт уже кажутся нелепыми. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил военный эксперт Борис Рожин. Ранее издание The Washington Post сообщило, что США передают ВСУ координаты целей перед запуском ракет.
«Мы столкнулись с очередным подтверждением того, что США вовлечены в конфликт напрямую. Предоставление координат для дальнейшего целеуказания – это деятельность, которая выходит далеко за пределы обычных консультаций», – считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Публикацию The Washington Post стоит рассматривать как часть внутриполитического торга в США. После выборов в Конгресс в стране произошло существенное перераспределение полномочий. Республиканцы активно требуют поставить под контроль вопросы оружейных поставок, их аудита и продумывания дальнейших планов по оказанию поддержки Киеву. Это своего рода давление на Байдена», – отмечает эксперт.
«Мы имеем дело с внутренней информационной войной, развязанной республиканским истеблишментом против администрации действующего президента. Тем не менее Штаты всегда будут стоять на том, что официально они никуда не вовлечены. Ждать здесь каких-либо изменений – бессмысленно», – подчеркивает эксперт.
«В текущей ситуации мы должны приложить максимум усилий к уничтожению пусковых установок HIMARS. Необходимо отодвинуть линию фронта настолько, насколько это возможно, чтобы ни одна ракета не смогла долететь до интересующих противника целей», – резюмирует Рожин.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».
При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Штаты действительно делятся разведданными с ВСУ, однако именно украинцы отвечают за конечный поиск цели и определение их приоритетности. По мнению военного, деятельность США носит «исключительно консультационный характер».
Он добавил, что бойцы ВСУ определяют объекты, которые хотят поразить, затем информация уходит старшему командованию, которое передает запрос американским партнерам для уточнения координат. Издание пишет, что Штаты не всегда соглашаются предоставить информацию.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возрастании вовлеченности Америки в происходящий конфликт. По его мнению, Вашингтон воспринимает Москву как противника, что способствует размыванию грани между косвенным и прямым участием в боевых действиях.
Напомним, в сентябре стало известно, что США активно участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины. В частности, американские специалисты проводили консультации с представителями ВСУ о наиболее перспективных направлениях продвижения войск.
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Антонов предостерег США от отправки спецназа на Украину
Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет неприкрытым участием в конфликте
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В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Антонов отреагировал на сообщение The Washington Post о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Он указал, что речь идет о журналистском расследовании, авторы ссылаются на неназванные источники в администрации, при этом официально эта информация американскими властями не комментировалась. В то же время дипломат считает весьма показательными разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев, передает ТАСС.
По его словам, это подтверждает одержимость США несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения, в Соединенных Штатах готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.
Такое решение, как подчеркнул глава дипмиссии, стало бы неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в конфликте на украинской территории.
Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Кроме того, американская сторона закрывает глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
Покрывая украинских радикалов, США де-факто превращаются в соучастника ужасных преступлений, подчеркнул Антонов, добавив, что усугубление вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине ведет мир к непредсказуемым последствиям.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.
Байден пообещал поддержку Украины без ограничений по времени
Байден: США берут на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины
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Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, заявил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.
Байден ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли Вашингтон поддерживать Киев так долго, как это потребуется, не ограниченными по времени обязательствами. Он добавил, что США твердо привержены обязательствам по оказанию помощи Украине, передает ТАСС.
Глава американской администрации выступил с утверждением, что руководство России якобы считало, что Североатлантический альянс распадется. Байден заявил, что ему удалось сплотить НАТО и убедить азиатских союзников присоединиться к Европе в противостоянии России.
Он подверг критике республиканцев, которые выступают за то, чтобы тратить средства на американских граждан вместо того, чтобы отправлять их Киеву. Байден заявил, что не намерен сидеть сложа руки, пока идет специальная военная операция РФ на Украине.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
Американский экс-разведчик обвинил США в обстрелах Донбасса
Экс-разведчик Риттер обвинил Белый дом в военных преступлениях в Донбассе
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Пентагон координирует удары ВСУ из HIMARS по позициям ВС России, что делает США виновной в преступлениях против гражданского населения, Белому дому грозят политические проблемы, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам экс-разведчика, каждая цель, которую поражает HIMARS, выбирается Соединенными Штатами, что означает, что существует цепочка командования личного состава из США, которые вовлечены во все это, передает РИА «Новости».
Он указал, что из HIMARS бьют по больницам, школам, гражданским зданиям, а это считается военным преступлением, и теперь Белому дому угрожают политические проблемы. Риттер считает, что вовлечен в военные преступления в том числе Джейк Салливан, который, как советник по национальной безопасности, должен проинформировать президента обо всем, что может неожиданно всплыть, и что его не застанут врасплох.
«И тот факт, что президент продолжает допускать это, потрясает!» – возмутился Риттер.
Ранее издание The Washington Post сообщило, что для проведения успешных обстрелов ВСУ регулярно запрашивают у США и их союзников координаты целей. Как пишет газета, высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что Киев «практически никогда не осуществляет запуск ракет без корректировки данных с Вашингтоном».