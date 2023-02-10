Песков: Путин в ближайшее время утвердит новую Концепцию внешней политики

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10 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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Военная логистика России получит беспилотную поддержку

На поле боя армии прежде всего нужна оперативная доставка боеприпасов и медикаментов Виктор Антонюк/РИА Новости
Опыт спецоперации России на Украине показал растущую роль БПЛА в военных конфликтах. При этом беспилотные и безэкипажные аппараты способны решать не только ударные и разведывательные задачи, но и логистические. Для этого в России разработан транспортный беспилотник, радиус действия которого достигает 600 км. В чем заключается особенность этой разработки и при каких условиях производство подобных БПЛА может стать серийным?  Подробности...
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Польская спесь ставит новые вызовы для спецоперации

Польский премьер ведет себя агрессивно и бескомпромиссно gov.pl
«Победа над Россией – это смысл существования как Польши, так и Европы», заявляют в Варшаве. Почему польское руководство придает противостоянию с Россией столь высокий накал, отказывается обсуждать саму возможность компромисса – и к чему в итоге это приведет Варшаву после победы России в спецоперации?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как Россия отвоевала у поляков Левобережную Украину

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
9 февраля 1667 года было заключено Андрусовское перемирие, завершившее русско-польскую войну, длившуюся 13 лет. По итогам масштабного, полного побед и поражений противостояния миру явилась уже другая Россия, которая могла копить силы для грядущего рывка Петра Великого. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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    Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

    террористический акт


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    деоккупация донбасса


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    Песков: Путин в ближайшее время утвердит новую Концепцию внешней политики

    Песков заявил об утверждении Путиным в ближайшее время новой Концепции внешней политики

    10 февраля 2023, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    В ближайшее время президент Владимир Путин утвердит новую редакцию Концепции внешней политики России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Ее утверждение ожидается в ближайшее время, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее в МИД и Совбезе России сообщало, что документ в процессе подготовки и согласования. В концепции будет отражен новый подход к отношениям с Западом.

    Президент заявлял, что новая концепция станет своего рода дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств.

    Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину
    Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину
    		    9 февраля 2023, 19:02
    Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

    Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.

    «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.

    Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.

    Коментарии (24)
    Путин рассказал о попавшей в его самолет птице
    Путин рассказал о ЧП с его самолетом
    		    9 февраля 2023, 20:44
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассказал о ЧП с попавшей птицей в самолет и о споре с командиром вертолета, подчеркнув, что в авиаотрасли важна безопасность.

    Президент рассказал, как во время одного из полетов в двигатель самолета президента попала птица, этот мотор заглох. На вопрос «что делать?», адресованный экипажу, командир воздушного судна отрапортовал, что «дотянут». Но, по словам Путина, он настоял сесть на промежуточный аэродром, чтобы избежать инцидентов, передает телеканал «Звезда».

     

    Также Путин рассказал, что во время одного из полетов на вертолете в зоне посадки была нулевая видимость. Президент предложил посадить вертолет, но командир, несмотря на должность Владимира Владимировича, сказал: «Я командир судна, я принимаю решение». В итоге борт с Путиным там так и не сел.

    «Это говорит о чем? Всегда нужно делать выбор в пользу безопасности. Не уверен – не обгоняй», – отметил Путин.

    Ранее Путин призвал своевременно выдавать «на-гора» новые отечественные самолеты.

    Коментарии (15)
    Путин заявил об огромных убытках ушедших из России зарубежных брендов
    		    9 февраля 2023, 15:22
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Мировые бренды несут огромные убытки по причине ухода с российского рынка, но «всего доброго» им, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета АСИ.

    Путин отметил, что многие мировые бренды уходят в российского рынка под давлением своих правительства, из-за чего несут огромные убытки, передает ТАСС.

    «Всего им доброго!» – пожелал президент зарубежным брендам.

    «Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Но дело даже не в деньгах, многие душу вкладывали, надо прямо сказать, работали коллективно, но под давлением своих правительств вынуждены уходить, оставляя за собой в общем-то неплохое наследство, инфраструктуру оставляя производственную, хорошо подготовленный персонал», – отметил глава государства.

    Путин указал, что оставленные компании подхватывают российские предприятия и продолжают успешно работать по этим направлениям.

    «Наверное, кто-то думал, что у нас все рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит», – отметил Путин.

    Ранее в Госдуме объяснили провал тренда на релокацию ИТ-специалистов из России.

    Коментарии (38)
    Путин: Россия не начинала боевые действия на Украине, а пытается их закончить
    Путин: Россия пытается закончить идущие с 2014 года боевые действия на Украине
    		    9 февраля 2023, 19:11
    Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Россия не начинала боевых действий на Украине, а пытается их закончить, которые шли с 2014 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли.

    «Еще раз хочу об этом сказать: мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – цитирует его ТАСС.

    Он добавил, что Киев начал войну. «Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – указал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области – исторически российские регионы, их нужно как можно быстрее вывести на общероссийские показатели развития в ключевых сферах.

    Коментарии (46)
    Путин назвал Россию лучшей в мире страной
    		    9 февраля 2023, 16:45
    Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Лучшая в мире страна – это Россия, хотя и есть над чем работать, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    Президент обратился к одному из участников заседания, который заявил о «других странах лучших в мире».

    «Я обратил внимание вот на что. Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали «в других странах лучших в мире» и дальше пошли по тексту. Лучшая в мире страна – это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но, правда, нам есть над чем работать», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил, что российские товары должны стать предметом национальной гордости.

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    Макрон не исключил, что может лишить Путина высшего звания ордена Почетного легиона
    		    10 февраля 2023, 08:45
    Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Французский лидер Эммануэль Макрон не исключил возможности лишить президента Владимира Путина звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона, сообщает France Press.

    По его словам, такой вопрос является «символическим, но важным». Макрон добавил, что на данный момент у него нет подобного желания, однако он много об этом думает и не исключает, что решение будет принято, передает РИА «Новости».

    Кавалер Большого креста – высшее звание ордена Почетного легиона. Владимир Путин – первый и единственный россиянин, удостоенный этого звания. Он получил его в сентябре 2006 года из рук президента Франции Жака Ширака.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие ордена есть у Путина, и объясняла, почему он принял орден Дружбы от Китая.

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    Limp Bizkit выпустила клип с лицами мировых лидеров и призывом «быть в одной команде»
    Limp Bizkit выпустила клип с лицами Путина, Байдена и Зеленского и призывом «быть в одной команде»
    		    9 февраля 2023, 18:16
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина.

    Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit.

    Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка.

    Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда.

    Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT.

    В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию.

    Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму.

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    Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть готов весной
    Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов
    		    9 февраля 2023, 15:56
    Фото: Павел Быркин/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Правительство России должно в ближайшее время сформировать национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    «В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов. И что крайне важно, высокий уровень локализации их производства», – цитирует его ТАСС.

    Путин добавил, что результаты всей большой совместной работы будут обсуждаться на специальном совещании весной. Он отметил, что в мероприятии примут участие представители министерств, ведомств, компаний, которые работают в этой области.

    Ранее Путин поручил до сентября внести в нацпроекты и госпрограммы изменения, предусматривающие внедрение ИИ во всех отраслях экономики и соцсферы. Также президент поручил создать систему подготовки кадров для работы с беспилотниками.

    Коментарии (29)
    Эксперт: Президент уверен в колоссальном потенциале отечественных брендов
    		    9 февраля 2023, 23:12
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Президент видит новые возможности для страны в уходе с рынка западных компаний – это позволит развить отечественные технологии, создать новые рабочие места и поможет с интеграцией новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. В четверг эти и другие вопросы обсудил Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    Сейчас в России необходимо заместить продукцию ушедших из России компаний, чтобы рынок не остался без самых необходимых товаров, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он напомнил, что в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин призвал продвигать российские бренды и прилагать усилия для того, «чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках». «Президент уверен в колоссальном потенциале российских брендов», – считает эксперт.

    Кирьян отметил, что для запуска новых производств потребуются квалицицированные кадры, но в России сейчас есть все возможности для получения дополнительного образования, переподготовки: «Любой желающий может получить профессии, связанные, например, с IT-кластером. Приняты специальные молодежные программы». Эксперт напомнил, что для развития важных секторов экономики предусмотрены программы инновационного финансирования, специальные налоговые режимы. «У нас накоплен опыт создания промышленных кластеров при крупных государственных предприятиях, чтобы внедрять разные технические решения», – подчеркнул эксперт. 

    Кирьян также отметил требование президента устранять перекосы в уровне развития регионов и качества жизни там. «Есть два направления, по которым работает правительство. Первое – это выравнивание среднего уровня реальных заработных плат для тех, кто работает в социальной сфере или по госнайму – это учителя, врачи, социальные работники. И второе – это создание возможностей профессионального роста и продвижения в регионах. Сейчас миграция людей в города-миллионники зачастую связана не с уровнем оплаты труда, а с тем, что на местах мало перспектив для самореализации», – рассказал эксперт.

    Отдельно он выделил затронутые президентом вопросы интеграции новых регионов России в общую социально-экономическую сферу страны. «Там будут запущены целевые программы по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест, решению вопросов транспорта, доступности медпунктов и детских садов. Но, как мы знаем по опыту Крыма, это происходит не за один месяц. Чтобы нормализовать ситуацию, даже при отсутствии боевых действий уходит несколько лет. Поэтому здесь можно ожидать многолетнюю системную работу по каждому направлению на каждой территории», – пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

    Кирьян отметил, что эта и другие встречи президента с различными профессиональными группами  и общественными объединениями оказывают влияние на государственную политику. «Для президента это важное контрольное мероприятие. Он регулярно общается с Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией», ОНФ, активном молодежных, волонтерских и иных движений, учащимися «Сириуса». Путин говорит, что это позволяет ему понять по-другому – за пределами бумаг и докладов – как в реальности обстоят дела, какие моменты нуждаются в дополнительном контроле», – подытожил Кирьян. 

    Путин в ходе заседания АСИ назвал Россию примером создания возможностей для самореализации каждого человека. «Мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты социального развития», – сказал президент. По его словам, параллельно с этим Россия должна стать источником новых технологий. «Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций», – подчеркнул Путин.

    Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» создана распоряжением правительства России. Набсовет АСИ возглавляет Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.

    Коментарии (2)
    Новый курс для вузов призван сформировать общее культурно-ценностное пространство россиян
    		    9 февраля 2023, 20:11
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Если мы не будем защищать свои ценности, свои представления о добре и зле, мы будем вынуждены разделять чужие», – заявил на круглом столе в Москве замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он является одним из разработчиков вузовского курса «Основы российской государственности», где студентам будет рассказано о стратегии развития страны и о том, что делает россиян единой нацией.

    «На протяжении всей истории России присущи четыре постоянные ценностные константы. Первая – свой путь. Это один из признаков российской государственности», – рассказал профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Это заявление ученый сделал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «ДНК России: основы государственности». В среду на эту тему в газете ВЗГЛЯД вышла статья начальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева в соавторстве с Андреем Полосиным.

    «Вторая константа: мессианство, сверхцель. Общество и государство преследуют не только меркантильные и сиюминутные цели, но и отложенные во времени, альтруистичные. Третья наша особенность – сверхадаптивность, обусловленная большими пространствами и разными климатическими зонами. Четвертая константа – понятие общинности как антитеза индивидуализму», – отметил спикер.

    С этими тезисами согласился Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ. «В нашей стране сильны духовно-идеологические основания. Государство для нас – это не сервисный институт. Государство носит сакральный характер. И это всегда определяло отношения власти и общества», – напомнил он.

    «Если мы не будем защищать свои ценности, свои представления о добре и зле, мы будем вынуждены разделять чужие», – заметил в свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ценностные основы России нужно искать в том числе и в прошлом.

    «Путин во время недавнего визита в Волгоград, приуроченного к 80-летию победы в Сталинградской битве, сказал: «Не зная прошлого, будущего никогда не будет». С учетом этого мы должны ориентироваться и на образ будущего, который особо важен для молодежи», – добавил Шаповалов.

    Кроме того, в российском обществе формируется согласие вокруг образа человека, который привержен консервативным ценностям и устремлен в будущее. Об этом заявил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

    «Чтобы строить будущее, совсем необязательно ориентироваться на США или Китай, у нас есть свой путь», – указал проректор. По его словам, «внешний» диалог с другими странами был бы полезен, но Россия в этом вопросе способна справиться своими силами. «Иначе мы обрекаем себя на второсортность», – акцентировал политолог.

    В целом же перечисленные выше константы и тезисы должны быть включены в образовательный курс «Основы российской государственности», который разработает Минобрнауки по предложению Владимира Путина.

    Сам курс необходим для того, чтобы сформировать в России работающий социальный человеческий капитал. Кроме того, курс нужен для объяснения молодежи функций государства как такового, отметила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Студенты отдаленно представляют политическое устройство нашей страны, у них ограниченные гражданские компетенции. Это серьезная проблема, которая приводит к гражданскому абсентеизму», – пояснила эксперт.

    «Мы перешли от пионерских заветов в некую пустоту. При этом у нас с молодежью есть общие ценностные основания. Это проявилось, например, при голосовании по поправкам в Конституцию. И сейчас нам нужны механизмы горизонтального доверия, в том числе – межпоколенческого. Нам важно общее культурно-ценностное пространство», – детализировала Соколова.

    «Государство – это инструмент для реализации сверхцелей общества. Значит, в этом курсе надо показать, что государство и общество взаимозависимы. Важно, чтобы программа носила дискуссионный характер, а не утверждала те или иные постулаты, как курс советского коммунизма. Знания должны стать для студентов не навязанными, а собственными, логически выведенными», – добавил со своей стороны Шутов.

    Сутырин поддержал эту позицию, указав: России, вводя курс «Основы российской государственности», нельзя брать пример с Запада, где наблюдается тоталитарный диктат идеологизированных дисциплин в вузах. «У нас на эту тему должна быть открыта общественная дискуссия», – призвал Сутырин.

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    Путин поручил распространить опыт Самары по работе с вернувшимися из зоны СВО
    Путин поручил распространить опыт Самарской области по работе с вернувшимися из зоны СВО

    9 февраля 2023, 17:20

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает необходимым распространить опыт работы Самарской области по возвращению к полноценной мирной жизни участников специальной военной операции (СВО).

    «Я попрошу как минимум эту часть работы взять, соответствующим образом обработать и за моей подписью направить в правительство и в регионы с тем, чтобы люди взяли оттуда все самое лучшее и эффективно работающее», – передает ТАСС слова Путина, обращенные к своему помощнику Максиму Орешкину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

    Общественный советник губернатора Самарской области, заведующая кафедрой Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова на заседании рассказала об опыте региона по помощи тем, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Она считает, что улучшить качество социальных услуг может помочь введение института региональных сервисных уполномоченных по примеру Самарской области.

    Путин поинтересовался, оформлена ли работа в регионе «по реабилитации ребят, возвращающихся из зоны боевых действий».

    «Это оформлено в комплексном межведомственном плане, который утвержден губернатором, к нему подключены все региональные министерства, муниципалитеты, управления социальной защиты, центры занятости, культурно-досуговые, спортивные организации», – сообщила Полянскова. По ее словам, «в плане много таких мероприятий, по которым еще нет аналогов в России», поэтому Самарская область готова делиться опытом.

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    Путин указал на зарубежные прогнозы роста экономики России

    9 февраля 2023, 19:18

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Общий рост экономики страны в 2023 году предсказывает не только ее руководство, но и международные институты, заявил президент Владимир Путин.

    «В этом году по всем показателям небольшой, но рост ожидается не только нами, но и международными институтами, общий рост экономики России», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что это указывает на преодоление «самых сложных» этапов, которые пытаются создать России, и подчеркнул, что страна будет идти вперед.

    Глава государства отметил, что отдельные российские отрасли столкнулись с трудностями, это было неизбежно.

    «Но думаю, что для многих из тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики», – сказал президент.

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    Путин поблагодарил сорвавших план Запада изолировать Россию дипломатов

    10 февраля 2023, 10:52

    Текст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность дипломатическим работникам за срыв планов Запада по изоляции страны.

    В телеграмме российского лидера на сайте Кремля отмечаются усилия представителей дипведомств, в том числе по активизации сотрудничества с большинством членов мирового сообщества – государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки.

    Кроме того, Путин назвал поддержку соотечественников за рубежом, а также бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку основополагающими приоритетами российской дипломатии.

    Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу в условиях невероятного напряжения.

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    Путин: Российские товары должны стать предметом национальной гордости
    Путин призвал создать условия для продвижения за рубежом российских товаров

    9 февраля 2023, 15:41

    Текст: Александра Юдина

    Продукция из России должна быть востребованной за рубежом, нельзя замыкаться на внутреннем рынке, заявил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, важно продвигать российские бренды и прилагать усилия для того, «чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках», передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что «к этому нужно стремиться, так как замыкаться на внутреннем рынке – плохая история». Кроме того, по словам президента, это станет только половиной успеха, «останавливаться на полпути точно нельзя, нужно конкурировать на внешних рынках».

    Кроме того, глава государства отметил, что в России реально создать «такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом национальной гордости».

    «В стране уже сейчас достаточно таких продуктов», – сказал Путин.

    Президент также попросил Агентство стратегических инициатив «выстроить систему отбора, а главное – продвижения отечественных брендов, чтобы компании могли нарастить производство и сбыт своей продукции».

    Ранее маркетологи зафиксировали резкий рост спроса на отечественные бренды одежды и косметики.

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    Путин поручил АСИ сформировать систему обучения кадров для беспилотной авиации
    Путин поручил АСИ сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации

    9 февраля 2023, 15:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) сформировать совместно с Агентством развития профессионального мастерства систему обучения кадров для развития беспилотной авиации.

    «Прошу (...) в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕАЭС и других заинтересованных государств. Таких государств много, многие хотят с нами работать», – передает ТАСС слова Путина на заседании наблюдательного совета АСИ.

    Он также отметил, что хотел бы услышать от членов совета конкретные предложения по этим вопросам.

    Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня.

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