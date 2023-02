Путин прибыл в Архангельскую область Песков: Путин в ближайшее время утвердит новую Концепцию внешней политики Песков заявил об утверждении Путиным в ближайшее время новой Концепции внешней политики 10 февраля 2023, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

В ближайшее время президент Владимир Путин утвердит новую редакцию Концепции внешней политики России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ее утверждение ожидается в ближайшее время, сказал Песков, передает ТАСС. Ранее в МИД и Совбезе России сообщало, что документ в процессе подготовки и согласования. В концепции будет отражен новый подход к отношениям с Западом. Президент заявлял, что новая концепция станет своего рода дорожной картой для МИД и других министерств и ведомств. Основатель Pink Floyd Уотерс изменил отношение к Путину Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину 9 февраля 2023, 19:02

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, передает РБК. Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России. «Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант. Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение России на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами. Путин рассказал о попавшей в его самолет птице Путин рассказал о ЧП с его самолетом 9 февраля 2023, 20:44

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Фото: Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Фото: Алексей Бабушкин/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Фото: Panoramic/ZUMA/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Текст: Алексей Дегтярев

Американская Nu-metal группа Limp Bizkit выпустила видеоклип на композицию Out Of Style, где с помощью дипфейка заменены лица музыкантов на лица президентов России, США и Украины Владимира Путина, Джо Байдена и Владимира Зеленского, а также на лицо председателя КНР Си Цзиньпина. Вокалист коллектива Фред Дерст перевоплотился в Путина, гитарист – в Байдена, а ди-джей – в Зеленского, басист – в Си Цзиньпина. Барабанщику же лицо сменили на внешность главы КНДР Ким Чен Ына. Клип загружен на официальном YouTube-канале Limp Bizkit. Кроме того, напротив играющих музыкантов с лицом американского актера Тома Круза мужчина жарит сосиски – это также сделано с помощью дипфейка. Также в ролике есть отсылка различные ситуации, возникавшие с президентом США ранее. В одной сцене гитарист с лицом Байдена заснул, а в другой – упал с велосипеда. Клип начинается со слов Дерста с лицом Путина о том, что прошлое уже не изменить, но можно начать создавать новое будущее уже сегодня, передает RT. В песне также звучат и другие призывы к миру, и призыв «быть в одной команде». У большинства зарубежных и российских пользователей клип вызвал положительную реакцию. Напомним, в 2015 году Дерст заявлял, что хотел бы получить российское гражданство и жить в Крыму. Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть готов весной Путин: Нацпроект по беспилотникам должен быть вскоре готов 9 февраля 2023, 15:56

Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков

Президент видит новые возможности для страны в уходе с рынка западных компаний – это позволит развить отечественные технологии, создать новые рабочие места и поможет с интеграцией новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. В четверг эти и другие вопросы обсудил Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Сейчас в России необходимо заместить продукцию ушедших из России компаний, чтобы рынок не остался без самых необходимых товаров, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он напомнил, что в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин призвал продвигать российские бренды и прилагать усилия для того, «чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках». «Президент уверен в колоссальном потенциале российских брендов», – считает эксперт.



Кирьян отметил, что для запуска новых производств потребуются квалицицированные кадры, но в России сейчас есть все возможности для получения дополнительного образования, переподготовки: «Любой желающий может получить профессии, связанные, например, с IT-кластером. Приняты специальные молодежные программы». Эксперт напомнил, что для развития важных секторов экономики предусмотрены программы инновационного финансирования, специальные налоговые режимы. «У нас накоплен опыт создания промышленных кластеров при крупных государственных предприятиях, чтобы внедрять разные технические решения», – подчеркнул эксперт. Кирьян также отметил требование президента устранять перекосы в уровне развития регионов и качества жизни там. «Есть два направления, по которым работает правительство. Первое – это выравнивание среднего уровня реальных заработных плат для тех, кто работает в социальной сфере или по госнайму – это учителя, врачи, социальные работники. И второе – это создание возможностей профессионального роста и продвижения в регионах. Сейчас миграция людей в города-миллионники зачастую связана не с уровнем оплаты труда, а с тем, что на местах мало перспектив для самореализации», – рассказал эксперт.



Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Президент России Владимир Путин считает необходимым распространить опыт работы Самарской области по возвращению к полноценной мирной жизни участников специальной военной операции (СВО). «Я попрошу как минимум эту часть работы взять, соответствующим образом обработать и за моей подписью направить в правительство и в регионы с тем, чтобы люди взяли оттуда все самое лучшее и эффективно работающее», – передает ТАСС слова Путина, обращенные к своему помощнику Максиму Орешкину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Общественный советник губернатора Самарской области, заведующая кафедрой Самарского государственного экономического университета Наталья Полянскова на заседании рассказала об опыте региона по помощи тем, кто вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Она считает, что улучшить качество социальных услуг может помочь введение института региональных сервисных уполномоченных по примеру Самарской области. Путин поинтересовался, оформлена ли работа в регионе «по реабилитации ребят, возвращающихся из зоны боевых действий». «Это оформлено в комплексном межведомственном плане, который утвержден губернатором, к нему подключены все региональные министерства, муниципалитеты, управления социальной защиты, центры занятости, культурно-досуговые, спортивные организации», – сообщила Полянскова. По ее словам, «в плане много таких мероприятий, по которым еще нет аналогов в России», поэтому Самарская область готова делиться опытом. Путин указал на зарубежные прогнозы роста экономики России 9 февраля 2023, 19:18 Текст: Алексей Дегтярёв

Российский лидер Владимир Путин выразил благодарность дипломатическим работникам за срыв планов Запада по изоляции страны. В телеграмме российского лидера на сайте Кремля отмечаются усилия представителей дипведомств, в том числе по активизации сотрудничества с большинством членов мирового сообщества – государствами евразийского пространства, Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки. Кроме того, Путин назвал поддержку соотечественников за рубежом, а также бескомпромиссную борьбу с любыми проявлениями неонацизма и дискриминации по национальному признаку основополагающими приоритетами российской дипломатии. Ранее Путин поблагодарил медиков в новых регионах России за их работу в условиях невероятного напряжения. Путин: Российские товары должны стать предметом национальной гордости Путин призвал создать условия для продвижения за рубежом российских товаров 9 февраля 2023, 15:41 Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) сформировать совместно с Агентством развития профессионального мастерства систему обучения кадров для развития беспилотной авиации. «Прошу (...) в целом проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей с участием наших партнеров по ЕАЭС и других заинтересованных государств. Таких государств много, многие хотят с нами работать», – передает ТАСС слова Путина на заседании наблюдательного совета АСИ. Он также отметил, что хотел бы услышать от членов совета конкретные предложения по этим вопросам. Ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны президент Владимир Путин потребовал сделать беспилотники (БПЛА) доступными для применения подразделениями разного уровня.