Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
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Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Раскрыты способы мошенничества с брендовыми вещами
1 февраля 2023, 14:59
Текст: Алексей Дегтярев
Объявления о продажах дорогих брендовых вещей по сниженным ценам в соцсетях и других площадках могут оказаться очередным мошенничеством, нередко россияне так попадают на реплики и подделки, заявил технический директор компании по информбезопасности PRO32 Виталий Земских.
Необходимо опасаться покупки дорогих вещей с рук, особенно если их продают на классифайдах с функцией доставки, сказал Земских в беседе с «Газетой.Ru».
Часто подобные объявления предлагают цену ниже рыночной, а при покупках товар оказывается либо репликой, либо вообще непохожей на оригинал вещью.
Также высок риск натолкнуться на подобное мошенничество и в социальных сетях, в них создаются страницы магазинов, якобы торгующих брендовыми вещами, которые рассылают по предоплате.
После покупки и перевода денег на карту мошенники пропадают и не отвечают на сообщения, и покупатель остается без денег и без товара.
Следует быть осторожнее и с теми магазинами в Сети, которые постоянно предлагают скидки на брендовую одежду и проводят доставку лишь по почте. На почте нельзя вскрыть посылку до оплаты, и нередко бывает, что при вскрытии покупатель получает совсем не то, что заказывал.
Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев
31 января 2023, 20:41
Фото: кадр из видео
Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании.
«Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.
«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский.
Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон.
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ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском
Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр
1 февраля 2023, 12:13
Текст: Дмитрий Зубарев
Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости».
По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск.
Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска.
Госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций, сообщило издание Wall Street Journal.
«Невозможность инспекций затрудняет верификацию числа боеголовок, которые развернула Россия», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Определение о «несоблюдении», по мнению США, единственного двустороннего режима контроля за стратегическими вооружениями было вынесено впервые с 2011 года, когда соглашение вступило в силу.
Ранее в Белом доме заявили, что США очень ждали начала консультаций в рамках двусторонней комиссии по исполнению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), выясняют причину решения России перенести их.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявлял, что считает странным требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
1 февраля 2023, 11:24
Фото: EyePress News/Reuters
Текст: Дарья Волкова
Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
В США возмутились лжи администрации Байдена о диверсии против «Северных потоков»
Ведущий Fox News: Нуланд выдала причастность Белого дома к взрывам на «Северных потоках»
1 февраля 2023, 10:42
Фото: Danish Defense Ministry/ Global Look Press
Текст: Вера Басилая
Радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии, заявил ведущий канала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий возмутился нескрываемой радости Нуланд из-за взрывов на «Северных потоках», по его словам, американцы были расстроены, потому что не знали, кто это сделал, передает РИА «Новости».
Карлсон напомнил, что Нуланд в январе прошлого года грозилась уничтожить трубопроводы, что Россия не отправляла газ в Европу, и отметил, что произошедшее стало «крупнейшей в истории природной катастрофой, созданной руками человека».
В свою очередь экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард добавила, что заявление Виктории Нуланд показало, что США имеют отношение к диверсии, хотя администрация Байдена всячески уверяла, что «не имеет к этому никакого отношения».
«Они также пытались продать нам абсурдную ложь, что Россия как-то, конечно, сама взорвала свою энергетическую инфраструктуру, чтобы навредить своей же экономике», – приводит «Прайм» слова Габбард.
Напомним, замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, что «администрация очень довольна, зная, что газопровод «Северный поток – 2» не будет работать, представляет собой груду металла на дне моря».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал забавным признание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая обрадовалась из-за разрушения «Северных потоков».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что слова Нуланд лишь подтверждают одобрение Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры.
Пушилин: ВСУ перебрасывают новые подкрепления к Угледару
Пушилин заявил о переброске подкреплений ВСУ к Угледару
31 января 2023, 20:05
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
Текст: Алексей Дегтярев
Украинская сторона все еще перебрасывает в Угледар новые подкрепления, бойцы ВСУ не получают приказов об отступлении, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Артемовск открывает дорогу на Краматорск и Славянск, но не менее ощутимой потерей для украинских сил станет и Угледар, потому они и перекидывают туда новые резервы и морпехов, сказал Пушилин в эфире радио «Комсомольская правда».
Украинские военные не получают приказа на отступление или сохранение жизни бойцов, подчеркнул он.
После освобождения Угледара ВС России смогут оперативно переместиться к Курахово, Марьинке и Красноармейску, добавил Пушилин.
В понедельник Пушилин заявлял, что ВСУ продолжают переброску подкреплений на артемовское, угледарское и марьинское направления.
На Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
В Москве на Красной площади задержали выгуливавшую теленка американку
1 февраля 2023, 12:26
Фото: Алиса Дэй/vk.com
Текст: Алексей Дегтярев
На Красной площади в Москве гражданка Соединенных Штатов выгуливала теленка, ее задержали стражи порядка, сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщину задержали 31 января, она выгуливала теленка по Красной площади. Задержанной оказалась 34-летняя гражданка США, сказал собеседник ТАСС.
Задержанная пояснила, что купила животное в интернете и захотела его выгулять. На нее составили протокол по статье КоАП «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Теперь ей грозит административный арест или обязательные работы.
Между тем в Тверском суде Москвы сообщили РИА «Новости», что получили протоколы в отношении американки Алисии Дей, один из них – о сопротивлении полиции.
Ее обвинили в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам (до 15 суток), и сопротивлении полиции (также до 15 суток).
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«Транснефть»: Польша продолжает получать нефть из России в полном объеме
В «Транснефти» заявили о прокачке российской нефти Польшей в полном объеме
31 января 2023, 17:46
Текст: Алексей Дегтярев
Польская сторона продолжила покупать российскую нефть в январе через трубопровод «Дружба», сообщил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.
Тогда как Германия в январе же отказалась принимать нефть из России, заявил Демин ТАСС.
Он уточнил, что в первой половине дня 31 января исполнен график на прокачку в Польшу 500 тыс. тонн нефти.
Ранее в Польше заявили, что Orlen не будет продлевать контракт на поставку нефти с «Роснефтью» и прекратит поставки от «Татнефти», если будут введены санкции Евросоюза.
Политологи: Возвращение к однополярной картине мира 90-х годов невозможно
31 января 2023, 21:33
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Текст: Евгений Поздняков, Олеся Отрокова
В США все чаще намекают на то, что для них биполярный мир предпочтительнее многополярного. Но Вашингтон и Пекин не обладают той мощью, которая позволила бы им сплотить вокруг себя других акторов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Андрей Кортунов. Ранее The Washington Post породила дискуссию, заявив о нежелании Китая поддерживать Россию в том же объеме, в котором Запад поддерживает Украину.
«Мы приблизились к историческому моменту, когда одна мировая система должна смениться другой. В настоящее время идет борьба взглядов на будущее нашей планеты, и точно определить, какие воззрения возобладают – достаточно трудно», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«В принципе, имеется достаточно ощутимый тренд на многополярность. Это очень модное слово используется даже в США. Тем не менее, реальные амбиции Вашингтона связаны с надеждами на сохранение и реставрацию гегемонистской модели мира. Происходит попытка повторного объединения Запада для возвращения к ситуации 90-х годов», – отмечает эксперт.
«Однако полномасштабная реализация однополярного мироустройства невозможна. Многие страны успели стать более самостоятельными. Появился запрос на удовлетворение собственных амбиций. Они не могут плясать под дудку США, но и не в полной мере готовы стать самостоятельными региональными игроками», – подчеркивает собеседник.
По его словам, Китай хоть и претендует на звание «второй державы», однако на роль Советского Союза не тянет. Зато в действиях Индии, которая «плотно поддерживает отношения с Западом», «четко прослеживается евразийская линия и линия на сотрудничество с Россией». «Есть два крупных игрока, но ни одному из них не хватает мощи для полной консолидации иных акторов вокруг себя. Кроме того, Россия тоже считает себя самостоятельным центром силы», – отмечает собеседник.
Кортунов убежден, что Китай уверен в предстоящем столкновении с Вашингтоном, «но действующий миропорядок дал КНР колоссальные выгоды, от которых непросто отказаться». «Мы пребываем в ассиметричном мире, где региональные державы всячески пытаются реализовать себя, но пока не готовы к радикальным преобразованиям», – резюмирует Кортунов.
В свою очередь военный эксперт Алексей Леонков назвал комичными утверждения на Западе о якобы шаткой позиции Пекина в отношениях с Москвой. При этом отношения между США и Украиной не могут идти ни в какое сравнение с отношениями России и Китая, ввиду совершенно разного статуса этих стран, поскольку Украина давно потеряла субъектность и не является самостоятельным игроком.
«Отношение Китая к проводимой Россией спецоперации можно назвать осторожным. При этом торгово-экономические отношения между государствами не просто развиваются, они крепнут. Реализуются и готовятся совместные проекты сотрудничества, растет товарооборот. Имеются все перспективы того, что в дальнейшем мы увидим только усиление сотрудничества Москвы и Пекина», – пояснил эксперт.
Уже сейчас формируются зачатки многополярного мира, в котором никто не вмешивается во внутренние дела других стран, уверен Леонков. «В контексте такого порядка возникают новые центры силы. Таковыми становятся Россия, Китай, Индия, Иран и многие другие страны. В руках этих стран, на территории которых проживет две трети населения планеты, сосредоточено больше половины всей мировой экономики. При этом в сравнении с англосакским миром, в новых центрах силы нет такой жесткой конкуренции, которая создается неестественными условиями санкций и ограничений. В странах нового миропорядка все равнозначно», – резюмировал собеседник.
Ранее издание The Washington Post предположило, что Пекин мог бы сыграть для России ту же роль, что США играют для Украины. Отмечается, что в случае готовности Пекина поставлять Москве вооружения и технологии, шансы на победу России «выросли бы в геометрической прогрессии».
В статье указывается, что Китай готов заменить Европу в качестве основного рынка сбыта энергоресурсов для России. Москва вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое – по объему ввозимого сжиженного природного газа (СПГ). По восточному маршруту к 1 декабря направлено 13,8 млрд кубических метров, причем в декабре превышение суточных контрактных обязательств достигало 18%.
Тем не менее Пекин, считает газета, якобы не уверен в том, что конфликт на Украине закончится победой России. Также подчеркивается, что КНР – ведущая торговая держава, для которой не представляется возможным отказаться от торговых связей с развитыми странами западного мира. Этим объясняется шаткая позиция Китая по вопросу поддержки Москвы.
Ранее в издании Foreign Policy указывали на то, что администрация Джо Байдена должна воспользоваться двойственным отношением Си Цзиньпина к СВО. Для сохранения действующего миропорядка Китай обязан отвернуться от России, но для этого США должны предложить Поднебесной нечто существенное.
С этим соглашается обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман, который критикует правительство США за то, что его действия направлены не на исключительно военное сдерживание КНР, но на подавление его экономического роста. По его мнению, это вбивает клин в диалог Вашингтона и Пекина, создавая угрозу для Китая.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о перспективах российско-китайских отношений в 2023 году.
В Минобороны обвинили Запад в попытке провести против России блицкриг
Советник министра обороны Ильницкий: США и их союзники в 2022 году попытались провести против России блицкриг
1 февраля 2023, 03:57
Фото: Ohde/face to face/Global Look Press
Текст: Антон Никитин
Соединенные Штаты и их союзники пытались в 2022 году провести в России блицкриг, устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но потерпели неудачу, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.
Как отметил Ильницкий в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», в феврале-марте 2022 года США и их союзники попытались устроить молниеносную войну в экономической и ментальной сферах, но допустили ошибку. Как поясняет автор, если для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней, то для блицкрига ментальной войны понадобится минимум один-два года, чтобы добиться предательства элит, и до 15 лет, чтобы сформировать у населения новую идентичность, передает РИА «Новости».
Советник министра обороны констатировал, что первый акт борьбы не принес Западу успеха, но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для так называемой пятой колонны. В то же время, по его словам, о полной неудаче Запада можно будет судить лишь к середине 2024 года, когда к элитам и населению России окончательно придет понимание невозможности договориться с Западом и вернуть все на исходные позиции.
Ильницкий уточнил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ с целью затем их же руками развалить государственные институты, разложить армию и силовые структуры. Кроме того, автор выразил уверенность, что Запад ошибся, обнажив истинные цели своего ментального блицкрига, не провел достаточной предварительной подготовки, не создав красивой, но лживой альтернативы и, тем самым, нарушил правила и логику действий.
В сентябре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что тактика блицкрига Запада против России не сработала. В июле 2022 года российский лидер отметил, что действия российского ЦБ и правительства предотвратили экономический блицкриг Запада.
The Sun: На британской ядерной подлодке обнаружены установленные с помощью приклеенных болтов агрегаты
31 января 2023, 18:46
Фото: Tam McDonald/ROYAL NAVY
Текст: Кристина Цыцура
Проверка британской ядерной подлодки HMS Vanguard, которая имеет ракеты системы Trident, обнаружила отремонтированные с помощью суперклея жизненно важные системы охлаждения, пишет газета The Sun.
Срочный ремонт потребовался после того, как один болт, закрепленный суперклеем, отвалился во время проверки. Командование ВМС Британии приказало начать проверку инцидента. Министр обороны Бен Уоллес потребовал провести совещание по этой теме и «гарантий относительно будущей работы», передает ТАСС со ссылкой на газету.
Отмечается, что всего на подлодке было приклеено не менее семи болтов, которые удерживали изоляцию на трубах охлаждающей жидкости, чтобы предотвратить катастрофу, сравнимую с чернобыльской.
Это бы произошло, если бы инженеры запустили реакторы на полную мощность.
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Заслуженный пилот назвал последствия воровства спасательных жилетов из самолета
31 января 2023, 18:22
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Текст: Татьяна Косолапова
На российских авиалиниях, как и на европейских, пассажиры чаще всего воруют спасательные жилеты, однако это наказуемо, рассказал газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик СССР, президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов.
Бортпроводница крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе рассказала, что многие пассажиры в качестве сувенира уносят с собой из воздушного судна спасательные жилеты, передает «Express.co.uk». Также сотрудники лайнеров рассказали, что люди нередко «прихватывают с собой» из самолета кофейные кружки, подушки, одеяла и железные столовые приборы из бизнес-класса.
«Спасательный жилет настолько совершенен и мал, что притягивает к себе интересы охотников, рыбаков, путешественников, любителей отдыхать на природе, потому что является реальным средством не только для спасения на воде, но и для развлечения. Этот предмет пользуется популярностью и у пассажиров наших авиалиний», – говорит Смирнов.
Однако пилот крайне не рекомендует забирать данное средство для спасения из самолета. Взять жилет без последствий не получится, так как в каждом полетном документе указаны персональные данные всех пассажиров, которые были на том или ином рейсе. Соответственно, если под каким-либо сиденьем в самолете не будет хватать спасательного жилета, авиакомпания может обратиться в полицию, предоставив полное ФИО человека, сидевшего на том месте. «Да и потом, это средство спасения, а воровать их – то же самое, что чью-то жизнь. Это крайне непорядочно», – считает пилот.
Кроме того, спасательный жилет – достаточно дорогая вещь. «Он стоит недешево, потому что это производится при помощи современных технологий на специальных предприятиях из очень качественной резины. Но мне понятно, чем вызван интерес к этому предмету: его в магазине просто так не купишь. А даже если бы их начали продавать, то спрос вряд ли был бы хорошим, ведь цена на них была бы высока», – рассуждает специалист.
Также, говорит пилот, люди «прихватывают из самолета» пледы и наушники, но чаще всего это происходит случайно. «Такие вещи легко купить почти в каждом магазине, их нет смысла специально красть. Часто бывает такое, что человек просто забывает снять наушники, а бортпроводница не увидела их на нем, когда он выходил из салона. Это мелочи, которые не расцениваются как воровство. Но если человек специально что-то забирает, то это, конечно, должно наказываться», – уверен Смирнов.
В конце октября прошлого года в Ассоциации Туроператоров России (АТОР) на своем официальном сайте написали, что чаще всего в качестве сувениров пассажиры забирают чашки, столовые приборы, гигиенические пакеты, одеяла и подушки, а также спасательные жилеты.
Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбассе
Генсекретарь федерации киокушин России Увицкий погиб в Донбассе
1 февраля 2023, 13:03
Фото: @rian_ru
Текст: Вера Басилая
Генеральный секретарь федерации киокушин России Сергей Увицкий погиб при выполнении боевой задачи в Донбассе, сообщили в федерации карате России.
В сообщении федерации отмечается, что Увицкий, окончив славную спортивную карьеру и став одним из руководителей Федерации киокушин России, в числе первых принял решение отправиться в зону СВО, передает ТАСС.
Он участвовал в СВО в отряде добровольцев Российского союза боевых искусств «Союз».
«Я всегда, всю свою жизнь сознательную считал, что настоящий мужчина должен помочь Родине. Особенно когда эта помощь больше всего требуется. Здесь же нужно в первую очередь быть честным перед собой. Поэтому если я всю жизнь пропагандирую любовь к Родине, то если бы я сам себе сказал, что «ну, давай другие сходят», то я бы не смог дальше так», – поделился Увицкий перед отправкой в зону СВО.
Сергей Увицкий являлся серебряным призером чемпионата Европы 2010 года, чемпионом и многократным призером первенств России.
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Пятиметровый болид из космоса пролетел над Красноярском
Жители Красноярска наблюдали в небе светящийся болид размерами до пяти метров
31 января 2023, 20:14
Текст: Вера Басилая
Небесное тело, наблюдаемое жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от одного до пяти метров, сообщил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков.
Видео полета яркого светящегося объекта в Красноярске распространилось в соцсетях.
По словам Веселкова, красноярцы в небе наблюдали полет болида, скорее всего, размером до пяти метров. Ученый отметил, что такие камни сгорают в атмосфере полностью, но немного вещества может и упасть на Землю, передает ТАСС.
В свою очередь доцент кафедры теоретической физики и волновых явлений Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Паклин считает, что болид сгорел в плотных слоях атмосферы. По его словам, такие явления редко можно наблюдать над густонаселенными территориями, над океанами пролетают и более крупные объекты.
Ведущий научный сотрудник красноярского Института физики им. Киренского Сергей Карпов считает, что болид был размером не больше метра, иначе ударная волна была бы сильной и со звуком.
Ранее в октябре 2022 года жители Томской области заметили в небе светящийся болид.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
1 февраля 2023, 13:40
Фото: РИА Новости,Sergii Kharchenko/Global Look Press
Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.