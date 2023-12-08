Жителей Украины попросили экономить электроэнергию

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий попросил украинский бизнес экономно потреблять электроэнергию

Tекст: Антон Антонов

«Сегодня уровень потребления электроэнергии был максимальным с начала отопительного сезона», – сообщил Кудрицкий, добавив, что «в энергосистеме не хватило мощности нескольких энергоблоков тепловых электростанций для того, чтобы полностью покрыть такое рекордное потребление», передает РИА «Новости».

В связи с этим компания попросила «потребителей домохозяйств», а также украинский бизнес и владельцев офисных, административных помещений, торговых центров о том, чтобы с 9.00 до 18.00 потребление электроэнергии было, по возможности, сокращено. В частности, Кудрицкий просит не включать освещение на полную мощность, а также меньше использовать энергоемкие электроприборы.

Кудрицкий сказал, что преодолеть дефицит также позволит возвращение из ремонта блоков ТЭС и рост импорта электроэнергии из Европы.

Напомним, Украина из-за дефицита в энергосистеме, вызванного похолоданием, запросила аварийную помощь у трех стран ЕС – Польши, Румынии и Словакии.

Кудрицкий пояснил, что речь идет о «мощности почти двух атомных блоков», которой «хватило бы с огромным запасом» и которая позволила бы обойтись без «аварийной помощи». Однако «по экономическим и регуляторным причинам этот импорт очень ограниченно поступает в украинскую энергосистему», компания «должна, по сути, подстраховывать украинское население, привлекая помощь от соседей».