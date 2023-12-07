И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.5 комментариев
Песков назвал США «локомотивом поощрения украинцев на войну»
Вашингтон является локомотивом поощрения Киева на продолжение вооруженного конфликта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля таким образом прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необходимости продолжения оказания американской поддержки украинским властям, передает ТАСС.
Вместе с тем Песков обратил внимание на внутренние противоречия в США, которые не могут не проецироваться на общие настроения в мире, в том числе среди европейцев.
Кроме того, Песков заявил, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах.