Песков назвал США «локомотивом поощрения украинцев на войну»

Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

«Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

«Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.