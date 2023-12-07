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    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    Такер Карлсон предсказал поражение Украины и США в ходе СВО
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    54 комментария
    7 декабря 2023, 14:42

    Песков объяснил, зачем власти США демонизируют Россию

    Песков: Власти США демонизируют Россию, чтобы «палить» деньги налогоплательщиков

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что Москва сожалеет, что руководство США продолжает использовать Россию для своих внутренних дел. Также он отметил, что Вашингтон занимается «неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны», передает ТАСС.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (40)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 03:22
    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток сорвал планы США по изоляции России

    Bloomberg: Визит Путина на Ближний Восток говорит о провале планов США по изоляции России

    Tекст: Вера Басилая

    Международные поездки президента России Владимира Путина свидетельствуют о безуспешных попытках США и Европы по «изоляции» российского лидера на мировой арене, при этом экономика России укрепилась, а боевые действия на Украине заходят в тупик, сообщило Bloomberg.

    Визит Путина в две ключевые державы Персидского залива является «явным признаком» того, что Россия не изолирована, а только утверждает свое влияния на Ближнем Востоке, заявило Bloomberg, передает ТАСС.

    Bloomberg предполагает, что Путин, возможно, стремится использовать разногласия между США и Саудовской Аравией из-за действий Израиля в секторе Газа. Подчеркивается, что Москва поддерживает Эр-Рияд в усилиях по возобновлению Арабской мирной инициативы 2002 года, которое предусматривает создание отдельного палестинского государства.

    Президент России Владимир Путин прибудет в среду в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты с визитом. У него запланирована встреча с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом в целях укрепления партнерских отношений Москвы с ведущими экспортерами нефти. Кроме того, лидеры обсудят торговлю и инвестиции, а также нефтяной рынок и израильско-палестинский конфликт.

    В среду Путин примет участие в переговорах в Абу-Даби, однако не посетит климатический саммит COP28, который проходит на этой неделе в соседнем эмирате Дубае.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие возможности дает России Ближний Восток.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 00:59
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Если США откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами, им придется заплатить «кровью американцев», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

    «Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

    Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

    «Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

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    7 декабря 2023, 13:45
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    Москва предупредила США об ответе на ядерные испытания
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия зеркально ответит на возможное возобновление ядерных испытаний США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

    Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну напомнил, что американцы в последнее время не раз заявляли, что не планируют возобновлять ядерные испытания. «Мы помним, что сегодня планов, намерений и причин нет, а завтра они могут появиться», – отметил дипломат.

    Россия, подчеркнул он, судит не по словам, а по делам, и должна находиться в готовности в любой момент времени. «И я добавлю – в боеготовности при необходимости в прямом смысле этого слова», – подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства, уточнив, что это относится и к теме ядерных испытаний.

    Напомним, в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявлял, что Россия не станет первой проводить ядерные испытания, однако если США это сделают, то и Россия проведет.

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    6 декабря 2023, 13:08
    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины

    Американист Дудаков: Из-за усталости от Украины в США набирает обороты политический раскол

    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Республиканцы и простые американцы устали от Украины, поэтому в Сенате набирает обороты конфликт двух партий. При этом Байден и Блинкен пытаются видимостью озабоченности вопросами Украины продвинуть выделение новых траншей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами.

    «Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

    «Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

    «На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров. Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. И несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Две партии поспорили по поводу уместности обсуждения темы безопасности границ Штатов на прошедшем заседании.

    Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

    Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что представители партии просто ушли с заседания, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    New York Times пишет, что «провал» брифинга состоялся накануне пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Президент США Джо Байден назвал провал в вопросе поддержки Украины абсолютным сумасшествием и добавил, что это идет вразрез с интересами Вашингтона. Если Сенат американского Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры и спровоцирует акты агрессии по всему миру, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

    Спорящие законодатели США решают, будет ли Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к сложившейся ситуации.

    В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся на «дне бочки» в возможностях предоставления помощи для Украины. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия для ВСУ без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса закончатся у Белого дома к концу нынешнего года.

    Напомним, Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. В этом признался член Палаты представителей США Томас Мэсси. Конгрессмен отметил, что США в тот период «бряцали оружием против России», и подчеркнул, что прошлые действия Вашингтона теперь будут иметь последствия.

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    6 декабря 2023, 10:45
    Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    РБК: Производитель колонок «Урал» выиграл суд у американской «дочки» Samsung

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский производитель акустических систем «Урал» одержал в суде победу над американской компанией Harman International Industries, «дочкой» Samsung Electronics, которая известна брендом музыкальных колонок JBL.

    Срок подачи апелляции на решение суда, которое было вынесено в сентябре 2023 года, истек 30 ноября, сообщил РБК представитель «Урала». Это также подтверждают материалы Арбитражного суда города Москвы.

    Harman International Industries обратилась с иском в суд в сентябре 2021 года, обвинив «Урал» в том, что он якобы скопировал дизайн и запатентованные решения продукции американской компании. Истец требовал запретить «Уралу» использование двух промышленных образцов в четырех колонках «Урал». Свои потери из-за действий российского конкурента компания оценила в не менее чем 500 тыс. рублей. Также Harman International Industries требовала компенсацию в размере 3 млн рублей и возмещения судебных издержек.

    Компания «Урал» в суде отвергла практически все выдвинутые обвинения, в том числе касающиеся похожего внешнего вида товаров.

    В первой инстанции в марте 2022 года Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить требования американской компании, которая впоследствии обжаловала решение. В сентябре 2023 года суд вновь встал на сторону ответчика. После этого в апелляционный суд Harman International Industries так и не обратилась.

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    6 декабря 2023, 21:46
    США выделили Украине новый пакет военной помощи

    Блинкен сообщил о выделении Украине нового пакета вооружений на сумму до 175 млн долларов

    Tекст: Кристина Цыцура

    США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до 175 млн долларов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    По его словам, этот пакет помощи собран из ограниченных ресурсов, которые остались у США для помощи Украине, передает ТАСС.

    Уточняется, что в пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

    Ранее Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до 25 декабря.

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    6 декабря 2023, 10:02
    Американский сенатор: Украина через 12 месяцев может стать частью России

    Сенатор Мерфи: Украина может стать частью России, если США не продолжат ей помогать

    Tекст: Ольга Никитина

    Не получив поддержку с американской стороны, Украина может стать частью России, заявил член Сената Конгресса США от правящей Демпартии Крис Мерфи.

    «Нам прям сейчас нужно принять решение: будет ли Киев российским или украинским городом», – сказал Мерфи в интервью изданию Defense News.

    Сенатор выразил «разочарование» позицией членов Республиканской партии, которые, по его мнению, относятся к этому «несерьезно». «А ставки таковы: будет ли существовать Украина через 12 месяцев или будет частью России», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Мерфи уже говорил, что не сомневается в том, что США вот-вот бросят Украину.

    Напомним, демократы и республиканцы в ходе закрытого брифинга в Сенате Конгресса США устроили перепалку, которая перешла в крики и взаимные обвинения, из-за вопроса о выделении средств на помощь Украине и Израилю. Республиканцы со своей стороны подчеркивали, что демократы игнорируют их требования по миграционному вопросу на границе США с Мексикой.

    Коментарии (7)
    5 декабря 2023, 04:06
    Лидер демократов в сенате США запросил голосование по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

    После завершения дебатов у сенаторов есть до 30 часов на рассмотрение законопроекта, затем происходит голосование. Предполагается, что процедура может пройти в среду, 6 декабря, передает РИА «Новости».

    Ранее Шумер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга.

    NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 03:18
    Анонсировано выступление Зеленского на закрытом брифинге в сенате США

    Сенат США пригласил выступить президента Украины Зеленского на закрытом брифинге

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга, заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.

    Шумер, чье выступление транслировал канал C-Span, заявил, что брифинг пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины, запрошенное президентом Джо Байденом, передает РИА «Новости».

    Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

    Ранее NBC News сообщило, что демократы и республиканцы не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса Байдена на дополнительную поддержку Украины.

    Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года, поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

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    6 декабря 2023, 12:57
    Пескова спросили о призыве американского генерала «резать глотки русским»

    Песков сообщил, что не в курсе призывов генерала США Милли к ВСУ «резать глотки русским»

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что американский генерал Марк Милли призывал украинских боевиков «резать глотки русским».

    «Я не видел таких заявлений», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, по данным WP, Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, на учениях в немецком Висбадене в прошлом году в обращении к боевикам ВСУ заявил, что «не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи».

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    5 декабря 2023, 22:44
    США заявили, что Россия якобы отвергла предложение по обмену Гершковича и Уилана

    Госдеп: США передали России предложение по обмену Гершковича и Уилана, оно было отвергнуто

    Tекст: Вера Басилая

    США в последние недели выдвинули России новое предложение по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, однако оно было отвергнуто, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что США считают приоритетным вызволение всех находящихся в местах заключения за рубежом американских граждан, передает РИА «Новости».

    Представитель Госдепа добавил, что не собирается вдаваться в подробности, по каким каналам Вашингтон контактирует с Москвой, но «возможности донести свои предложения есть», передает ТАСС.

    В октябре координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Россия не ведут переговоры по освобождению американцев Уилана и Гершковича.

    Напомним, ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Столичный суд арестовал журналиста в конце марта.

    Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Защита считает, что гражданин США стал жертвой провокации. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Сообщалось, что американская сторона ранее сделала «серьезное предложение» российской по обмену Уилана.

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    7 декабря 2023, 13:00
    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО

    Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину

    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина – одна из главных ошибок президента США Джо Байдена, на которую будут давить его политические оппоненты. Теперь чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Зеленского, американский лидер вынужден пугать конгрессменов российской угрозой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Байден сказал, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

    «Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.

    «Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.

    «Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».


    Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.

    Коментарии (6)
    6 декабря 2023, 05:47
    Посол Антонов назвал огромными потери бизнеса в США из-за санкций против России

    Посол Антонов: Санкции США против России создают проблемы американскому бизнесу

    Tекст: Вера Басилая

    Тысячи антироссийских ограничений причиняют ущерб американскому бизнесу, но при этом не действуют на Россию, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов заявил, что фирмы и корпорации США теряют огромные доходы из-за антироссийских санкций и отказа от наших энергоресурсов, а также других товаров, передает РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что введенные против России санкции не действуют, экономика развивается, с чем согласны все настоящие профессионалы.

    По его словам Вашингтон, размахивая санкционной дубинкой, ради реализации своих внешнеполитических задач в действительности приносит в жертву интересы Бельгии, Кипра, Нидерландов и ФРГ, и сами пилят долларовый сук, на котором сидит экономика Америки.

    Немецкие СМИ писали, что пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда.

    Ранее в МИД сообщили, что число односторонних санкций, введенных против России странами Запада, превысило 17,5 тысяч.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна в мире не выдержала бы санкции, которые выдержала Россия, а введенные Европой ограничения бьют по самим европейцам.

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