  • Новость часаОтец стрелявшей в брянской школе девочки доставлен на допрос
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму
    Названо оружие, из которого стреляла ученица брянской гимназии
    Эксперт: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    Совфед определил дату выборов президента России
    Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    Сенаторы США не захотели голосовать по законопроекту о помощи Украине
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток
    Мнения
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    46 комментариев
    7 декабря 2023, 11:53

    Захарова прокомментировала планы США делать на Украине снаряды

    Захарова назвала планы США делать на Украине снаряды попыткой уравновесить провал в Сенате

    Tекст: Александра Юдина

    Американские власти стремлением производить на территории Украины снаряды могут попытаться уравновесить провал в Сенате, который не поддержал законопроект о помощи Киеву, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, планы Штатов производить снаряды на территории Украины, тем самым  развивать украинский ВПК, могут быть стремлением уравновесить провал в Сенате, передает РИА «Новости».

    Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что ВСУ требуется «гораздо больше» ракет большой дальности.

    6 декабря 2023, 19:56
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    СК назвал способ убийства бывшего украинского депутата Кивы в Подмосковье
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено после убийства в Московской области бывшего депутата украинской Рады Ильи Кивы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

    Дело заведено по статье «Убийство», заявила Врадий РИА «Новости».

    Согласно предварительным данным следствия, в парке коттеджного поселка в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата из неустановленного оружия. Мужчина погиб на месте.

    После убийства политика украинские СМИ сообщили, что главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию Кивы.

    Коментарии (65)
    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (40)
    6 декабря 2023, 15:32
    В США заметили изменения в поведении Зеленского

    Подполковник Дэвис: Зеленский потерял уверенность из-за провалов ВСУ

    В США заметили изменения в поведении Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Украины Владимир Зеленский утратил какую-либо уверенность в конфликте с Россией из-за провалов ВСУ и огромных потерь, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис.

    По его словам, во взгляде Зеленского нет уверенности и веры в то, что он говорит своим солдатам, передает РИА «Новости».

    Дэвис добавил, что плохая ситуация для ВСУ сильно повлияла на украинского лидера, а лучше она не станет.

    Ранее выступление Зеленского на закрытом брифинге в Конгрессе было отменено прямо перед его началом.

    Коментарии (21)
    7 декабря 2023, 06:51
    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

    Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

    Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Когда речь идет о России, в США «не гнушаются любого мифотворчества», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя утверждения Вашингтона о возможности прямого столкновения вооруженных сил двух стран.

    Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

    Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

    Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

    Коментарии (17)
    7 декабря 2023, 02:49
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    Киву убили из короткоствольного оружия с глушителем
    @ Максим Чурусов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива убит в Московской области, предположительно, из короткоствольного оружия с глушителем, сообщили в правоохранительных органах.

    Сообщается, что его тело нашли в сквере гостиницы. Розыск подозреваемых ведется «фактически по всему» Центральному федеральному округу. В правоохранительных органах заявили, что убийца, скорее всего, уже покинул территорию России, передает ТАСС.

    Напомним, Кива был убит в коттеджном поселке в деревне Супонево Одинцовского городского округа. Украинские СМИ сообщили, что ответственность за смерть Кивы взяло на себя Главное управление разведки минобороны Украины.


    Коментарии (23)
    6 декабря 2023, 19:25
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    СМИ: ГУР Украины взяло ответственность за смерть экс-депутата Рады Кивы
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердило ликвидацию бывшего депутата Рады Ильи Кивы, сообщают украинские СМИ.

    Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ». В эфире телеканала «Рада» он также заявил о намерении продолжить подобного рода акции, передает РИА «Новости».

    Источник агентства Reuters также сообщил, что за убийством Кивы стоит СБУ, передает ТАСС.

    Кива в марте прошлого года лишили мандата в Верховной раде. Он поддержал российскую специальную военную операцию и критиковал руководство Украины. В ноябре суд во Львове заочно приговорил его к 14 годам тюрьмы, признав виновным по ряду статей, включая госизмену. Обвинения Киве были предъявлены заочно.

    Ранее сообщалось, что тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы найдено в Московской области.

    Коментарии (60)
    7 декабря 2023, 00:25
    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО

    Песков заявил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неизбежности победы России в ходе спецоперации на Украине

    Песков указал, что ситуация на поле боя говорит о грядущей победе России в СВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ситуация на поле боя в зоне специальной военной операции на Украине указывает на неизбежность победы России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Как отметил Песков, российская сторона уже не раз «на любом уровне» указывала, что «главное – достичь поставленных целей». Он пояснил, что Москва хотела бы добиться этого «политико-дипломатическими средствами», предпринимала «всевозможные попытки» до начала СВО. Однако, когда «все эти попытки были отвергнуты, остались методы специальной военной операции», сказал Песков.

    По его словам, на Западе заявляют о необходимости завершения СВО, но хотят «заканчивать ее поражением России». «А то, что происходит на поле боя, говорит как раз о невозможности этого и о, скорее, неизбежности обратного», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что Запад, заявляя о желании увидеть урегулирование ситуации, «кидает деньги в топку» конфликта. Песков, оценивая заявления Запада о поддержке Украины, отметил, что они «не новы», но «обрамлены потугами с финансированием». Так, «США испытывают внутренние противоречия в связи, наверное, с обсуждением целесообразности дальнейшего бездумного сжигания десятков миллиардов долларов в топке» конфликта. Песков предположил, что подобные «противоречия» позднее «посетят оставшиеся трезвые головы» в Европе.

    Напомним, серия продвижений российских войск сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения и ухудшать положение ВСУ

    Коментарии (27)
    6 декабря 2023, 15:39
    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе для мобилизованных

    Пленный боец ВСУ рассказал о военкомате-тюрьме в Одессе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Одессе есть военный комиссариат «закрытого типа», где насильно удерживают мобилизуемых, режим учреждения схож с тюрьмой, заявил украинский военнопленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово.

    Вертово в беседе с РИА «Новости» заявил, что его задержали пограничники и передали сотрудникам СБУ, а те, в свою очередь, передали его военным.

    Оттуда его отвезли в военкомат в Одессе, расположенный в Малиновском районе. Это учреждение «закрытого типа», там могут удерживать людей до 10 дней. Оно оснащено колючей проволокой и охраной, режим там схож с «зоной» или тюрьмой, заявил собеседник.

    Одесский территориальный центр комплектации, занимающийся набором для ВСУ, угрожает адвокатам-мужчинам за юридическую помощь удерживаемым в этом военкомате, отправкой в армию. По словам Вертово, мужчины-адвокаты не хотели браться за это дело, а женщин-адвокатов не было в необходимом количестве.

    Вертово сдался в плен группировке войск «Днепр» ВС России на левобережье Херсонской области в декабре 2023 года.

    Коментарии (4)
    6 декабря 2023, 16:59
    США пообещали профинансировать строительство евроколеи на Украине

    СМИ: США выделят 225 млн долларов на строительство 75 км евроколеи от границы с ЕС до Львова

    США пообещали профинансировать строительство евроколеи на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Агентство США по международному развитию (USAID) потратит 225 млн долларов на строительство двухпутного железнодорожного участка, соединяющего Львов с транспортной сетью Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как сообщает украинское интернет-издание Zaxid.net, соответствующий меморандум был подписан 4 декабря между USAID и «Укржелдорогой». Отмечается, что это строительство железнодорожного участка длиной 75 км существенно расширит возможности экспорта агропродукции с Украины, передает ТАСС.

    Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук заявила, что Польша заблокировала контрольно-пропускные пункты на украинско-польской границе, в результате чего экономика Украины стала заложником ситуации.

    Коментарии (21)
    6 декабря 2023, 21:04
    Белый дом назвал главный критерий переговоров по Украине

    США назвали приемлемость для Киева основой любых переговоров по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты считают, что основой каких-либо переговоров по Украине должна быть их приемлемость для Киева, заявил на брифинге для иностранных журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    «Как бы ни выглядели переговоры, они должны быть приемлемы (для Киева), но для начала нужно заложить основу приемлемости (переговорного процесса) для украинского народа и президента (Владимира) Зеленского», – приводит ТАСС слова Кирби.

    При этом он уточнил, что конференция США и Украины по вопросам взаимодействия в сфере военной промышленности, которая проходит в Вашингтоне, не касается вопросов переговоров.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сокращение помощи киевскому режиму со стороны Запада и готовность властей Украины к переговорам не связаны между собой. Он подчеркнул, что для России главное – достичь целей специальной военной операции, причем политико-дипломатические средства будут предпочтительными.

    Коментарии (11)
    6 декабря 2023, 14:48
    Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины

    Экономист Лизан: Украинские водители покинули границу Польши из-за наличия контрафактных товаров в фурах

    Экономист объяснил «странные вещи» на границе Польши и Украины
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Гуманитарная помощь – это очень удобный способ для украинских водителей привезти на территорию страны контрафактную продукцию. Поэтому они разъехались после ужесточения проверок документов, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось.

    «Странные вещи» на границе Польши и Украины, о которых сообщают СМИ, могут быть обусловлены несколькими причинами. Вполне возможно, что перевозчики просто устали стоять и ждать прекращения блокады, поэтому водители развернулись и уехали. Но это не очень реалистично», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Однако граница – это место, через которое могут провозить контрафактную продукцию, а гуманитарная помощь – предлог для легкого прохождения таможни. Я не исключаю, что украинские перевозчики начали уезжать после ужесточения проверки документов, так как официально задекларированный груз и реальное содержимое машины отличались», – подчеркивает собеседник.

    «Например, официально водитель доставляет на Украину детские вещи, а на деле у него в машине форма для ВСУ. Или, допустим, отправленный для нужд фронта пикап после пересечения границы окажется дорогим спорткаром. Гуманитарная помощь позволяет относительно легально реализовывать подобные схемы. Под ее видом может перевозиться электроника и другие товары», – отмечает он.

    Эксперт также обратил внимание на слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о «позорной блокаде». «Очевидно, что сейчас она стремится привлечь внимание ЕС. Украина несет экономические потери из-за перекрытия польской границы, так как именно там расположен основной транспортный коридор из Европы», – поясняет эксперт.

    «Однако я склонен считать, что ЕС в происходящее вмешиваться не станет. Европейцам необходимо согласовать финансовую помощь офису Зеленского, а это невозможно сделать без согласия Варшавы. Поэтому, скорее всего, Польша добьется отмены «транспортного безвиза» для своих соседей», – резюмировал Лизан.

    Ранее на польской границе стали происходить «странные вещи», сообщил Яцек Сокол из Комитета защиты перевозчиков Польши. В частности, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью резко сократилось. Как пишет издание Do Rzeczy, это произошло после того, как местные налоговики усилили проверку документов у водителей.

    Представитель комитета предполагает, что это произошло из-за того, что украинские перевозчики сообщили своим работодателям об ужесточении контроля. Он добавил, что при выявлении нарушений можно попасть под статью – и машин сразу стало гораздо меньше, так что сами водители и компании обманывают свою страну и друг друга.

    Между тем вице-премьер страны Ирина Верещук заявила, что блокада на границе привела к миллиардным потерям для Украины. По ее словам, у поляков претензии к Евросоюзу, но в заложниках оказалась украинская экономика. Поэтому партнерам офиса Зеленского необходимо принять политическое решение «относительно этой позорной экономической блокады».

    Ранее глава министерства экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что экспорт страны сократился на 40% из-за блокады границы польскими перевозчиками. Напомним, в конце ноября министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил согласиться на требования протестующих, сообщил «Интерфакс». Одно из них – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 17:14
    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске

    Источник: Экс-депутат ЛНР Попов погиб при подрыве машины в Луганске

    Экс-депутат ЛНР Попов скончался после подрыва машины в Луганске
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший депутат Народного парламента ЛНР Олег Попов погиб в среду после взрыва машины, сообщил источник в правоохранительных органах.

    Попов, по предварительным данным, получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске, сказал собеседник ТАСС.

    До этого в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что при подрыве машины в центре Луганска был ранен депутат Олег Попов.

    Коментарии (13)
    7 декабря 2023, 03:54
    Взрывы прогремели на Украине

    Взрывы прозвучали в Одесской и Хмельницкой областях Украины

    Взрывы прогремели на Украине
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Измаила. В соцсетях пишут о пожаре в порту после налета БПЛА, передает RT.

    Воздушную тревогу также объявляли в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Черкасской областях, передает ТАСС.

    В понедельник в Хмельницкой области Украины также произошли взрывы. Кроме того, в тот день взрывы прогремели под Николаевом и в Кривом Роге.

    Коментарии (6)
    7 декабря 2023, 09:21
    В Польше допустили возможность крупной операции на Украине

    Конрад Музыка: Россия и Украина могут начать крупные операции на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    И Россия, и Украина – каждая по своим причинам – могут начать крупную наступательную операцию, рассказал военный аналитик Конрад Музыка польскому изданию Forsal.

    По его словам, ВС России хорошо себя чувствуют зимой, поэтому используют ее для наступления. Возможно, в ближайшие два-три месяца будет проведена какая-то крупная операция, передает РИА «Новости».

    По словам Музыки, российские войска по всему фронту перехватили инициативу, а значительный рост военного производства, которое достигнет пика в 2024 году, только подтверждает возможность крупного наступления.

    По мнению аналитика Украина, в свою очередь, переживает трудные времена не только из-за снижения западной поддержки и военных неудач, и поэтому может захотеть провести более крупную операцию.

    Музыка подытожил, что сейчас Украина не может победить Россию на поле боя.

    Ранее военный журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявил, что контрнаступление ВСУ 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США.

    Коментарии (3)
    7 декабря 2023, 00:59
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что США придется платить «кровью американцев» за отказ от финансирования ВСУ

    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    @ CNBC Television/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Если США откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами, им придется заплатить «кровью американцев», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Кирби сказал, что сухопутным силам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО», передает ТАСС.

    «Если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас слишком высока, представьте, насколько выше она будет. Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», – приводит его слова РИА «Новости».

    При этом Кирби признал, что в вооруженном конфликте только «мечтатель» может рассчитывать «определить, где оказывается каждый артиллерийский снаряд и каждая выпущенная пуля». Он заявил, что нет возможности отчитаться о всех поставленных Украине вооружениях. По его словам, и США, и Украина «обеспокоены» этим.

    Также Кирби сообщил, что страны G7 «согласились в принципе с тем, что нужно продолжать оказывать поддержку Украине». Он заявил, что США выступают за сохранение целостности Украины. По его словам, в Киеве должны решать, «как выглядит победа», «какие планы осуществлять», «по каким целям наносить удары» и «где размещать войска на поле боя».

    «Мы хотим, чтобы Украина была целой и свободной. Мы хотим, чтобы их международно признанные границы уважались всеми, в том числе и особенно Россией», – заявил он.

    Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    Коментарии (14)
    Главное
    Украина захотела получить «гораздо больше» ракет большой дальности
    Белый дом предложил США выбор между деньгами для Киева и «кровью американцев»
    Минобороны показало кадры уничтожения станций связи ВСУ «Ланцетами»
    В Польше допустили возможность крупной операции на Украине
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США
    В Тбилиси обеспокоились методами обучения русскоязычных школьников
    Опубликовано видео сброса топлива с загоревшегося в Улан-Удэ самолета

    Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму

    Стало известно, сколько ЕС переплатил за импорт газа из-за кризиса в отношениях с Россией. Меньше чем за два года европейцы потратили на газ 300 млрд евро, тогда как раньше они столько тратили за девять лет и за большие объемы. Главным бенефициаром стали США, которые заработали на этом 53 млрд евро. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто-то за спиной Байдена пытается предотвратить Третью мировую

    Президент США ожидает третью мировую войну, если Россия победит Украину. С помощью такой угрозы Джо Байден пытается добиться от Конгресса денег на продолжение своей авантюры в условиях, когда провал ВСУ стал очевиден для всех, а в игру вступили силы, которые хотят резкой смены вашингтонского курса. Возможно, эти силы – ЦРУ. Подробности

    Перейти в раздел

    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

    Перейти в раздел

    Перейти «красную линию» на Украине послали подозрительного немца

    В страхе перед военным поражением Украины некоторые немецкие политики додумались до того, чтобы отправлять на родину осевших в ФРГ мужчин-украинцев, ведь их накопилось «на 20 дивизий». Проблема не только в том, что у таких политиков, как Родерих Кизеветтер, отшибло историческую память. Проблема,как всегда, в США. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем президент России прилетел к арабам

      Президента России Владимира Путина с почетом приняли в ОАЭ, куда он прилетел с визитом. Вплоть до того, что истребители раскрасили небо в цвета флага России. Это резко контрастирует с тем, как встречают на Ближнем Востоке, например, президента ФРГ. Но важен этот визит другим: в большой политике грядут два больших события.

    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............