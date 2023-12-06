Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.14 комментариев
Минфин решил занять для замещения внешнего госдолга
Минфин решил занять 68,3 млрд рублей для замещения внешнего госдолга
Министерство финансов России планирует заместить внешние заимствования внутренними на сумму до 68,3 млрд рублей.
Как говорится в сообщении на сайте ведомства, в 2023 году планируется осуществление государственных внутренних заимствований России в сумме до 68,3 млрд рублей с превышением установленного на этот год верхнего предела государственного внутреннего долга.
Эти меры нацелены на замещение государственных внешних заимствований России в сумме, эквивалентной до 1 млрд долларов в рамках верхнего предела госдолга страны, пояснили в министерстве.
В мае президент России Владимир Путин назвал хорошими показатели страны по госдолгу.