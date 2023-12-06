Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.0 комментариев
Госдума одобрила право президента вводить управление имуществом иностранцев
Госдума приняла в третьем чтении нормы, которые законодательно закрепляют право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран.
Соответствующие нормы оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о поэтапном реформировании института индивидуальных инвестиционных счетов, передает ТАСС.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что симметричный ответ может последовать от России в случае воровства Европой замороженных средств России.