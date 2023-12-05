Удмуртия представила подготовку к Году семьи на выставке «Россия»

Республика Удмуртия рассказала о подготовке к Году семьи на выставке «Россия»

«Огромная часть наших усилий направлена на поддержку семей с детьми. Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил следующий год Годом семьи. В рамках демографической политики региона за последние годы построены более 50 детских садов на пять тысяч мест, введено в эксплуатацию 17 школ на шесть тысяч мест, приняты дополнительные меры для поддержки многодетных семей: это и единовременные выплаты, и горячее питание. Более 230 тыс. семей и Удмуртской Республики получили адресную поддержку из Федерального бюджета», – приводятся слова Абрамовой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вице-премьер пояснила, что Удмуртская Республика заинтересована в привлечении новых квалифицированных кадров – регион запускает проект «Работай в Удмуртии»: «Самый важный вопрос – это демография. Это возможность региону расти. В рамках работы в Удмуртии, к нам могут приезжать специалисты вместе с самыми близкими».

Почувствовать особый колорит Удмуртии можно на выставке «Россия» на стенде региона. Здесь проводят обзорную экскурсию и предлагают множество мастер-классов – например, по созданию стилизованных украшений и приготовлению национальных удмуртских блюд.

На играх «Узнай Удмуртию» посетителям выставки рассказывают множество интересных фактов о республике, иммерсионный театр знакомит всех желающих со сказочными героями региона. На площадке Минспорта РФ в День региона представители республики провели турниры по кибербаскетболу, лекции по фиджитал спорту, мастер-классы по VR-фехтованию, теннису. Яркая составляющая культурной программы – церемония бракосочетания по традициям южных удмуртов. Завершится праздник региона концертом-спектаклем «Мы из Удмуртии» на главной сцене ВДНХ.

Международная выставка-форум «Россия» –это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

