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Политолог: Волонтерство стало предметом гордости для россиян
Эксперт Соколова: Россияне гордятся отзывчивостью и взаимопомощью
Волонтерство и добровольчество не только позволяют обществу снимать тревожность и гордиться собой, но являются и отдельным огромным пластом экономики, повышения уровня жизни и благосостояния, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Екатерина Соколова. Во вторник Экспертный институт социальных исследований выпустил в честь Дня волонтера консенсус-прогноз о влиянии добровольческих движений на социальные и экономические процессы.
«Для спокойствия в кризисных ситуациях человеку очень важно быть при деле, делать что-то самому. Это создает ощущение контроля над ситуацией и позволяет снимать тревожность», – говорит Екатерина Соколова, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Кроме того, человеку важно принадлежать к какому-то большому делу, думать о себе и о своей группе хорошо, добавляет специалист. «И в этом плане волонтерство и добровольчество, конечно, позволяют нам гордиться собой. Мы часто можем видеть в российской социологии, что респонденты гордятся душой, отзывчивостью наших людей, взаимопомощью, волонтерами. Это реально предмет гордости для нас», – подчеркнула спикер.
Политолог также указала, что современные общества испытывают проблемы разобщенности и усталости. «Они очень разные по культуре и по практикам взаимопомощи. Даже в пределах одной национальной культуры есть сельские общины и урбанизированные территории. И мы можем видеть разный социальный климат. Атомизация – огромный бич для обществ и в плане безопасности, и в плане развития», – пояснила эксперт.
По ее словам, сделать общество сплоченным помогают общественные добродетели – активность, творчество, солидарность, сочувствие, служение, долг. Есть также много исследований о том, «как горизонтальное доверие в обществе помогает экономическому развитию».
«Это особенно важно в инновациях, креативных отраслях. Кроме того, добровольчество и взаимопомощь – отдельный огромный пласт экономики, повышения уровня жизни, благосостояния. Это закрывает те проблемы, которые сложно выявить и закрыть государству», – подытожила Соколова.
Напомним, Экспертный институт социальных исследований развивает свой новый формат консенсус-прогнозов. Темой очередного выпуска стало волонтерство. Тема приурочена к Дню волонтера, который отмечается во вторник. На этой неделе в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, а также вручаются премии волонтерам.
Эксперты ЭИСИ проанализировали, как волонтерство повышает общественный оптимизм. Они пришли к выводу, что развитие волонтерства выступает важным индикатором движения к сильному государству, здоровому общественному климату, гражданскому миру и повышению качества жизни.
За последние годы России удалось достичь огромного прогресса в части гражданской солидарности. Уйдя от атомизации 90-х-начала 2000-х, страна вернулась к традициям взаимопомощи и благотворительности.