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    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Казахстан боится мощи России

    Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

    24 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа влево не вырулит

    Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

    6 комментариев
    5 декабря 2023, 15:50

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»

    Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах

    Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.

    «Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.

    Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.

    Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.

    В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.

    4 декабря 2023, 17:59
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    Дипломаты из Литвы сорвали георгиевские ленты на кладбище под Красноярском
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Сотрудник посольства Литвы в Москве Угнюс Лабутис и его коллега сорвали и выбросили георгиевские ленты с надгробий на кладбище под Красноярском, что попадает под статью о реабилитации нацизма.

    На видео, опубликованном в Сети, видно, как литовские дипломаты посетили небольшое деревенское кладбище, сорвали там георгиевские ленты с надгробий и выбросили их в урну. Отмечается, что после того, как Лабутис и его коллега избавились от ленточек, они водрузили на их место национальные флаги, передает НТВ.

    В России такой поступок попадает под статью о реабилитации национализма, по которой можно получить до пяти лет лишения свободы, однако у сотрудников посольства Литвы есть дипломатический иммунитет.

    В ответ на провокацию на кладбище литовского дипломата Угнюса Лабутиса вызвали в российский МИД, где вручили ему ноту протеста.

    Ранее сообщалось, что гражданина Эстонии оштрафовали эстонские пограничники в Нарве на 400 евро за то, что на зеркале заднего вида его машины была георгиевская лента.

    Коментарии (139)
    4 декабря 2023, 20:53
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    Польский генерал заявил о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы России истощили украинские войска и перешли к тактике их полного уничтожения, сообщил польский генерал Леон Коморницкий.

    Как пишет Interia со ссылкой на Коморницкого, украинские военные, политики и союзные государства за последние месяцы допустили некоторые ошибки, которые и повлияли на отсутствие успехов на фронте, передает РИА «Новости».

    Коморницкий добавил, что Украина крупно просчиталась и действовала слишком медленно в своих планах по наступлению. По его словам, именно это и дало российским военным время для подготовки к обороне, таким образом истощив силы ВСУ.

    Он подчеркнул, что на данный момент ВС России перешли к стратегии полной ликвидации украинских войск, а отсутствие радикальных изменений в планах Киева только приведет к ее скорому поражению.

    Польский генерал уточнил, что в этом конфликте Украине не победить Россию. Он отметил, что РФ сможет достичь своих целей, и занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. По его мнению, в Киеве возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство.

    Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние. В субботу бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус заявил, что Россия грамотно выстроила линию обороны против ВСУ.

    Коментарии (33)
    5 декабря 2023, 08:28
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    Захарова раскрыла, кому Лавров адресовал просьбу оставить его в покое
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала об обстоятельствах, в которых прозвучала реплика главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, попросившего «оставить его в покое».

    Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказала, что автором фотографии, которую растиражировали западные СМИ, сопроводив снимок репликой Лаврова, стал фотограф от организаторов СМИД ОБСЕ в Северной Македонии. Она предположила, что корреспондент «просто не поверил, что российский министр на заседании», и «решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам», передает «Царьград».

    Фотографию и реплику Лаврова на Западе пытались представить как якобы доказательство «изоляции» России. Также Захарова обратила внимание, что западные СМИ тиражировали общий снимок европейских министров, сделанный до прибытия главы МИД России в Скопье и до начала самого саммита.

    Коментарии (17)
    4 декабря 2023, 20:10
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    СМИ рассказали, как в Киеве отвергли просчитанный Вашингтоном план контрнаступления ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон неверно оценил возможность преобразования вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевую силу западного образца в короткие сроки, пишет The Washington Post (WP). Издание рассказывает. о разногласиях, которые возникли между Вашингтоном и Киевом по планам контрнаступления ВСУ.

    По данным WP, несколько важных элементов сформировали контрнаступление украинской армии и его первоначальный результат, в том числе просчет Вашингтона в вопросе быстрого преобразования ВСУ по западному образцу.

    Среди факторов, повлиявших на предварительный исход контрнаступления, издание также называет разногласия официальных лиц США и Украины во мнениях по поводу стратегии наступления.

    «Моделирование пришло к выводу, что войска Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней», – пишет WP. По информации газеты, США выступали за наступление вдоль этого южного направления, но руководство Украины хотело атаковать в трех местах: в сторону Мелитополя, Бердянска и Бахмута. На Украине опасались, что решительное наступление повлечет серьезные потери, однако в США считали, что без решительного нападения потери в конечном итоге будут выше, пишет издание.

    По данным источников газеты, в августе Марк Милли, тогда еще являющийся председателем Комитета начальников штабов ВС США, выразил главкому ВСУ Валерию Залужному недовольство относительно стратегии и тактики ведения боев. Украинская сторона заявила, что для воплощения предлагаемого Западом плана ей требуется авиация и другие вооружения, которые она не получает от возглавляемой США коалиции.

    В качестве помешавших наступлению ВСУ факторов Залужный в ходе консультаций с иностранными коллегами называл «отсутствие прикрытия с воздуха, большее количество мин, чем ожидалось, а также российские войска, которые впечатляюще закрепились и эффективно перемещают свои резервы, чтобы закрыть бреши», пишет WP.

    В числе факторов, сказавшихся на итогах контрнаступления, издание также называет то, что Украина и Запад недооценили способность России оправиться от неудач на поле боя.

    Ранее агентство Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

    Коментарии (24)
    4 декабря 2023, 21:59
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    Путин: Власти Латвии сами столкнутся со свинством, если будут так относиться к населению
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Если в Латвии продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным подобным отношением, заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Я не думаю, что счастье придет в дом к тем, кто проводит такую политику. Я не знаю, сейчас сколько, но в Латвии, по-моему, 40% было русскоязычного населения. Наверняка и сейчас немало. Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Также Путин отметил, что термин «неграждане» – странное изобретение тех, кто причисляет себя к демократическим странам.

    Ранее Путин обвинил международные правозащитные институты в ангажированности и русофобии.

    Коментарии (31)
    4 декабря 2023, 18:52
    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара

    Российские силы отрезали ВСУ от снабжения в районе Артемовска
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара, сообщил представитель корпуса Алексей Селиванов.

    «Сегодня подразделения ДШК вышли на дорогу Артемовск – Часов Яр севернее Бахмута... (и) перерезали последнюю дорогу снабжения украинской бахмутско-соледарской группировки», – приводит слова Селиванова ТАСС.

    По словам представителя ДШК Э, в операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Ранее военкор Борис Рожин сообщил, что из-за больших потерь ВСУ перепрофилировали костесжигательный завод в Константиновке в крематорий для тел погибших под Соледаром и Артемовском украинских военных.



    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 11:35
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    Явлинский предложил способ помирить россиян и украинцев
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    России и Украине следует брать пример с Франции и Германии, которым удалось помириться после войн за Эльзас, Лотарингию и Страсбург, заявил основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

    Явлинский в интервью РБК заявил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». Евросоюз, по его словам, доказал миру, что перспектива такого примирения возможна. При этом политик напомнил, что помириться у многих не получилось, например, у Индии с Пакистаном или у Израиля с Палестиной, «а у Европы получилось», и с этого, считает он, необходимо брать пример.

    Основатель «Яблока» заявил также, что считает Россию и Украину «правой и левой рукой».

    В ответ на дискуссии на тему членства Украины в НАТО Явлинский предложил поднять вопрос о расширении ОДКБ в Мексику или Канаду. Это, по его мнению, вызвало бы «большое возбуждение» в США.

    Коментарии (83)
    5 декабря 2023, 00:43
    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО

    Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что Россия возьмет Киев

    В Белом доме признались, что ждали взятия Россией Киева в начале СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США в первые дни после начала российской специальной военной операции на Украине ожидали, что российские войска возьмут Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    Жан-Пьер призналась, что в США думали, что Россия возьмет Киев, потому что были уверены в стремительности развитий военных действий, но этого не произошло, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Коментарии (85)
    5 декабря 2023, 12:38
    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово

    Военный эксперт Леонков: Взятие Курахово существенно обезопасит Донецк от обстрелов ВСУ

    Военный эксперт рассказал о сложностях штурма Курахово
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Курахово будет осложняться особенностями местности. Тем не менее ВС РФ уже взяли близлежащие многоэтажки, что дает серьезное преимущество по отношению к противнику. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово.

    «В районе Курахово нашим военным придется преодолевать пересеченную местность. Здесь много холмов и оврагов, из-за чего развивать наступление становится возможным только вдоль дорог. Таким образом, освобождение практически каждого близлежащего населенного пункта будет оборачиваться штурмом, а это небыстрый и сложный процесс», – сказал военный эксперт Алексей Леонков

    «В настоящий момент наши действия на данном направлении сосредоточены вокруг одной цели – улучшить занимаемые позиции на линии боевого соприкосновения. В будущем это облегчит дальнейшее продвижение, например, в сторону Часова Яра», – отмечает он.

    «Взятие многоэтажек вблизи Курахово упростит процесс взятия самого города.  Дело в том, что высотные здания исполняют роль пунктов наблюдения, откуда можно следить за перемещением противника. Отсюда же можно вести огонь по передислоцирующимся группам противника. А вот ВСУ теперь такой возможности лишены», – уточняет Леонков.

    «Также стоит отметить, что Курахово долгое время использовалось украинскими военными в качестве точки ведения артиллерийского огня по нашим позициям. Отсюда же наносились удары по гражданским объектам ДНР. Несмотря на то что противник все еще сохраняет возможность проводить перегруппировку войск, общая численность живой силы противника на Южно-Донецком направлении снижается. Это также играет нам на руку», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские войска заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты первого стрелкового батальона 110 полка с позывным Купол. «На Донецком направлении происходит движение, активная фаза нашего освобождения населенных пунктов», – отметил он.

    «Многоэтажная застройка на данном участке полностью освобождена от сил противника, единичные очаги сопротивления остаются только в частном секторе. Буквально несколько домов – и оборона противника полностью рухнет», – считает Купол. По его словам, вглубь данного района уходит сеть защитных укреплений.

    Напомним, именно из этого населенного пункта ВСУ долгое время обстреливали Донецк и другие города региона. Однако продвижение ВС РФ на данном участке постепенно набирает силу. Так, подразделения Добровольческого штурмового корпуса «Экспедиционный» (ДШК Э) перекрыли снабжение группировки ВСУ в районе Артемовска и Соледара.

    В результате действий солдат последняя дорога снабжения украинской группировки в этом районе была перерезана. В операции участвовали колонны бригад «Север», «Восток V», казачий отряд «Енисей» и отряд «Невский».

    Недавно на Донецком направлении подразделениями «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией было нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. Потери противника составили до 300 военнослужащих. Уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля.

    Коментарии (8)
    5 декабря 2023, 07:27
    ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    РИА «Новости»: ВСУ нанесли удар по захотевшим сдаться в плен 25 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 25 бойцов ВСУ, которые хотели сдаться в плен, была убита своей же артиллерией, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным Купол.

    Российский военный рассказал, что украинские солдаты вышли с ним связь и захотели сдаться в плен, чтобы вернуться домой. По его словам, было обозначено место, куда украинские военные должны были прийти, но украинская артиллерия нанесла удар по этой группе военнослужащих, передает РИА «Новости».

    Напомним, на Южно-Донецком направлении потери ВСУ за неделю составили более 880 военнослужащих, на Краснолиманском – более 950 военных убитыми и ранеными.

    Коментарии (18)
    5 декабря 2023, 02:18
    NBC: Переговоры в сенате США о помощи Украине провалились

    Tекст: Вера Басилая

    Демократическая и Республиканская партии США не достигли соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом для согласования запроса президента США Джо Байдена на дополнительную поддержку Украины, сообщило NBC News.

    По данным телеканала, все попытки договориться завершились «глубокими разногласиями». Источник сообщил, что республиканцы пригрозили заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь без адекватных иммиграционных изменений. В свою очередь, демократы понимают, что республиканцы не желают идти на компромисс, передает РИА «Новости».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США, в этом случае поставки Киеву прекратятся.

    Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США считают тяжелым положение Украины, выделенные американской администрации деньги на поддержку Киева скоро закончатся.

    Коментарии (5)
    4 декабря 2023, 17:30
    Израиль повысил уровень опасности России для своих граждан

    Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет нацбезопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить ряд стран, в том числе и Россию, следует из заявления, распространенного канцелярией премьера страны.

    До второго уровня с рекомендацией проявлять повышенную осторожность повышен уровень угрозы для стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России, передает РИА «Новости».

    Третий уровень угрозы присвоили странам Африки, включая ЮАР и Эритрею, а также Центральной Азии, в числе которых Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Туркмения.

    При максимальном, четвертом уровне опасности израильтянам рекомендуют срочно покинуть то или иное государство. К этой категории в Израиле отнесли почти все страны Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, кроме Саудовской Аравии и ОАЭ.

    Ранее власти Израиля решили ликвидировать ХАМАС «везде», в том числе за пределами Палестины.



    Коментарии (27)
    5 декабря 2023, 04:19
    Российские войска заняли многоэтажки в поселке перед Курахово

    Замкомроты «Купол»: ВС России полностью заняли жилую застройку перед Курахово

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России на Донецком направлении заняли многоэтажки в населенном пункте перед Курахово, откуда ВСУ обстреливают Донецк и другие города и села ДНР, противник остается только в частном секторе, сообщил заместитель командира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка с позывным «Купол».

    Российский военный рассказал, что на Донецком направлении происходит активная фаза освобождения ВС России населенных пунктов. По его словам, российской армии осталось занять несколько домов в населенном пункте перед Курахово, и оборона ВСУ рухнет, передает РИА «Новости».

    По его словам,  в районе Курахово, который контролирует ВСУ, вглубь украинских позиций идет сеть защитных укреплений.

    Ранее подразделения Добровольческого штурмового корпуса отрезали снабжение группировки ВСУ возле Артемовска и Соледара.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2023, 13:15
    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard

    AFP: Киев, просивший Leopard для провалившегося затем наступления, применяет их в обороне

    Стало известно об изменении ВСУ тактики применения танков Leopard
    @ Ralph Zwilling/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина начала использовать танки Leopard для удержания линии обороны в качестве артиллерии дальнего действия, хотя Киев долго выпрашивал их у Запада для провалившегося впоследствии контрнаступления, передает AFP со ссылкой на украинских военных.

    Как говорится в сообщении агентства, в этом году Киев в течение нескольких месяцев лоббировал получение современных танков Leopard от Германии и других западных союзников, чтобы дать отпор российским войскам, но поскольку этим летом долгожданное наступление Украины провалилось, гигантские танки вместо этого были развернуты для удержания линии фронта, передает РИА «Новости».

    Как сообщил заместитель роты 21-й механизированной бригады ВСУ, танк Strv 122 – шведская версия Leopard 2A5 – теперь используется для поражения пехотных групп или складов боеприпасов. Как отмечает AFP, танки Leopard на данный момент расположены вдоль линии фронта и действуют, скорее, как артиллерия дальнего действия, чем как наступательные боевые танки. Агентство отмечает, что для проведения эффективных наступательных действий ВСУ потребовалось бы до 150 танков Leopard.

    Ранее издание Forbes сообщило, что российские военные вывели из строя возле Сватово два из десяти редких танка Strv 122, переданных Швецией ВСУ.

    Напомним, в Швеции сообщили, что ВСУ получили 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). Они укомплектованы украинскими экипажами, прошедшими обучение в Швеции.

    Коментарии (15)
    4 декабря 2023, 20:06
    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц

    Диетолог Соломатина назвала самыми полезными куриные яйца категории С1 и С2

    Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Куриные яйца следует выбирать категории С1 и С2, сказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она объяснила, почему эти яйца самые полезные.

    «Нередко покупатель следует логике – чем крупнее, тем лучше и полезнее. Но на самом деле это не так. Более мелкие яйца несут молодые курочки, а более крупные – более взрослые, но это не значит, что одни или вторые лучше. Все яйца полезны, и по большей части важен не их размер, а то, чем кур кормили и как содержали», – говорит Соломатина.

    Подходя к выбору яиц, продолжает собеседница, стоит выбирать «золотую середину». То есть как только потребитель определил для себя качественного производителя, следует выбрать средний размер из его линейки товаров. Всех производителей данного продукта сравнивать по размеру нет необходимости, ведь курицы разных пород могут нести яйца разного размера.

    «Лучше выбирать средние категории. Дело в том, что слишком молодая особь, и речь идет об абсолютно всех живых существах, не может дать достаточное количество элементов своей половой клетке, равно как и слишком старая особь. Поэтому яйца следует выбирать средние – категории С1 и С2 – их мамы уже достаточно сформировались», – объясняет диетолог.

    Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что самым полезным вариантом употребления куриных яиц являются яйца пашот, а самым вредным – обжаренные с колбасой.

    Коментарии (14)
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    Золото поставило новый исторический рекорд, который не могло побить четыре года. Одновременно выстрелил и биткойн. Уже звучат самые оптимистичные прогнозы, что золото движется к 2300 долларам за унцию, а биткойн и вовсе к 100 тыс. долларов. Почему все кинулись скупать эти два актива? Подробности

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    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления

    На Украине признали факт перехода к обороне. Теперь руководство страны намеревается возвести фортификационные сооружения почти по всей линии соприкосновения. Все это происходит на фоне масштабных скандалов о коррупции в военных кругах. Для чего на самом деле офису Зеленского понадобилась данная инициатива и как эти изменения отразятся на ходе конфликта? Подробности

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    «Отменяем Третью мировую». За что воюют в Донбассе

    Агрессивное желание нынешних украинских властей ущемить права русских, расистские рассуждения европейского начальства на тему садов и джунглей, чествование пожилого эсэсовца в парламенте по ту сторону океана. Все это и многое другое ставит вопрос: какой войне наследует СВО – Великой Отечественной или же Второй мировой? За ответом спецкор газеты ВЗГЛЯД отправился к хранителям основных мемориалов народных республик Донбасса – в места, где бои идут уже почти десять лет. Подробности

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    Конфликт на Ближнем Востоке показывает Москву в выгодном свете

    «Москва находится сейчас в уникальном положении». Такими словами эксперты описывают ситуацию, сложившуюся на международной арене в результате арабо-израильского конфликта. В то время как ряд ключевых игроков несут ощутимые потери, российская дипломатия заняла позицию, приносящую нашей стране серьезные внешнеполитические дивиденды. Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Александр Тимохин Александр Тимохин
      Американские ракеты будут нести России угрозу из Японии

      Япония закупает крылатые ракеты «Томагавк» для своего флота. Этот фактор надолго изменит баланс сил в регионе, и военное планирование нашей страной должно вестись с его учетом. В конце концов, именно с Японией у нашей страны было больше всего войн в ХХ веке.

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Казахстан боится мощи России

      Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера», – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа влево не вырулит

      Да, мы не хотим видеть Европу расколотой, не говоря про Европу ультраправую. В 1930-е годы это проходили, больше не нужно. Однако на сегодняшний день ЕС – наш враг. И леволиберальный ЕС сейчас ничем не лучше, чем ультраправый рейх. И чем больше внутри него будет линий раскола, тем лучше.

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    • Кличко пошел против Зеленского

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме и поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с главой государства конфликт. Такая реакция означает, что дела Зеленского совсем плохи.

    • Возвращение британской фурии

      Чтобы переубедить консерваторов в Конгрессе США, которые отказываются выделять средства на Украину, в Вашингтон отправилась внушительная делегация британцев с бывшим премьером Лиз Трасс во главе. Ранее эта русофобка не сдюжила противостояния с Россией. Сможет ли навредить нам теперь?

    • Еще одна война? Теперь в Америке

      В Венесуэле проходит референдум, предложенный президентом Николасом Мадуро. Нет никаких сомнений в том, что венесуэльцы проголосуют за присоединение спорных территорий в бассейне реки Эссекибо, где нашли нефть. Сейчас это территория Гайаны, спор идет уже 200 лет, а теперь он рискует привести к войне.

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