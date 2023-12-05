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Минфин выступил за законодательное определение «наливаек»
Минфин выступил за законодательное определение пивных заведений в жилых домах
Необходимо законодательно определить понятие «наливайка» и обособить такие заведения от «добросовестных предприятий общепита», заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы, где рассматривался законопроект, разрешающий регионам регулировать продажу пива и других слабоалкогольных напитков в питейных заведениях.
«Давайте дадим определение «наливайке» и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали», – предложил замминистра депутатам, передает ТАСС.
Он пояснил, что сейчас «под одну гребенку» ставят и «ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина», и «наливайку», «которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать». По мнению Сазанова, невозможно, чтобы эти разные типы заведения регулировались одинаково, с единым временем работы.
Законопроект, предоставляющий субъектам РФ право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в розницу, был принят в первом чтении. Документ внесен группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что несмотря на принятые депутатами ограничения, «наливайки» продолжают работать в многоквартирных домах под видом псевдо-кафе в продуктовых магазинах. В результате продажа спиртного на розлив происходит в непосредственной близости от детских площадок и мест отдыха.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в Москве из 2,2 тыс. объектов общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, только 70 имеют лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в Курганской области – 17 из 167, в Башкирии – 296 из 1198.