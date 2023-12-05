Глава ВС Лебедев: Суды отказались арестовать каждого пятого бизнесмена в 2023 году

За девять месяцев 2023 года мера пресечения арест избрана в отношении 61 тыс. 993 человек. Суды удовлетворили 130 тыс. 20 ходатайств о продлении срока содержания под стражей – на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сказал Лебедев, передает РАПСИ.

«При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%», – отметил Лебедев.

Председатель высшей инстанции напомнил, что 24 октября этого года Госдумой принят в первом чтении законопроект, внесенный ВС РФ и направленный на ограничение применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и фигурантов, страдающих заболеваниями.

«По уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности судами рассмотрено 260 ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу – удовлетворено 213 ходатайств, или 82%, а в удовлетворении 47 ходатайств, или 18% отказано», – указал Лебедев.

Он добавил, что с 13 ноября этого года по законодательной инициативе ВС РФ в УПК РФ предусмотрены критерии осуществления предпринимательской деятельности, что позволит исключить необоснованные отказы в применении исключительного порядка избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Некоторые наши коллеги задаются вопросом о том, будет ли когда-либо завершена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Обращаю их внимание на то, что гуманизм является принципом УК РФ, в соответствии с которым уголовное законодательство России обеспечивает безопасность человека, а наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства», – сказал он.

Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховный суд продолжит системную и последовательную работу в этом направлении, отметил Лебедев.