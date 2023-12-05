Российских волонтеров решили освободить от уплаты НДФЛ за гранты

Замглавы Минэкономразвития Илюшникова: Российских волонтеров освободят от уплаты НДФЛ за гранты

Tекст: Валерия Городецкая

Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова отметила, что число волонтеров в стране за год выросло на 2 млн и превысило 12 млн человек. Также за последние десять лет почти на треть увеличилось число социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере добровольчества. Число таких организаций на сегодня составляет 9 тыс. 930.

«Волонтеры всегда находятся в авангарде, на переднем крае любой нештатной ситуации, прикладывают максимум усилий для решения возникающих проблем. Эти люди по зову сердца участвуют в жизни детей и молодежи, помогают больным и ветеранам, заботятся об экологии и старшем поколении, тратят собственное время и средства на животных, отстаивают права тех, кому это необходимо, приходят на подмогу в экстренных случаях», – сказала Илюшникова.

В преддверии Дня волонтера президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий меры поддержки для волонтеров с 1 января 2024 года. По поручению правительства Минэкономразвития разработало процедуру освобождения от НДФЛ получателей региональных и местных грантов, которыми в том числе являются волонтеры.

«Норма закона касается победителей региональных конкурсов и получателей субсидий или грантов за счет региональных и местных бюджетов. Это также могут быть, например, средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование. Сейчас эти средства приравниваются к доходу, а значит, необходимо заплатить налог 13%», – пояснила Илюшникова.

Также благодаря закону в случае обязательного медобследования или платного обучения для начала волонтерской деятельности теперь можно получить компенсацию, а на платформе ДОБРО.РФ – ознакомиться с полным перечнем мер поддержки.

Помимо этого, конкретизируется и расширяется круг участников волонтерской деятельности. В их число включаются ресурсные центры добровольчества (волонтерства), закрепляется статус ассоциаций и союзов, объединяющих волонтеров и добровольческие организации. К целям осуществления волонтерства добавляется проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества.