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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад
    Генерал ВСУ высоко оценил планирование российских ударов по Украине
    Британский военный предрек победу России на Украине
    Небензя пообещал Киеву плохие новости в ближайшее время
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода
    ВС России поразили склад ГСМ и склад с ракетно-артиллерийским вооружением на Украине
    Украинский дрон сбросил бомбу на ехавших на вызов медиков в Донецке
    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    31 комментарий
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    33 комментария
    31 декабря 2023, 05:24

    База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

    Американская база на месторождении газа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу

    Tекст: Антон Антонов

    Базу США, расположенную в районе месторождения газа Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли ракетами, сообщил источник.

    Как сообщил источник РИА «Новости», по базе выпустили свыше десяти ракет.

    Напомним, в декабре расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада посольство США подверглось ракетной атаке.

    30 декабря 2023, 12:41
    В России собрано более 500 тыс. подписей в поддержку самовыдвижения Путина

    Tекст: Александра Юдина

    Более 500 тыс. подписей собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты российского лидера Владимира Путина на выборах в 2024 году, сообщила пресс-секретарь предвыборного штаба действующего лидера Александра Суворова.

    Согласно данным региональных штабов, по всей России уже собрано более 500 тыс. в поддержку Путина, в данный момент юристы начинают проверку всех необходимых документов, передает ТАСС.

    Суворова добавила, что в центральный штаб привезли первую часть собранных подписей из Московской области, с 5 января в штаб начнут привозить подписи и другие регионы.

    Сбор подписей в поддержку Владимира Путина начался 23 декабря.

    Ранее начал работу предвыборный сайт Путина. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

    Коментарии (36)
    30 декабря 2023, 16:00
    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ Кривонос: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами

    Генерал ВСУ: ВС России узнали слабые места ПВО Украины перед ударами
    @ REUTERS/Heiko Becker

    Tекст: Александра Юдина

    Перед нанесением ударов Россия разузнала все недостатки украинской ПВО, а затем тщательно спланировала операцию, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    По его словам, это была давно спланированная работа российских воздушно-космических сил, российские военные просчитали все слабые места в воздушной обороне Украины и разработали тактику для этих ударов, передает РИА «Новости».

    Кривонос добавил, что российская армия методично ликвидирует критическую инфраструктуру Украины.

    Кроме того, отставной генерал отметил, у России большой потенциал для нанесения ударов, поскольку страна обладает серьезным количеством ракет.

    Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Также были нанесены удары по объектам в Харькове, фиксировались прилеты в Черкассах. Пожар произошел и на объекте критической инфраструктуры во Львове на западе страны. Несколько ударов было нанесено по целям в Киеве. Это подтвердил мэр города Виталий Кличко.

    Ряд взрывов произошел в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия Украины,

    Коментарии (16)
    30 декабря 2023, 18:11
    Захарова ответила на заявление Подоляка об «ультиматуме России»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не подчинялась ультимативным требованиям и шантажу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка об ультиматуме в адрес России.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Подоляка о том, что «переговоров с Россией не будет, а будут «ультимативные требования к Российской Федерации на наивысшем уровне», которые Москва примет.

    По ее мнению, «эти террористические твари пытаются зомбировать свое население» из последних сил, загоняя в окопы «под дулом пистолета».

    Она подчеркнула, что Россия «никогда не подчинялась ультиматумам или шантажу», и «гнала взашей» каждого, кто приходил «с мечом или гранатой».

    Также Захарова поддержала Белгород, пострадавший в субботу от обстрела ВСУ. «Белгород – всей страной с вами!», – заключила дипломат.

    Напомним, при обстреле Белгорода, по последним данным МЧС, погибли 10 человек. Туда из Москвы по поручению президента Владимира Путина направили медиков и сотрудников МЧС.

    Коментарии (37)
    30 декабря 2023, 18:20
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    Минобороны: ВСУ обстреляли Белгород с применением кассетных боеприпасов
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обстрелял 30 декабря Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО, погибло 14 человек, сообщило Министерство обороны России.

    ВСУ произвели «неизбирательный комбинированный удар» по Белгороду двумя ракетами РСЗО «Ольха» в кассетном снаряжении, а также снарядами РСЗО чешского Vampire, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    «Это преступление не останется безнаказанным», – подчеркнуло Минобороны.

    Большая часть снарядов Vampire перехвачена средствами ПВО, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

    На данный момент известно о 12 погибших взрослых и двух несовершеннолетних, ранения получили 108 человек.

    Ведомство указало, что в случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «неизмеримо более тяжелыми».

    Украинская сторона произвела этот обстрел, чтобы отвлечь внимание от своих поражений на фронте, а также чтобы спровоцировать ВС России на такие же ответные действия.

    «Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше», – заключили в министерстве.

    Ранее МЧС сообщало о гибели 10 человек при обстреле в Белгороде.

    Коментарии (57)
    30 декабря 2023, 12:23
    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя

    Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам года после краха ВСУ на поле боя

    В Британии заявили о тупике для Зеленского после краха ВСУ на поле боя
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Александра Юдина

    По итогам уходящего года украинский президент Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, так как ВСУ потерпели крах на поле боя, а западная поддержка иссякает, заявил на канале Sky News вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл.

    По его словам, начавшийся с оптимизма в отношении Украины год поставил Зеленского перед сложными решениями для будущего его народа и для своего собственного, передает РИА «Новости».

    Белл заметил, что успехи российских войск указывают на то, что в долгосрочной перспективе исход конфликта сложится в сторону России.

    Кроме того, вице-маршал добавил, что ключевыми показателем успеха является завоеванная территория, а Украине так не удалось вернуть утраченную территорию.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, в какие политические потрясения вверг Украину и Запад уходящий год.

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    30 декабря 2023, 05:54
    Подозреваемый на допросе признался в убийстве отца Легойды

    Tекст: Кристина Цыцура

    Подозреваемый в убийстве Романа Легойды признался, что угрожал пенсионеру ножом и просил деньги, а потом убил, сообщил Следственный комитет России.

    По словам 25-летнего подозреваемого, он достал нож и потребовал отдать ему деньги, когда погибший подвозил его на машине до магазина, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что подозреваемый напал на пенсионера из-за 100 тыс. рублей. Нападавшего задержали в субботу.

    Коментарии (11)
    30 декабря 2023, 20:20
    Умер публицист Максим Соколов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В субботу на 65-м году жизни скончался известный публицист Максим Соколов, работавший с множеством российских изданий и телекомпаний.

    О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.

    Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.

    «Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.

    Коментарии (17)
    30 декабря 2023, 17:02
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    МЧС: При обстреле Белгорода погибли 10 человек
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При массированном обстреле украинской армией Белгорода в субботу погибли десять человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В городе из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок, пострадало 45 человек, включая четверых несовершеннолетних, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось о шести погибших при обстреле города.

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    30 декабря 2023, 06:11
    Глава МИД Аргентины заявила, что отказ от БРИКС был отчасти идеологическим

    Tекст: Кристина Цыцура

    Отказ Аргентины от вступления в БРИКС отчасти был идеологическим, заявила глава МИД страны Диана Мондино.

    «И то, и то», – ответила она на вопрос о том, было ли решение отказаться от вступления в БРИКС идеологическим или практическим, передает РИА «Новости».

    По словам Мондино, у Аргентины сейчас много экономических проблем, а цель БРИКС – торговать со странами, с которыми у Буэнос-Айреса уже есть торговые отношения.

    Также министр отметила, что Аргентина намерена делать упор на развитии отношений с «либеральными демократиями». Она перечислила США, Израиль, Новую Зеландию, Европу, Канаду.

    Ранее президент Аргентины Хавьер Милей направил письма членам БРИКС, в которых уведомил об отказе вступать в организацию.

    Коментарии (26)
    30 декабря 2023, 21:40
    В ООН осудили удар ВСУ по Белгороду

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атаки на мирных граждан нарушают международное гуманитарное право, заявили в офисе официального представителя генерального секретаря ООН, говоря об ударе ВСУ по Белгороду.

    Нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, они неприемлемы, их необходимо немедленно прекратить, заявили в офисе генсека РИА «Новости».

    Там добавили, что такие нападения следует осудить.

    В субботу украинские военные обстреляли Белгород с помощью кассетных боеприпасов РСЗО «Ольха». Также для обстрела применялась чешская РСЗО Vampire, погибло 14 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро детей и 12 взрослых.

    Коментарии (22)
    30 декабря 2023, 18:50
    США заявили, что «не поощряют атаки», подобные обстрелу Белгорода

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон не поощряет атаки, подобные той, которую киевский режим произвел на Белгород в субботу, заявили в госдепартаменте США.

    США «не поощряют и не дают возможности подобных атак», заявили в госдепе РИА «Новости».

    При обстреле Белгорода, по данным Минобороны, погибло 14 человек, включая двух детей. Обстрел производили с помощью РСЗО «Ольха» и чешского РСЗО Vampire. Для обстрела использовались кассетные боеприпасы.

    Коментарии (31)
    30 декабря 2023, 12:06
    На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Александра Юдина

    Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    По информации ресурса, в 11.30 мск первой тревога прозвучала в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях, передает РИА «Новости».

    Затем тревога распространилась на все остальные регионы.

    Коментарии (8)
    30 декабря 2023, 20:57
    В ДТП погибли юные хоккеисты из команды «Чайка» в Вологодской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В дорожной аварии в Вологодской области погибли юные хоккеисты команды «Чайка», сообщили в региональной Федерации хоккея в субботу.

    Погибли хоккеисты 2010 и 2011 года рождения, ДТП произошло на четырехполосной дороге, сообщили в федерации РИА «Новости».

    Есть предположения, что автомобиль могло занести из-за колеи и неудачного перестроения, добавили там.

    Где именно произошла авария, не уточняется.

    Соболезнования родным и близким в связи со смертью спортсменов выразили хоккейные клубы «Череповец» и «Чайка», а также сама Федерация хоккея Вологодской области.

    Коментарии (7)
    30 декабря 2023, 09:58
    В Греции разгорелся скандал из-за рождественской вечеринки в больнице

    Tекст: Александра Юдина

    Рождественская вечеринка в больнице «Эритрос Ставрос» («Красный крест») в Афинах вызвала крупный скандал в Греции – медперсонал под «живую музыку» танцевал в центральном коридоре в то время, когда санитары везли на каталке больного.

    Как отметил врач по специальности депутат от оппозиционной партии СИРИЗА Павлос Полакис, в дежурный день в больнице в центральном коридоре прошла вечеринка с музыкальными инструментами, когда мимо провозили носилки, передает РИА «Новости» со ссылкой на news247.gr.

    «Абсолютное унижение! Это должно было случиться при мне как министре», – подчеркнул он.

    «Вечеринка» вызвала гневную реакцию и у других читателей новостного портала, они раскритиковали видео с территории больницы, где люди поют и танцуют, а санитары везут пациента между медиками и оркестром.

    Уточняется, что видео появилось как минимум неделю назад, однако до вечера пятницы не было никакой реакции со стороны руководства Минздрава.

    В данный момент министерство постановило провести дисциплинарную проверку в отношении руководителя больницы на предмет нарушения кодекса о статусе административных служащих и сотрудников.

    Коментарии (12)
    30 декабря 2023, 15:17
    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей

    Гладков: Двое детей погибли при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

    При обстреле ВСУ в Белгороде погибли двое детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в субботу провели обстрел Белгорода, по предварительным данным, погибли двое несовершеннолетних, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    ВСУ обстреляли центральную часть города, согласно предварительной информации, погибли двое детей, также есть раненые, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также зафиксировано попадание в жилой сектор.

    Ранее в субботу при обстреле Брянской области погиб ребенок.

    Коментарии (82)
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