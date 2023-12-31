Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Американская база на месторождении газа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу
Базу США, расположенную в районе месторождения газа Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, обстреляли ракетами, сообщил источник.
Как сообщил источник РИА «Новости», по базе выпустили свыше десяти ракет.
Напомним, в декабре расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада посольство США подверглось ракетной атаке.