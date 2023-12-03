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Единые принципы премирования победителей олимпиады школьников анонсировали в России
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Фондом «Талант и успех» и региональными властями до 1 марта 2024 года проработать единые принципы премирования победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Как говорится в документе, правительству России подготовить совместно с Образовательным Фондом «Талант и успех» и высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации и представить предложения по определению единых принципов премирования победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, передает РИА «Новости».
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и региональные власти.
Путин также поручил до 1 апреля и до 1 ноября 2024 года представить предложения по созданию условий для получения общего образования теми, кто осваивает дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств и спортивной подготовки, в том числе путем их перевода на обучение по индивидуальному учебному плану. Ответственными назначены главы Минпросвещения, Минкультуры и Минспорта, а также руководство Фонда «Талант и успех».
Добавляется, что до 1 апреля 2024 года поручено обеспечить реализацию на базе региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи дополнительных образовательных программ в области музыкального искусства и получение дополнительного профессионального образования педагогами этих региональных центров, а также педагогами детских школ искусств (в том числе на базе таких региональных центров). Ответственными назначены региональные власти и руководство Фонда «Талант и успех».
Ранее российские школьники стали победителями турнира по информатике в Болгарии.