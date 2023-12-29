ВСУ произвели ракетный удар по промзоне Стаханова в ЛНР

Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами

Политолог Скачко: Киев всеми силами пытается выпросить западную помощь

Tекст: Илья Абрамов

«У Украины дефицитный бюджет, рассчитанный в значительной мере на пополнение за счет внешних игроков. И чтобы хоть как-то функционировать, страна должна получить помощь уже сейчас, а ее практически нет. Последнего американского пакета в 250 млн долларов хватит ненадолго», – сказал политолог Владимир Скачко.

«Кроме того, многие зарубежные спонсоры уходят на каникулы. Поэтому украинцы хотят получить деньги здесь и сейчас. Этим объясняются последние жалобные заявления политиков страны. В свою очередь Шмыгаль запросил встречу с зарубежными донорами, так как рассчитывал получить от кого-то из них быструю финансовую поддержку. Кроме того, возможно, украинское руководство будет просить и своих бизнесменов заплатить налоги на год вперед», – отмечает он.

«Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу – и финансирование сразу же прекратится», – резюмировал Скачко.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с иностранными донорами, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета в начале 2024 года. «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – отмечает чиновник. Был ли дан ответ на его письмо, не сообщается.

Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу ВСУ, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он отметил, что небольшой размер помощи является свидетельством того, что с поддержкой со стороны США есть проблемы. Чиновник надеется, что трудности Вашингтона будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

Кроме того, он отметил, что сложности могут возникнуть и на фронте. «Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», – цитирует Чернева The New York Times. Чиновник заявил, что без американских боеприпасов Украина начнет терять земли, которые она заняла в ходе контрнаступления.

Напомним, ранее США выделили «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получит со складов Пентагона боеприпасы и оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.