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    2023 год стал годом возвращения в Россию
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    США запустили на орбиту секретный космоплан
    ФОМ: Путину доверяют 79% россиян
    В Крыму национализировали более 2,6 тыс. украинских активов
    Asia Times: Украина терпит поражение по всему фронту
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Как казаки освобождали от немцев Смоленск

    Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что будет определять мировую политику в 2024 году

    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    29 декабря 2023, 12:49

    ВСУ произвели ракетный удар по промзоне Стаханова в ЛНР

    Украинские военные произвели ракетный удар по промышленной зоне города Стаханова в ЛНР

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные в пятницу произвели ракетный удар по промышленной зоне города Стаханова в Луганской народной республике, сообщили в администрации города.

    В Telegram-канале мэрии указано, что ранним утром в пятницу ВСУ нанесли ракетный удар двумя ракетами по промышленной зоне Стаханова, в результате атаки разрушены строения. Обошлось без пострадавших.

    Ранее склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю.

    29 декабря 2023, 09:57
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    @ Stadt Ludwigshafen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

    Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

    Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.

    На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.

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    28 декабря 2023, 18:52
    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония заявила о невозможности выдачи Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

    В случае обращения Украины к Эстонии за помощью в мобилизации живущих там украинцев Таллину было бы сложно отказаться, но у страны нет возможности по выдаче мужчин мобилизационного возраста Киеву по международному праву, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    Для этого требуется отдельное соглашение между государствами и решение на уровне правительств.

    Ранее Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (27)
    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    @ Игорь Онучин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (29)
    28 декабря 2023, 20:46
    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР

    Украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольных Киеву районов ДНР более 100 тыс. человек

    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    С августа 2022 года киевский режим принудительно эвакуировал более 100 тыс. человек из районов Донецкой народной республики, находящихся под контролем украинских властей.

    По данным из Telegram-канала Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, в рамках начатой в августе 2022 года обязательной эвакуации гражданского населения из той части ДНР, которая находится под контролем Киева, было перемещено более 100 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. детей и 4,8 тыс. маломобильных граждан, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка.

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    28 декабря 2023, 21:20
    Премьер Украины попросил о срочной встрече доноров из-за проблем с бюджетом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета страны в начале 2024 года, сообщает агентство Bloomberg.

    «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – передает РИА «Новости» со ссылкой на письмо Шмыгаля.

    Отмечается, что украинский премьер забил тревогу по поводу положения финансов в стране. Не сообщается, был ли дан ответ на это письмо.

    Ранее в Минфине Украины заявили, что у страны нет ресурсов, чтобы организовать дополнительную мобилизацию граждан. Также сообщалось о риске отмены пенсий и социальных выплат гражданам Украины.

    Коментарии (17)
    29 декабря 2023, 09:19
    Курс гривны обвалился до рекордно низких значений

    Курс украинской гривны опустился до 38 за доллар

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Курс украинской гривны рухнул до 38 за доллар в результате девальвации, сообщило издание «Страна.ua».

    СМИ отмечает, что на валютном межбанке очередная волна девальвации, передает РИА «Новости».

    «В ходе торгов на Bloomberg (основная площадка) курс гривна/доллар поднялся с 37,85 гривны за доллар до 38,065 гривны», – сообщает издание.

    Издание «Обозреватель» указывает, что исторический рекорд обновил официальный курс доллара, установленный Нацбанком Украины на 29 декабря – он достиг 37,98 гривны. С начала месяца доллар подорожал на 1,63 гривны.

    Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что девальвацию гривны стимулирует правительство Украины, которое пытается справиться с финансовыми проблемами на фоне сокращения помощи из-за рубежа.

    Эксперт пояснил, что на курс украинской валюты также влияют негативные настроения граждан на фоне обсуждения нового законопроекта о мобилизации, стимулирующего спрос на миграцию и валюту.

    В октябре в Нацбанке Украины сообщили, что официальный курс гривны станет «управляемым гибким», а не фиксированным.

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    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

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    28 декабря 2023, 13:26
    Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
    Балкер под флагом Панамы подорвался в Черном море на мине
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В черноморской акватории подорвалось судно, шедшее под флагом Панамы, оно шло под загрузку в один из дунайских портов, сообщила пресс-служба украинских сил обороны Юга.

    Судно потеряло управление после подрыва на мине, там началось возгорание, пострадали два моряка, сообщили в пресс-службе, передает RT.

    К балкеру вышли буксиры, они доставят судно в порт.

    Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявлял, что турецкая, болгарская и румынская стороны намереваются подписать соглашение по созданию рабочей группы для разминирования Черного моря.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2023, 05:25
    Истребитель Су-35С сорвал планы ударной группы ВСУ

    Минобороны: Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-35С во время боевого вылета по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков обнаружил в воздухе ударную группу противника и отогнал ее от самолетов ВКС России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Летчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие бомбардировщиков, но во время боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу противника, передает РИА «Новости».

    По его словам, он выполнил наведение на данную группу, сблизился, поставил на атаку. В результате ударная группа ВСУ отвернула, прекратила выполнение своей задачи, все российские самолеты вернулись на аэродром вылета.

    Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25.

    Коментарии (18)
    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


    Коментарии (14)
    29 декабря 2023, 11:28
    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами

    Политолог Скачко: Киев всеми силами пытается выпросить западную помощь

    Политолог объяснил экстренный запрос Украины о встрече с донорами
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина срочно нуждается в пополнении бюджета. И премьер страны Денис Шмыгаль решил созвать встречу спонсоров, чтобы быстро получить средства. Пока что Запад стерпит эту наглость. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее на Украине запросили срочную встречу доноров из-за проблем с бюджетом.

    «У Украины дефицитный бюджет, рассчитанный в значительной мере на пополнение за счет внешних игроков. И чтобы хоть как-то функционировать, страна должна получить помощь уже сейчас, а ее практически нет. Последнего американского пакета в 250 млн долларов хватит ненадолго», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Кроме того, многие зарубежные спонсоры уходят на каникулы. Поэтому украинцы хотят получить деньги здесь и сейчас. Этим объясняются последние жалобные заявления политиков страны. В свою очередь Шмыгаль запросил встречу с зарубежными донорами, так как рассчитывал получить от кого-то из них быструю финансовую поддержку. Кроме того, возможно, украинское руководство будет просить и своих бизнесменов заплатить налоги на год вперед», – отмечает он.

    «Западу придется терпеть нытье и хамские заявления руководства Украины до тех пор, пока она выполняет роль «дубинки» против Москвы. Так что деньги давать будут, пусть и в небольших количествах. Но стоит Киеву перестать приносить пользу Западу – и финансирование сразу же прекратится», – резюмировал Скачко.

    Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с иностранными донорами, чтобы обсудить предоставление финансирования из-за «крайне высокой неопределенности» в вопросе бюджета в начале 2024 года. «Мы не можем ждать до марта для финансирования наших социальных нужд», – отмечает чиновник. Был ли дан ответ на его письмо, не сообщается.

    Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу ВСУ, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Он отметил, что небольшой размер помощи является свидетельством того, что с поддержкой со стороны США есть проблемы. Чиновник надеется, что трудности Вашингтона будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

    Кроме того, он отметил, что сложности могут возникнуть и на фронте. «Сейчас мы теряем некоторые территории, но если помощь США задержится, мы начнем терять города», – цитирует Чернева The New York Times. Чиновник заявил, что без американских боеприпасов Украина начнет терять земли, которые она заняла в ходе контрнаступления.

    Напомним, ранее США выделили «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Глава Госдепа США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ получит со складов Пентагона боеприпасы и оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО, артиллерийские снаряды и противотанковые средства.

    Коментарии (2)
    29 декабря 2023, 11:50
    В Азии заявили о поражении ВСУ

    Asia Times: Украина терпит поражение по всей линии соприкосновения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы Украины терпят поражение по всему фронту, говорится в материале Asia Times.

    Отмечается, что неудачи ВСУ наблюдаются почти везде вдоль линии соприкосновения, передает RT.

    При этом ВС России успешно зачищает украинские войска на разных участках фронта. Автор статьи подчеркивает, что ВСУ оттесняют на запад, что означает возможный крах украинских войск в скором времени.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что главная цель 2023 года по срыву контрнаступления ВСУ успешно выполнена.

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    28 декабря 2023, 14:37
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении потеряли три танка, две боевые бронированные машины и до 230 человек, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Клещеевки и Андреевки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 230 человек, три танка, две бронемашины, при контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу украинских военных в районе Новомихайловки в ДНР. Там ВСУ потеряли до 115 человек, при контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198 и британская гаубица FH-70, а также САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад у Ивановки и Синькови в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 24-й, 63-й механизированных бригад и 5-й бригады нацгвардии у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).

    ВСУ потеряли до 210 человек, танк, четыре БМП, при контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении поражены живая сила и техника ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 60 человек и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ Paladin, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные артиллерийские войска ВС России поразили склад топлива военной техники ВСУ, живую силу и технику украинских военных в 138 районах. Истребители ВКС России у Краматорска сбили Су-25 ВВС Украины.

    Коментарии (8)
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