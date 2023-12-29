Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.17 комментариев
В Германии заявили о возможности ЕС финансировать Украину без Венгрии
В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину без Венгрии
В правительстве Германии считают, что Евросоюз сможет и далее оказывать финансовую помощь Украине, даже если Венгрия будет против, заявил представитель кабмина ФРГ Кристиан Вагнер.
Вагнер заявил, что в очередной раз была расширена двусторонняя помощь и в следующем году будет оказана военная поддержка на сумму 8 млрд евро, передает РИА «Новости».
Он заявил, что в начале следующего года Германия продолжит активно продвигать выделение 50 млрд евро Украине в ЕС, который будет поддерживать Киев и без Венгрии. По его словам, необходимы консультации в Брюсселе, как можно организовать такую помощь.
Ранее представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что США продолжат оказывать помощь Украине.
В среду стало известно о том, что Евросоюз рассматривает вариант предоставления Киеву 20 млрд евро с использованием структуры долга. Так, в ЕС планируют обойти вето Венгрии на помощь Украине в размере 50 млрд евро на четырехлетний срок.
Напомним, во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. Но он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро. При этом бюджет Украины на 2024 год верстался с учетом макрофинансовой помощи ЕС, и теперь его исполнение находится под большим вопросом.