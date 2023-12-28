В ходе визита в Херсонскую область Сергей Кириенко и губернатор региона Владимир Сальдо приняли участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса в Генической школе №2. Они приехали в школу, чтобы проинспектировать объект, следует из сообщения в Telegram-канале «Таврия. Новости Херсонской области».

Кириенко высоко оценил качество ФОКа, который был построен шефом-регионом Республикой Адыгеей, представитель которой Хизир Хотко рассказал о ходе строительства объекта, а также планах по восстановлению Херсонской области в 2024 году. По его словам, образовательные и другие инфраструктурные объекты за 30 лет пришли в полную негодность и сильно деградировали.

Всего за 2023 год при поддержке шефов-регионов в Херсонской области было восстановлено или построено с нуля 38 объектов.

Кириенко в разговоре с учителями отметил высокую значимость педагогической профессии, которая является ключевой для современной России, особенно в новых регионах, полноценная интеграция которых зависит, в том числе, от уровня и качества образования.

Также он рассказал о планах по возрождению системы образования Херсонской области в 2024 году, подчеркнув, что большое внимание будет уделяться восстановлению и обновлению инфраструктуры, чтобы люди наглядно видели изменения, которые происходят в регионе при России.

По его словам, Херсонская область в течение 30 лет деградировала при украинской власти: предприятия разворовывались, а гражданская инфраструктура уничтожалась.

«Инфраструктура Херсонской области ничем не должна уступать любому другому региону России и должна быть восстановлена после запущения украинской властью», – заявил Сергей Кириенко, добавив, что она должна быть кардинально другого качества.