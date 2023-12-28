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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    8 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    28 декабря 2023, 14:04

    ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил атаку на город Токмак в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Прямо сейчас враг наносит удары по Токмаку. Работает ПВО», – рассказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, атака ведется из реактивных систем залпового огня. Последствия обстрела пока неизвестны.

    Ранее ВСУ провели обстрел поселка Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области.

    27 декабря 2023, 15:14
    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани житель Ростовской области

    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вынесен приговор жителю Ростовской области, который выдавал украинским военным секретные данные о нахождении российской военной техники на аэродроме в Краснодарском крае, сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

    Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы и ограничения свободы на один год, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

    В марте 2023 года обвиняемый сотрудничал с военнослужащим ВСУ, он собирал для него сведения о местонахождении аэродрома в Краснодарском крае, а также о дислокации на нем военной техники.

    Коментарии (28)
    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (43)
    27 декабря 2023, 14:46
    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

    Коментарии (13)
    27 декабря 2023, 20:41
    Тимошенко предложила Зеленскому придумать план для спасения Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора задуматься над созданием плана Б, чтобы вывести страну из трагического положения, считает лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

    В своем видеообращении, опубликованном в соцсети, Тимошенко признала, что Украина оказалась в трудной ситуации. Политик указала на сокращение поставок оружия, которого хватает лишь на то, чтобы не проиграть, передает РИА «Новости».

    «Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить... предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения», – сказала Тимошенко.

    Ранее Тимошенко и украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) из фракции «Европейская солидарность» отказались поддержать законопроект о мобилизации на Украине.

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    27 декабря 2023, 16:31
    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Министр финансов Украины Марченко заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек

    Минфин Украины заявил об отсутствии ресурсов для мобилизации 500 тыс. человек
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский министр финансов Сергей Марченко признался, что не знает, каким образом будет проводиться бюджетное финансирование мобилизации 500 тыс. человек для вооруженных сил Украины, которую анонсировал президент страны Владимир Зеленский.

    «Я не могу ставить вопрос поиска дополнительных источников [бюджетных доходов], не понимая, что вообще происходит», – приводит ТАСС слова Марченко.

    Министр также добавил, что не вполне готов работать в формате «обеспечить любой ценой», потому что у него «много вопросов по поводу цены этого обеспечения».

    По словам Марченко, мобилизация полумиллиона человек приведет к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов, и дополнительных возможностей для их урезания нет. При этом министр выразил надежду на обещанную помощь США и ЕС.

    При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг слова Зеленского о запросе на мобилизацию 500 тыс. человек.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

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    27 декабря 2023, 17:03
    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    Financial Times: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада

    СМИ: Украина может перестать выплачивать пенсии без денег Запада
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев может отказаться от выплат пенсий и зарплат госслужащим ради расходов на оборонный сектор в случае отсутствия денег от Запада, сообщило издание Financial Times со ссылкой на министра экономики Украины Юлию Свириденко.

    По ее словам, если иностранная помощь не поступит, Киеву придется задержать выплату зарплат 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пенсий 10 млн пенсионеров, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что сокращение государственных расходов и стремительно растущая инфляция могут подорвать экономику Украины и ослабить налоговую базу.

    Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина оказалась в тяжелом положении из-за сокращения помощи от Вашингтона, 61 млрд долларов будет сложно найти.

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    28 декабря 2023, 08:47
    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ

    Украинцы из батальона имени Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из числа бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с ВСУ, рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

    По его словам, ребята приняли первый боевой опыт достойно, позиции не сдали, не включили заднюю – шли напролом. После этого дошли до позиций, окопались и приняли еще один бой, передает РИА «Новости».

    «После того как окопались, прилетели «птички» (беспилотники). У меня была противодронная пушка. Посадил две «птички», затем начался минометный обстрел, начали бить с АГС – не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти», – рассказал военный.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что в последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен.

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    27 декабря 2023, 18:46
    Пушилин: Марьинку можно восстановить, несмотря на разрушения

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что несмотря на значительные разрушения, Марьинку могут восстановить

    Tекст: Денис Тельманов

    Освобожденный российскими войсками город Марьинка в Донецкой народной республике сильно разрушен, решение о его восстановлении будет приниматься позднее, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, тоже неправильно. Это продолжение Донецка», – приводит ТАСС слова Пушилина.

    По его словам, шансы на восстановление города очень высоки. «Решение по восстановлению Марьинки мы будем принимать немного позже... С большой долей вероятности, это решение будет положительным», – добавил глава ДНР.

    Ранее Пушилин заявил, что освобождение Марьинки позволит сократить обстрелы Донецка и «хоть в какой-то части» вздохнуть нескольким районам города, поскольку украинская артиллерия стреляла по ним именно со стороны Марьинки.


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    28 декабря 2023, 09:27
    В Польше обратили внимание на очереди из украинцев в паспортном столе

    Польские СМИ заявили об очередях из украинцев в паспортном столе Варшавы

    Tекст: Александра Юдина

    Толпы украинцев выстроились за документами в Варшаве, сообщил главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой.

    По его словам, новый законопроект о мобилизации вызвал панику у украинцев, люди выстроились в огромные очереди за паспортами в Варшаве, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что в основном в очередях стоят мужчины, которые решили, предположительно, оформить новые паспорта, действительные в течение десяти лет, в связи с угрозой того, что в случае принятия нового закона о мобилизации на Украине уклонисты не смогут обновлять документы.

    Ранее сообщалось, что в украинских консульствах в ЕС возникли очереди из-за новостей об изменениях правил мобилизации.

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    27 декабря 2023, 14:45
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    Лавров назвал конфликт между властью и армией на Украине делом Киева
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Конфликт между ветвями власти и армией на Украине – это внутреннее дело страны, которая утратила самостоятельность, и ее западного руководства, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду», – передает ТАСС слова Лаврова.

    Министр предложил тем, кто управляет Украиной, заботиться по этому поводу.

    Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в том, что Украина скатывается в авторитаризм. Тогда киевский мэр поддержал главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого с Зеленским продолжаются конфликтные отношения. 

    Коментарии (8)
    28 декабря 2023, 12:12
    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии

    Политолог Шеслер: Залужный получил докторскую степень, чтобы вступить в политическую борьбу

    Политолог объяснила, почему главком ВСУ стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Главком ВСУ Валерий Залужный, судя по всему, планирует принять участие в политической жизни Украины. И для повышения имиджа ему понадобилась диссертация. Офис Зеленского, в свою очередь, решил использовать данный факт против самого генерала. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Залужный защитил диссертацию по праву и получил степень доктора философии (PhD).

    «Сейчас Залужный имеет самый высокий рейтинг популярности на Украине, хотя даже не является политиком. Однако он, судя по всему, планирует участвовать в общественной и политической жизни страны. А для этого ему необходимо разрушить однобокий образ военного человека. Генерал, вероятно, стремится показать, что может заниматься не только войной, но и наукой», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «И я не исключаю, что Залужный сам хотел обнародовать информацию о получении докторской степени, но позже. А вот слив данных в СМИ мог быть организован командой Зеленского. Ведь это можно использовать в качестве повода для дискредитации главкома», – рассуждает эксперт.

    «Офис Зеленского ищет любые поводы для информационной борьбы с генералом, так как понимает, что Залужный является наиболее опасным для него конкурентом. Именно поэтому мы уже видим обвинения в защите диссертации во время войны и беспринципности из-за сотрудничества с Сергеем Киваловым. Последний был сторонником президента Януковича, но затем договорился с новой властью и продолжил жить на Украине», – отмечает она.

    «Однако я не думаю, что эта информация нанесет какой-то серьезный урон Залужному. Его люди, скорее всего, просчитали все риски и пришли к выводу, что возможные позитивные последствия перевешивают негативные. Более того, пока мы видим, что украинцы к происходящему относятся довольно спокойно», – заключила Шеслер.

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), которая заменила на Украине звание кандидата наук. С 2016 года ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитился в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий.

    РБК отмечает, что все публикации Залужного в украинских изданиях в 2022-2023 годах посвящены вопросам военно-дисциплинарного законодательства. В работах главком подписан как аспирант кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса Академии государственной пенитенциарной службы.

    Напомним, защита диссертации Залужным была раскритикована замглавы комитета Рады по вопросам обороны Марьяной Безуглой, сообщает «Украина.ру». Она отметила, что генерал занимается наукой во время боевых действий. Не обошла депутат и тему работы, которая, по ее словам, нацелена на усиление уголовной ответственности солдат ВСУ.

    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 04:59
    Залужный стал доктором философии

    Залужный защитил диссертацию по праву в Одессе

    Залужный стал доктором философии
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный защитил диссертацию по праву, он получил научную степень доктора философии (PhD), сообщают украинские СМИ.

    Как следует из данных информационной системы Национального агентства Украины по обеспечению качества высшего образования, Залужный защитил диссертацию в Одесской юридической академии 16 декабря. Тема диссертации «составляет государственную тайну». Судя по ключевым словам работы, она затрагивает вопросы военной дисциплины, дисциплинарных проступков и взысканий, передает ТАСС.

    Как указывают украинские СМИ, степень доктора философии (PhD) заменила на Украине степень кандидата наук с 2016 года, ее получают по результатам обучения в аспирантуре и защиты диссертации.

    В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопрос украинских СМИ о возможности отставки Залужного на фоне сообщений о его конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что кадровые перестановки в военном командовании не планируются.

    Коментарии (15)
    28 декабря 2023, 04:19
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также в городах Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем вооруженных сил Украины, произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога, как и на той части Запорожской области, которая удерживается ВСУ. В подконтрольных украинским властям районах Херсонской области тревога не объявлялась, передает ТАСС.

    Накануне взрывы прогремели в Одессе.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 06:36
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Украинские беспилотники сбиты над Крымом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сработала над морем, по предварительной информации, был сбит беспилотник.

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    Сближение России и Белоруссии в 2023 году происходило едва ли не быстрее, чем когда бы то ни было. Как именно выглядит этот процесс, почему он стал таким интенсивным именно в последнее время и как интеграция двух стран будет углубляться в 2024-м? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

    • Урсула фон дер Ляйен – фрау геноцид

      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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