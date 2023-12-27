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Путин поручил создать на базе центра «Машук» площадку по развитию движения наставников
Президент Владимир Путин на заседании Госсовета призвал создать на базе образовательного центра «Машук» площадку по развитию движения наставников, привлекая к его работе лекторов общества «Знание» и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей».
«Кроме того, учебные курсы и модули по наставничеству, изучение лучших практик должны быть включены в программу повышения квалификации не только работников реального сектора экономики, но и учителей, врачей и, конечно, управленцев, которые работают на предприятиях в регионах и муниципалитетах. Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами», – сказал Путин.
«Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра «Машук» создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества «Знание», и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
С докладами на заседании выступили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.
«Для повышения роли наставника и наставничества как деятельности считаем необходимым вместе с коллегами из АНО «Россия – страна возможностей» провести ежегодный конкурс «Наставник года» и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это будет уместно», – отметил Развожаев.
2023 год был утвержден Годом педагога и наставника указом главы государства. Следующий год объявлен президентом РФ Годом семьи.
Мастерская управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» запустила уже шесть потоков флагманской образовательной программы «Наставничество». За все время в ней приняли участие 1300 человек, а 2021 год стал знаковым: программа поставила рекорд, внесенный в Книгу рекордов России, по числу одновременно проходящих подобное обучение пар наставник/наставляемый – это 338 наставнических пар.