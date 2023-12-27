Путин поручил создать на базе центра «Машук» площадку по развитию движения наставников

«Кроме того, учебные курсы и модули по наставничеству, изучение лучших практик должны быть включены в программу повышения квалификации не только работников реального сектора экономики, но и учителей, врачей и, конечно, управленцев, которые работают на предприятиях в регионах и муниципалитетах. Нужно обязательно помогать обмену опытом между организациями, компаниями, да и целыми регионами», – сказал Путин.

«Для сбора лучших практик, их распространения предлагаю на базе образовательного центра «Машук» создать площадку по развитию движения наставников, привлечь к его работе и лекторов общества «Знание», и победителей проектов платформы «Россия – страна возможностей», – приводятся слова главы государства в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С докладами на заседании выступили министр просвещения Сергей Кравцов и председатель комиссии Государственного Совета по направлению «Образование», губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

«Для повышения роли наставника и наставничества как деятельности считаем необходимым вместе с коллегами из АНО «Россия – страна возможностей» провести ежегодный конкурс «Наставник года» и организовать обсуждение темы наставничества на других всероссийских форумах и тематических площадках, где это будет уместно», – отметил Развожаев.

2023 год был утвержден Годом педагога и наставника указом главы государства. Следующий год объявлен президентом РФ Годом семьи.

Мастерская управления «Сенеж» совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» запустила уже шесть потоков флагманской образовательной программы «Наставничество». За все время в ней приняли участие 1300 человек, а 2021 год стал знаковым: программа поставила рекорд, внесенный в Книгу рекордов России, по числу одновременно проходящих подобное обучение пар наставник/наставляемый – это 338 наставнических пар.