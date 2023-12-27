Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.3 комментария
Путин призвал не загонять наставничество в бюрократические рамки
Наставничество не должно становиться принудительным, его не надо вгонять в бюрократические рамки, заявил президент Владимир Путин в среду на заседании Госсовета.
«Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию – передавать опыт, наставлять», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства отметил, что наставник с опытом позволит повысить компетенции, даст возможность решать сложные задачи, что поможет человеку претендовать на более высокую зарплату.
«В этом смысле наставничество – важнейший фактор формирования экономики и высоких заработных плат, повышения благосостояния наших граждан, российских семей», – заключил президент.