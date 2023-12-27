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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

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    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запретить Россию – это все равно что запретить океан

    Западные лидеры не смотрели фильм «Чучело», и чем больше я думаю об их мировоззрении, тем больше понимаю – у них не было и опыта настоящих, простых отношений. Была только борьба за деньги и власть. Страшная судьба, но они ее выбрали сами.

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    27 декабря 2023, 14:46

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде

    Эксперты: Абхазская оппозиция использовала земельный вопрос против властей республики

    Эксперты объяснили протесты в Абхазии против передачи России госдачи в Пицунде
    @ А. Клюев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Передача России госдачи в Пицунде вызвала протесты, так как в стране очень мало политических разногласий, и оппозиция ищет любой повод для улучшения своего положения. Земельный вопрос, в свою очередь, является для Абхазии очень острым. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали кавказовед Николай Силаев и политолог Станислав Ткаченко. Ранее оппозиция Абхазии выступила против передачи России госдачи в Пицунде.

    «Политическая борьба в Абхазии крутится вокруг очень узкой повестки дня, так как по большей части вопросов разногласий нет. Кроме того, в стране очень мало ресурсов, чтобы хорошо содержать одновременно власть и оппозицию. Поэтому оппоненты действующего руководства стараются использовать любой повод для того, чтобы улучшить свое положение», – сказал Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В то же время вопрос права собственности на землю в Абхазии очень острый и политизированный. Он лежал в основе местного национального движения. Более того, по этой в причине в стране до сих пор не удалось сформировать полноценный рынок недвижимости. Возможно, часть местного общества считает, что даже такой символический шаг, как передача дач, неприемлем для них», – отмечает собеседник.

    «Вероятно, России эта дача нужна потому, что она была в государственной собственности СССР. По соглашению стран СНГ такие объекты оставались контролем нашей страны, так как она закрыла все долги Союза. Абхазия в этих переговорах не участвовала, поэтому сейчас стороны могут решать именно этот вопрос», – пояснил он.

    «Действительно, вопрос о земле является очень острым для Абхазии. Даже гражданам России там очень долгое время нельзя было покупать недвижимость. Соответственно, сейчас мы видим одно из проявлений трепетного отношения жителей страны к своей территории», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Абхазия – это маленькая страна с очень ограниченным количеством ресурсов. Земля с хорошим климатом, расположенная на побережье Черного моря является очень ценным активом государства и приносит доходы. Кроме того, на территорию могли положить глаз и представители местного бизнеса, которые заинтересованы в ее использовании под свои нужды. Поэтому протесты оппозиции неудивительны», – резюмировал эксперт.

    Ранее депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании ратифицировали соглашение о передаче России госдачи в Пицунде, сообщает РИА «Новости». Президент республики Аслан Бжания также подписал закон о ратификации документа.

    Госдача в Пицунде, территория которой составляет более 180 гектаров, находится в аренде у Москвы по соглашению между правительством Абхазии и Главным управлением охраны России от 14 сентября 1995 года. Новое соглашение между правительствами двух стран о передаче в собственность Москве объекта на территории республики и порядке его использования подписали в январе 2022 года.

    Напомним, оппозиция Абхазии выступала против ратификации парламентом соглашения, считая, что в документе есть пункты, противоречащие конституции страны. Оппоненты власти даже объявили о старте бессрочной акции протеста около здания парламента республики.

    Представители оппозиции отмечают, что люди не против прежнего соглашения, согласно которому госдача находится в бессрочной аренде у России с 1990-х годов, однако текст нового договора, по мнению протестующих, необходимо привести в соответствие с конституцией Абхазии.

    Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал граждан воздержаться от участия в несанкционированном митинге, обратив внимание на то, что вокруг комплекса правительственных зданий установлены камеры видеонаблюдения и ведется круглосуточная запись. Глава МВД республики Роберт Киут тем временем заверил, что правоохранительные органы обеспечат правопорядок в случае проведения акции протеста.

    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

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    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    25 декабря 2023, 18:05
    Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

    Шойгу: Российская армия полностью освободила Марьинку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с российским лидером Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу, передает ТАСС.

    Он добавил, что после взятия Марьинки ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Петербурге проведет отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

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    27 декабря 2023, 12:59
    ФСБ: Поджигатель машин с Z-символикой получил 15 лет

    Поджигателя машин с Z-символикой из Омска приговорили к 15 годам колонии строгого режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Житель Омска, который совершал поджоги автомобилей с символикой Z, получил 15 лет колонии строгого режима, сообщает ФСБ.

    Решением 1-го Восточного окружного военного суда в ходе выездного заседания подсудимый признан виновным в «совершении поджога, повлекшего причинение значительного имущественного ущерба», и приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Омской области.

    Отмечается, что ноябре 2022 года осужденный совершил серию поджогов автомобилей с символикой Z на территории Омска. Мужчину задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ, когда он решил поджечь трансформаторную будку.

    Во время следствия поджигатель признался, что хотел «устрашить жителей региона», а также «оказать влияние на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине».

    Ранее сообщалось, что в Перми был задержан 82-летний руководитель ансамбля народного пения в местном ДК, который бросил «коктейль Молотова» в здание военкомата. Причиной правонарушения оказался обман со стороны телефонных мошенников.

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    26 декабря 2023, 19:36
    На Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей из-за «голой» вечеринки

    В суд поступил иск к Ивлеевой на 1 млрд руб из-за «голой» вечеринки в клубе «Мутабор»

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический суд Москвы во вторник зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на сумму один миллиард рублей после проведения «голой» вечеринки в клубе «Мутабор».

    «Зарегистрировано заявление, где истцами выступает группа из 22 граждан, ответчиком проходит Ивлеева Анастасия», – рассказали РИА Новости в суде.

    По данным агентства, истцы оценили в миллиард рублей компенсацию морального вреда. Дата заседания пока не назначена.

    Ранее сообщалось, что члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригады» Александром Иншаковым захотели взыскать с телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой 1 млрд рублей в качестве компенсации морального вреда за скандальную «голую вечеринку» в Москве. К исковому заявлению Иншакова присоединилась группа «возмущенных людей».

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    25 декабря 2023, 12:45
    Организаторам поджога ТЦ в Коми дали пожизненное

    Верховный суд Республики Коми приговорил организаторов поджога в ТЦ «Пассаж» к пожизненному заключению

    Tекст: Денис Тельманов

    Находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленный поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.

    Приговор вынес ВС Республики Коми по нескольким статьям Уголовного кодекса России, в том числе 105 (умышленное убийство) и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), передает ТАСС.

    Суд также счел доказанной вину братьев в организации умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 ), организации умышленного уничтожения чужого имущества со значительным ущербом (ст. 167) и умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК).

    Еще один фигурант уголовного дела Валентин Гаджиев получил 23 года лишения свободы.

    Суд установил, что весной 2005 года Махмудовы и Гаджиев договорились поджечь торговый центр «Пассаж» в Ухте, для чего подговорили местных жителей Антона Коростелева и Алексея Пулялина и обеспечили их необходимыми материалами.

    Преступление было совершено 11 июля 2005 года, в пожаре погибли 25 человек, 11 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

    Собственникам торгового центра был нанесен ущерб в размере 58 млн рублей.

    Коростелев и Пулялин в 2009 году также приговорены к пожизненному лишению свободы. В 2013 году суд присяжных оправдал братьев Махмутовых, но прокуратура обжаловала оправдательный приговор. За это время братья скрылись.

    В 2016 году Служба безопасности Украина объявила о задержании фигуранта дела о поджоге ТЦ в Ухте в 2005 году с фальшивым украинским паспортом, однако фамилию задержанного не назвала. Дальнейшая судьба фигуранта дела также неизвестна.

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    25 декабря 2023, 17:40
    Бывшего зампреда Центробанка Корищенко выпустили на свободу

    Получивший семь лет колонии за хищение 1,4 млрд рублей бывший зампред ЦБ Константин Корищенко освобожден в зале суда

    Tекст: Денис Тельманов

    Мосгорсуд освободил из-под стражи получившего семь лет колонии бывшего заместителя председателя Центрального банка РФ Константина Корищенко, который был осужден за хищение активов «Инвестбанка» на 1,4 млрд рублей.

    В решении суда, который пересматривал решение Таганского суда Москвы вынести обвинительный приговор Корищенко и еще одному фигуранту дела Максиму Пальчуну, руководившего офшорными компаниями, сказано, что оба обвиняемых освобождены от наказания «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», сообщает РИА Новости.

    По версии следствия, Корищенко и Пальчун вывели активы «Инвестбанка» в 2013 году с помощью подконтрольных юрлиц в обмен на фиктивные векселя и поручительства. В результате банк был обанкрочен, а обязательства перед вкладчиками исполняло государство в лице Агентства по страхованию вкладов. Фигурантов дела задержали в 2021 году, когда Корищенко был бывшим зампредом ЦБ и руководил кафедрой РАНХиГС.

    Ранее сообщалось, что в Таганском суде Москвы вынесен приговор бывшему заместителю председателя Центробанка Константину Корищенко по делу о хищении активов у «Инвестбанка». Корищенко признан виновным, ему назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей.


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    25 декабря 2023, 16:28
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении БМП Bladrey и до 180 человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за последние сутки отбили нападение украинской армии на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли на этом направлении до 180 военнослужащих и БМП Bradley, сообщило Минобороны.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, Центральная группировка ВСУ России отразила на Краснолиманском направлении атаку 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР и поразила живую силу и технику 21-механизированной бригады и 23-го стрелкового батальона в районах Ямполовки и Торского ДНР.

    В результате ВСУ потеряли на этом направлении до 180 человек, танк, БМП Bradley и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля.

    На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки отразили атаку штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Шумов ДНР и поразили живую силу и технику в районе Клещеевки ДНР. За сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-20, два орудия Д-30 и установка «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении Восточная группировка нанесла огневое поражение скоплениям живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. Украинская сторона потеряла на этом направлении до 55 военнослужащих, три пикапа и установку «Акация».

    На Запорожском направлении ВС России нанесли поражения живой силе и технике 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 102-й бригады теробороны в районах Работино, Каменского и Гуляйполя Запорожской области. ВСУ потеряли на этом направлении до 90 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.

    На Херсонском направлении в результате действий подразделений Российской армии противник потерял до 60 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 35Д6, два немецких ЗРК IRIS-T, склад горюче-смазочных материалов, а также живая сила и военная техника в 113 районах.

    Российская ПВО перехватила за сутки пять снарядов РСЗО HIMARS, уничтожила 40 украинских БПЛА в районах Великого Выселка Харьковской области, Кременной, Площанки, Верхнекаменки ЛНР, Марьинки ДНР, Очеретоватого Запорожской области, Новой Каховки и Брилевки Херсонской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 080 беспилотников, 442 ЗРК, 14 309 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7493 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 690 единиц спецтехники.

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    26 декабря 2023, 14:51
    Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на 5,9 тыс. долларов

    Экс-владелец «Челси» Роман Абрамович оставил турецкому официанту чаевые на сумму 5,9 тыс. долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский миллиардер Роман Абрамович, долгое время владевший акциями лондонского футбольного клуба «Челси», оставил в элитном ресторане в Турции чаевые местному официанту на общую сумму 5,9 тыс. долларов.

    «При счете в 85 тыс. турецких лир (2,9 тыс. долларов) олигарх оставил официанту «на чай» 175 тыс. лир (5,9 тыс. долларов)», – сообщает «Чемпионат».

    Отмечается, что ресторане Абрамович посетил вместе с друзьями, изысканные блюда для компании готовил лично шеф-повар.

    Абрамовичу так понравилось обслуживание, что он оставил персоналу заведения суммарно 260 тыс. лир (8,9 тыс. долларов).

    Ранее сообщалось, что Абрамович вошел в десятку самых обедневших российских олигархов. При этом суд ЕС отказался снимать против него санкции из-за того, что он является «российским бизнесменом».

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    25 декабря 2023, 15:21
    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

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    25 декабря 2023, 21:45
    Лукашенко рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все российское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Белоруссии, находится «на местах, в хорошем состоянии», сообщил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко.

    «Давно (доставлены боеголовки), я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах в хорошем состоянии», – сказал президент Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Лукашенко, обучение военных осуществляется ежедневно. «Даже бывшие «вагнеровцы», которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт», – отметил он.

    В мае Минск и Москва договорились о содержании российского ядерного оружия в Белоруссии. Первые российские ядерные заряды были доставлены в Белоруссию в июне.

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    25 декабря 2023, 15:57
    Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Владимир Путин подписал закон о добровольцах в Росгвардии

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, добровольческие формирования Росгвардии могут быть привлечены к выполнению боевых задач в период мобилизации, действия военного положения, режима контртеррористической операции, в условиях вооруженного конфликта и ряде других случаев, передает ТАСС.

    Отмечается, что добровольческие формирования будут создаваться по решению президента России, на добровольцев будут распространяться те же льготы и соцгарантии, которые действуют для мобилизованных, военнослужащих по контракту и добровольцев Минобороны.

    Ранее Путин заявил, что все добровольцы в зоне СВО должны быть поставлены в одинаковые условия с остальными военнослужащими.

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    26 декабря 2023, 12:52
    Морпехи ВСУ получили пожизненное за убийство 12 человек в Мариуполе

    В ДНР к пожизненному сроку заключения приговорены четверо морпехов ВСУ за убийство 12 человек в Мариуполе

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Донецке приговорил четырех украинских морских пехотинцев к пожизненному сроку за убийство 12 человек в Мариуполе, сообщили в пресс-службе прокуратуры ДНР.

    В приговоре суда речь идет о военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    Следствие установило, что в начале марта 2022 года в районе металлургического комбината имени Ильича под огонь этих военнослужащих попали 14 мариупольцев. Двое из них выжили, 12 умерли на месте.

    Приговор вынесен в отношении 25-летнего Евгения Якубенко, 28-летнего Дмитрия Латышева, 25-летнего Владимира Кучеренко и 42-летнего Сергея Балицкого по нескольким статьям УК России, в том числе 105-й (убийство по мотивам идеологической ненависти) и 365-й (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

    Ранее сообщалось, что суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам заключения в колонии строгого режима украинского боевика, причастного к ряду преступлений против мирного населения в Донбассе, в том числе к гибели подростка и разрушению 40 домов.

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    26 декабря 2023, 17:59
    Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф

    Владимир Путин и лидеры стран СНГ прибыли в Петергоф на неформальный саммит

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ прибыл для участия в неформальном саммите в музее-заповеднике «Петергоф».

    Ранее делегация лидеров посетила с экскурсией дворцово-парковые комплексы Петербурга – музей-заповедник «Павловск», где их встретили колядками и концертом симфонического оркестра, и Царское Село, передает ТАСС.

    «В Петергофе лидеры планируют осмотреть Большой Петергофский дворец и оценить красоту его внутреннего убранства. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне», – отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев увиделся с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на экскурсии в Царском Селе, которое лидеры стран СНГ посещают в рамках неформального саммита в Санкт-Петербурге.


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    26 декабря 2023, 13:12
    Лавров: Около 30 стран хотят установить партнерские отношения с БРИКС

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнерские отношения с БРИКС хотят установить около 30 стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

    «Помимо тех стран, что уже пополнили ряды членов  объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

    При этом он подчеркнул, что Аргентина взяла «тайм-аут на раздумья» по взаимодействию с БРИКС, при этом интерес стран Латинской Америки к объединению «очень серьезный».

    «С вступлением новых членов работа станет более многогранной», – добавил министр.

    Ранее Лавров заявил, что на данном этапе нет заинтересованных в превращении БРИКС из объединения в организацию.

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    Европа попала в стальную зависимость от России

    Евросоюз продолжит импортировать российскую сталь. Более того, доля российских «слябов» в европейском импорте превысила досанкционные показатели. Почему Запад оказался зависим от российской стали, а Москва не отказывается от поставок и успешно зарабатывает на металле в условиях беспрецедентного давления? Подробности

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    Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике

    Это звучит смешно, но Турция опять согласилась на вступление Швеции в НАТО, хотя еще недавно обвиняла ее в поддержке терроризма и неуважении к исламу. Как и все прошлые разы, это произошло быстро, неожиданно и в силу того, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил, что хотел, несмотря на сопротивление США. Подробности

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    Атаке украинских самолетов на Феодосию помогали системы НАТО

    В результате удара украинских Су-24 по Феодосии был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Несмотря на то, что самолеты противника в результате были сбиты, перед Россией встал вопрос о дополнительной защите Крыма. Как атака ВСУ стала возможной и какие меры необходимо принять, чтобы исключить повторение подобного в будущем? Подробности

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    Зеленский выбрал токсичный способ загнать украинцев в армию

    Одноглазые, карлики и прочие инвалиды обязаны будут служить в украинской армии, а тех, кто откажется, ждут гигантские штрафы. Именно такие нормы содержатся в законопроекте, который вызвал крупный политический скандал на Украине. Почему главком ВСУ Залужный утверждает, что не имеет отношения к этому документу, и откуда он возник на самом деле? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

    • Полное освобождение Марьинки

      Многострадальный пригород Донецка – Марьинка – полностью освобожден от ВСУ. Это случилось почти через десять лет после того, как начались первые бои за этот населенный пункт. Он считался неприступной цитаделью и оказывал огневое давление на Донецк, но теперь наконец-то перешел под контроль ВС РФ, которым предстоит двигаться дальше.

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      Урсула фон дер Ляйен несет прямую ответственность за разжигание конфликта в секторе Газа, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли, обозвав главу ЕК «фрау геноцид». Обострение на Ближнем Востоке действительно несет для карьеры Урсулы серьезные риски. Может быть, даже в большей степени, чем провал контрнаступления ВСУ.

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