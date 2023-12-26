Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.6 комментариев
Лавров: Около 30 стран хотят установить партнерские отношения с БРИКС
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнерские отношения с БРИКС хотят установить около 30 стран
Порядка 30 государств хотят установить партнерские связи с БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
«Помимо тех стран, что уже пополнили ряды членов объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», – приводит ТАСС слова Лаврова.
При этом он подчеркнул, что Аргентина взяла «тайм-аут на раздумья» по взаимодействию с БРИКС, при этом интерес стран Латинской Америки к объединению «очень серьезный».
«С вступлением новых членов работа станет более многогранной», – добавил министр.
Ранее Лавров заявил, что на данном этапе нет заинтересованных в превращении БРИКС из объединения в организацию.