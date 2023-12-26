Лавров: Около 30 стран хотят установить партнерские отношения с БРИКС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнерские отношения с БРИКС хотят установить около 30 стран

Tекст: Денис Тельманов

«Помимо тех стран, что уже пополнили ряды членов объединения, на сегодня установить партнерские связи с БРИКС хотят около 30 государств», – приводит ТАСС слова Лаврова.

При этом он подчеркнул, что Аргентина взяла «тайм-аут на раздумья» по взаимодействию с БРИКС, при этом интерес стран Латинской Америки к объединению «очень серьезный».

«С вступлением новых членов работа станет более многогранной», – добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что на данном этапе нет заинтересованных в превращении БРИКС из объединения в организацию.