  • Новость часаАвиакомпания «Россия» объявила о возобновлении рейсов в Пекин
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    Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде
    В Совфеде заявили о непризнании новых границ США в Арктике
    В Европарламенте фон дер Ляйен назвали «фрау геноцид»
    В США признали Байдена главным неудачником года
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    Эксперт назвал цели бунтовщиков в Белграде
    Песков: Путин и Пашинян смогут пообщаться на полях саммитов ЕАЭС и СНГ
    Глава ЦБ России назвала основные проблемы от санкций
    Слуцкий подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Невидимые жертвы Украины не попадут в статистику

    Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов У русских и нормальных американцев один враг

    У нас порой злорадствуют по поводу того, что глобализм на Западе торжествует. И то, что «огненный шторм» может снести Америку, воспримут скорее с позитивом: гори, гори, Америка! Не очень, правда, понятно, что за радость нам в том, что миллионы христиан в Америке или Европе будут убиты.

    9 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    17 комментариев
    25 декабря 2023, 15:21

    Путин утвердил выплату маткапитала только гражданам России

    Путин подписал закон, устанавливающий выплату материнского капитала только для граждан России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому материнский капитал может выплачиваться только родителям, имеющим на момент появления ребенка российское гражданство.

    Закон о материнском капитале дополняется нормой, дающей право на получение маткапитала только при рождении или усыновлении детей, которые имеют гражданство России по рождению, и только родителям, которые на момент рождения ребенка имеют российское гражданство, независимо от места жительства.

    Кроме того, при расчете выплаты будут учитываться только дети, которые получили гражданство России по рождению, передает ТАСС.

    Отмечается, что поправки призваны урегулировать разночтения, возникавшие в правоприменительной практике.

    Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала.

    22 декабря 2023, 19:01
    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам

    Власти ФРГ внесли Россию в список стран – налоговых убежищ

    Германия приравняла Россию к Сейшельским островам
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписали распоряжение, в соответствии с которым Россия включена в список стран – налоговых убежищ.

    В документе, опубликованном в Федеральном вестнике ФРГ, указывается, что с 20 декабря Россия считается государством, не готовым осуществлять сотрудничество по вопросам налогообложения, передает ТАСС.

    В перечне таких стран также числятся Антигуа и Барбуда, Белиз и Сейшельские острова.

    Поясняется, что Россия включена в список на основании приложения 1 заключения Совета ЕС о пересмотренном списке «некооперативных стран и территорий для целей налогообложения» от 17 октября 2023 года.

    В феврале Евросоюз включил в список «налоговых убежищ» Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова и Россию.

    Коментарии (36)
    24 декабря 2023, 12:39
    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира

    Путин восхитился поступком солдата, попросившего наградить своего командира

    Путин восхитился поступком бойца, попросившего наградить cвоего командира
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин восхитился поступком бойца, который после церемонии награждения в Кремле попросил поощрить и его командира. Как считает глава государства, подобное возможно только в Российской армии.

    Кадры общения опубликовал в своем Telegram-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. На следующей церемонии награды получил весь экипаж, но в тот момент боец этого не знал.

    «Какой товарищ по оружию у вас надежный! Он после награждения подошел – также за бокалом шампанского – и говорит: «Мне дали [награду], спасибо, но а чем командир хуже? Так же, как я, воевал», – передает ТАСС пересказ Путиным их диалога во время беседы с экипажем. «Настоящий мужчина, – похвалил он. – Не знал ничего, а о вас, своих боевых товарищах, не забывал».

    Как считает президент, такой поступок вряд ли возможен в какой-то другой стране. «Это вообще только для России, наверное, характерно. Вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит. Только в нашем народе такое возможно», – сказал он.

    Ранее Путин лично вручил Звезды Героев России экипажу танка «Алеша».

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (36)
    23 декабря 2023, 19:12
    Песков: Путин готов к переговорам по Украине только для достижения целей СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинской тематике только для достижения целей спецоперации, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью New York Times.

    Комментируя нформацию о том, что президент России якобы «сигнализировал о готовности к переговорам» по прекращению огня на Украине на нынешней линии соприкосновения, Песков заявил New York Times, что эти утверждения «в своей концепции неверны», передает ТАСС.

    Он подтвердил, что Путин действительно готов к переговорам, глава государства так говорил и сам. «Россия по-прежнему готова [к переговорам], но только для достижения своих целей», – пояснил представитель Кремля.

    Ранее на коллегии Минобороны президент Владимир Путин отмечал, что российские военные владеют инициативой в зоне проведения СВО.

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    22 декабря 2023, 20:02
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    Экс-командир «Айдара» допустил отступление ВСУ из Авдеевки до нового года
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская армия до нового года может отступить из Авдеевки, заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий, сообщают украинские СМИ.

    По словам Дикого, силы России значительно продвинулись в районе Авдеевки, поэтому вероятность того, что ВСУ придется покинуть этот населенный пункт, выше, чем вероятность того, что украинские военные его удержат, пишет «Страна.ua».

    «Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до нового года», – приводит издание слова экс-командира «Айдара».

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин объяснил отступление ВСУ под Купянском.

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    24 декабря 2023, 02:58
    Зарубин показал новогоднюю ель в кабинете Путина

    Зарубин опубликовал видео с украшенной новогодней елью в кабинете Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Журналист Павел Зарубин показал, чем украсили новогоднюю ель в кабинете главы российского государства Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале Зарубин показал кадры из эфира программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Он сообщил, что «каждый год новогодняя ель в главном кабинете Кремля украшается по-новому». «Здесь есть даже деревянные ложки, герои русских народных сказок, конечно, шары – все отменно друг с другом сочетается», – рассказал Зарубин.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, президент может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы.

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    25 декабря 2023, 14:14
    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы

    МИД назвал неопровержимыми данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве Западом протестов в стране

    МИД: Данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии Западом неопровержимы
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Данные президента Сербии Александра Вучича о подстрекательстве протестов в стране Западом являются неопровержимыми, заявил посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

    «Не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», – цитирует ТАСС посла.

    По его словам, оппозиция приступила к протестам, которые поощряются и поддерживаются извне. 

    Напомним, что после выборов 17 декабря начались беспорядки со стороны проигравшего блока «Сербия против насилия». Протестующие перекрыли улицу, прилегающую к зданию представительного и исполнительного органа Белграда, били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь.

    Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета.

    Ранее сообщалось, что сербская оппозиция заявила о новых протестах в Белграде

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    23 декабря 2023, 18:25
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    Песков рассказал о новогодних каникулах Путина
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин, вероятно, сделает паузу на новогодних каникулах, предположил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент частично может отдохнуть на праздниках, но полностью он никогда не использует каникулы, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он также не планирует проводить традиционную встречу с правительством, поскольку уже фактически встречался с ними на заседании совета по национальным проектам.

    Следующая же неделя у главы государства «будет напряженной», пояснил Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что президент не планирует поездки в регионы в первые дни 2024 года, но они начнутся вскоре после них.

    Эти командировки, отметил Песков, нельзя считать предвыборными, все они носят рабочий характер и проводятся в рамках рабочего графика.

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    23 декабря 2023, 18:41
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    Песков: Путин не станет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом и Рождеством лидеров недружественных государств, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, кого из мировых лидеров поздравит Путин на Новый год, передает ТАСС.

    Также ранее Песков сообщал, как президент планирует провести новогодние праздники.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2023, 16:50
    Лавров: Западу не удалось исключить Россию из ЮНЕСКО

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Западу не удалось добиться исключения России из ЮНЕСКО

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные страны не смогли добиться отмены участия России в ЮНЕСКО – специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры, которое включает достопримечательности в список Всемирного наследия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

    «Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось. Как отметил президент Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против идеи выхода России из ЮНЕСКО и назвал ерундой предложения выйти из ООН. Путин напомнил, что Россия является основателем этих организаций.

    Коментарии (8)
    22 декабря 2023, 21:40
    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами

    Экономист Митрахович: Россия, продолжая продавать сталь на Запад, подтверждает статус надежного поставщика

    Экономист: Зависимость Европы от российской стали будет сохраняться годами
    @ AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Западные страны зависят от России не только в вопросе стали, но и по ряду других видов сырья. Вместе с тем Москва не станет принудительно разрывать контракты, поскольку придерживается своих обязательств, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Ранее стало известно, что Европа не хочет отказываться от российской стали.

    «Наше сырье по-прежнему востребовано в Европе по совокупности потребительских свойств, настроенных производств, логистических индустриальных цепочек. Отказ от всего этого будет довольно стрессовым, придется перестраивать все алгоритмы, ждать строительства новых мощностей», – считает Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

    В отличие от Запада, Москва показывает, что придерживается своих обязательств, сюда можно инвестировать, с Россией можно заключать долгосрочные контракты. По словам эксперта, кроме стали и других металлов на Западе сохраняется зависимость от поставок российского обогащенного урана, некоторых видов удобрений, нефти, газа и другой продукции. И эта зависимость будет сохраняться годами. «Европейская экономика и так находится не в самой лучшей форме на фоне экономической войны Запада против России», – добавил специалист.

    Как пишет немецкое издание Der Spiegel, без российской стали бизнес-модель некоторых европейских производителей потеряет смысл, поэтому компании не хотят отказываться от поставок стальной продукции из России. В процессе консультаций по новому пакету санкций представители Бельгии, Италии и Чехии настаивали на продлении этого льготного периода, Германия выступала против.

    Глава Европейской ассоциации сталелитейной промышленности Eurofer Аксель Эггерт отметил, что под влиянием нескольких государств-членов и импортеров стали ЕС «доводит свою собственную систему санкций до абсурда».

    По данным Eurofer, доля российских слябов в европейском импорте в последнее время выросла примерно до 56%, что превышает по показателям период до введения санкций против России. По прогнозам организации, Россия только до 2026 года будет зарабатывать на этом экспорте до 2 млрд евро в год.

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    22 декабря 2023, 20:11
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    Москвич в Волгограде отравился в ванной угарным газом из кафе
    @ @polozovsky

    Tекст: Денис Тельманов

    В Волгограде возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины в квартире, который отравился угарным газом в ванной из-за неправильно установленной вытяжки в кафе по соседству, сообщили в Следственном комитете РФ.

    «Лежал в ванной, а рядом стоял ноут, финальные титры», – приводит «Фонтанка» показания очевидцев.

    По данным следствия, 32-летний рекламный агент из Московской области задохнулся в ванной угарным газом, который поступал из неправильно установленной вытяжки. Система была сделана так, что газ проникал в ванную комнату из соседнего помещения, где располагалось кафе.

    Отмечается, что систему вентиляции в кафе установили около шести лет назад в ходе ремонта. Проектировкой занималась одна из коммерческих структур, оказывающих услуги в этой сфере. Сотрудники СК уже изъяли в ней всю документацию.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека), говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Крыму четыре человека насмерть отравились угарным газом.

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    22 декабря 2023, 17:38
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    Предвыборные штабы Путина начали открываться в российских регионах
    @ Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России начали открываться региональные штабы кандидата в президенты России Владимира Путина, которые в ближайшее время будут заниматься сбором подписей в его поддержку.

    Региональные избирательные штабы уже открылись в Москве, Калуге, Южно-Сахалинске, Саратове, Иркутске, Новосибирске, Тюмени, Волгограде, Омске, Хабаровске, Чите, Вологде, Владивостоке и ряде других городов. Московский штаб расположился в Гостином дворе, в нем будут размещены руководство и волонтеры, работа штаба будет круглосуточной.

    В пятницу избирательный штаб Путина начал работу в Херсонской области, он стал первым в новых регионах России. Сбор подписей в поддержку действующего президента начнется 23 декабря. «Основная задача нашего штаба – это приложить все усилия для консолидации прогосударственных людей, патриотов», – сказал советник управления региональной и технологической работы ЦИК партии «Единая Россия», член президиума херсонского регионального отделения партии Максим Анисимов на открытии штаба, передает ТАСС.

    В городе Геническе Херсонской области в штаб вошли представители разных общественных организаций. С понедельника работа штаба стартует и в Скадовске.

    Кроме того, штаб общественной поддержки Путина открылся в Луганске. Сопредседателям штаба назначены солист Луганской академической филармонии, заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, руководитель регионального штаба АНО «Комитет семей воинов Отечества» в ЛНР Юлия Кожевникова, директор Краснодонского музея «Молодая гвардия» Наталья Николаенко.

    Штаб в Сахалинской области находится в городе Южно-Сахалинске. Сопредседателями штаба поддержки стали председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов, и. о. руководителя исполкома ОНФ Сахалинской области Алена Силачева и директор гимназии №1 им. Пушкина Татьяна Чуприкова.

    В состав рязанского штаба вошли члены региональных отделений «Единой России» и ОНФ, представители общественных организаций.

    Сопредседателями штаба в Иркутске стали директор Иркутского академического драматического театра Анатолий Стрельцов и руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Иркутской области Юлия Домашевская.

    Избирательный штаб Путина также открылся в Новосибирске, его сопредседателями назначены председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель областной Федерации профсоюзов, руководитель исполкома Народного фронта по Новосибирской области и еще несколько человек.

    Избирательный штаб в Волгограде возглавили директор ООО СП «Донское» Александр Колесниченко, директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и председатель Волгоградской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр Струков.

    В Омске и Чите штабы заработали на базе штабов общественной поддержки партии «Единая Россия».

    Хабаровский штаб по поддержке Путина возглавят ректор ТОГУ Юрий Марфин, руководитель филиала фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю Алена Чаплыгина, главврач краевой клинической больницы имени профессора С. И. Сергеева Андрей Субботин.

    Сопредседателями штаба в Вологде стали председатель Общественной палаты Вологодской области, ректор ВоГУ Вячеслав Приятелев, руководитель Центра патриотического воспитания детей и молодежи Вологды Сергей Голубев, а также директор череповецкого Центра боевых искусств Юрий Филимонов.

    Ранее в России начали работу общественные штабы по наблюдению за выборами президента.


    Коментарии (26)
    24 декабря 2023, 14:03
    ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки силы России в ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении поразили установку М109 Paladin производства США, сообщило Минобороны.

    Потери ВСУ на этом направлении составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также нанесено поражение гаубице «Мста-Б», установке «Гвоздика» и гаубице Д-30», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На Запорожском направлении ВС России поразили живую силу и технику 33-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах Работино, Вербового, Жеребянок и Мирного Запорожской области.

    Украинская армия потеряла на этом направлении до 70 военнослужащих, одну бронемашину, три автомобиля, а также артиллерийскую установку «Гвоздика».

    На аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области Российская армия нанесла поражение ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции. Также поражены авиационная техника, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах.

    Российская ПВО сбила три украинских Су-27 и один Су-24 в районах Широкого, Одаровки Запорожской области и Григоровки Днепропетровской области. Перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три снаряда РСЗО HIMARS и противокорабельная ракета «Нептун».

    Также уничтожены 49 украинских БПЛА в районах Старомихайловки ДНР, Золотаревки ЛНР, Василевки, Голой Пристани Херсонской области, Бердянска, Новогоровки и Мирного Запорожской области.

    Всего с начала СВО уничтожено 558 самолетов, 261 вертолет, 10 040 беспилотников, 442 ЗРК, 14 299 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7479 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 660 единиц спецтехники.

    Коментарии (0)
    23 декабря 2023, 14:07
    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» поддержал выдвижение Владимира Путина на выборы президента

    Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента
    @ Кирилл Зыков/ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Съезд партии «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) поддержал выдвижение действующего российского лидера Владимира Путина в качестве кандидата на выборы президента России в следующем году.

    Отмечается, что решение было принято единогласно, всего проголосовали 192 делегата, передает ТАСС.

    Известно, что такое решение справороссы приняли еще на предыдущем съезде в мае, теперь зафиксировав его официально.

    Путин в свою очередь направил приветствие делегатам и гостям XIII съезда партии и выразил им признательность за поддержку.

    В субботу в Москве открылся съезд партии «Справедливая Россия - За Правду». Председателем съезда делегатами избран Сергей Миронов, секретарем – замруководителя фракции, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко.

    В субботу по всей стране стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента России. Как сообщили в штабе кандидата, сбор продолжится до конца января. Как самовыдвиженцу главе государства нужно собрать не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, причем не более 7,5 тыс. в одном субъекте.

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    22 декабря 2023, 16:02
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    ВС России за неделю отразили 53 украинские атаки на Купянском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделениями Российской армии за прошедшую неделю отражено 53 атаки украинских штурмовиков на Купянском направлении, сообщило Минобороны.

    В период с 16 по 22 декабря на Купянском направлении Западная группировка поразила живую силу и технику 14-й, 43-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Синьковки и Ольшаны Харьковской области, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    На этом направлении ВСУ потеряли за неделю свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 бронемашин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили 13 атак украинских штурмовиков. Российские военнослужащие поразили скопления живой силы 24-й, 63-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 12-й бригады спецназначения нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы, Петровского, Кузьмино ЛНР и Торского ДНР.

    За неделю противник потерял здесь до 1155 военнослужащих, танк, 19 бронемашин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии.

    Южная группировка отразила на Донецком направлении 43 атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Шумов, Белогоровки и Марьинки ДНР. Поражены подразделения 28-й, 30-й, 42-й, 93-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Курдюмовки, Клещеевки, Красного и Андреевки ДНР.

    Потери украинской армии на этом направлении за неделю составили более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

    На Южно-Донецком направлении Восточной группировкой отражено десять украинских атак. Нанесено поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 127-й и 128-й бригад теробороны в районах Новомихайловки, Урожайного, Старомайорского ДНР и Приютного Запорожской области.

    На этом направлении ВСУ потеряли более 670 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.

    На Запорожском направлении ВС России отразили шесть атак ВСУ в районах Работино и Вербового Запорожской области. Поражены живая сила и техника 33-й, 65-й, 116-й, 117-й, 118-й механизированных, 128-й горно-штурмовой и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й бригады нацгвардии в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Нестерянки и Новопрокоповки Запорожской области.

    Потери противника составили до 390 военнослужащих, танк, пять бронемашин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

    На Херсонском направлении российские военнослужащие пресекли все попытки высадки украинских диверсионных групп на островах и левом берегу Днепра. Нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки Херсонской области.

    ВСУ потеряли на этом направлении до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

    За неделю ВС России нанесли 39 ударов высокоточным оружием и БПЛА по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Поражены центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений украинской армии, иностранных наемников и националистических формирований.

    Российская ПВО сбила за неделю четыре самолета противника: один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25. Также сбиты три украинских вертолета: два Ми-24 и один Ми-8. Кроме того, перехвачены ракета ATACMS, 30 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотников.

    Всего с начала СВО уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9955 БПЛА, 442 ЗРК, 14 251 танк и другие бронемашины, 1189 РСЗО, 7447 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 572 единицы спецтехники.

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