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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин ПЦУ – это пустые церкви Украины

    Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Байден под перекрестным еврейским и арабским огнем

    Выполнит ли Израиль требования США прекратить военную операцию в Газе до января 2024 года? Сомнительно. Команда Байдена продолжит маневрировать, как корабль Одиссея. Только навряд ли повторит его успех.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    49 комментариев
    24 декабря 2023, 23:24

    В Одессе прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    Несколько взрывов прогремело в Одессе, объявлена воздушная тревога в нескольких областях Украины, сообщило украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Одессе, которые прогремели с интервалом в несколько минут, передает ТАСС.

    В настоящее время в Одесской, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях объявлена воздушная тревога.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины.

    24 декабря 2023, 06:29
    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины

    Байдена и Кисиду раскритиковали за вооружение Украины за счет Азии

    Японии указали на «фундаментальную ошибку» в вооружении Украины
    @ Axel Heimken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Согласие Японии с планами США вооружать Украину за счет Азии – это фундаментальная ошибка Токио, заявили американские эксперты.

    Бывший замминистра обороны США Элдридж Колби заявил, что премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил «фундаментальную ошибку», когда разрешил экспорт в США ракет для систем Patriot. По мнению Колби, Кисида «пошел на поводу» у США, которые «отдают приоритет Европе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nikkei Asia.

    Колби заявил, что американская сторона направляет на Украину вооружения, которые не смогут быстро заместить для собственного пользования. Из-за Киева американскому ВПК приходится отвлекаться от решения более важных стратегических задач.

    Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги (организация, выполняющая функции иностранного агента) Джениффер Каванах сказала, что Японии уже не хватает ЗРК для защиты военных аэродромов. По ее словам, передача ракет США «кое-что говорит об администрации Байдена», которая «готова в приоритетном порядке вооружать Украину за счет Азии, не взирая на собственные заявления о том, что Азия является главным театром военных действий для Штатов».

    Напомним, японский МИД сообщил, что Япония в рамках утвержденного упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. СМИ отмечали, что это поможет США в оказании военной помощи Украине.

    Коментарии (24)
    24 декабря 2023, 04:21
    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности

    Киев не смог уговорить шесть стран ЕС присоединиться к декларации о гарантиях безопасности для Украины

    Шесть стран ЕС не стали обещать Украине гарантии безопасности
    @ imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Шесть стран ЕС – Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия – не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины, сообщил замглавы офиса украинского президента Андрей Сибига.

    Сибига считает, что у перечисленных стран есть «политическая воля стать сторонами декларации», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В пятницу глава офиса Андрей Ермак заявил, что к декларации присоединились свыше 30 стран, 15 согласились на консультации по двусторонним соглашениям, передает РИА «Новости».

    Напомним, Ермак сообщал, что у Украины «имеются хорошие результаты на основе сделанной в Вильнюсе декларации по соглашениям в области безопасности».


    Коментарии (20)
    24 декабря 2023, 16:20
    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально

    Боевик из украинского подразделения «Кракен» обвинил военное командование в некомпетентности

    Боевик «Кракена»: Прорвать «шикарную оборону» России при «контрнаступе» было нереально
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское военное командование планировало, что в рамках контрнаступления ВСУ удастся за три дня пройти 15 км, обогнуть Токмак и выйти на Мелитополь. Но все пошло не по плану, прорвать «шикарную оборону» России не удалось, а на штурм стали бросать неподготовленных солдат, рассказал один из боевиков подразделения «Кракен» (организация признана в России террористической и запрещена).

    «Весь мир, вся Украина ждали это контрнаступление. И оно пошло не по плану. Оно вообще не пошло никак. Люди, которые готовили этот план, некомпетентны, они ничего не сделали для того, чтобы мы победили», – рассказал украинскому журналисту Роману Бебеху один из боевиков «Кракена».

    Он также отмечает, что между подразделениями не было никакого взаимодействия, которое «могло бы позволить захватывать фронт за фронтом». «Куча бригад постреляли друг друга, куча бригад наехали на мины, много пехоты было подорвано», – рассказывает военный.

    Российскую оборону, также известную как «Линия Суровикина», он называет «просто шикарной» и признает: «Мы бы ее никак не прорвали, это было невозможно».

    «Задачей было за три дня пройти 15 километров, обогнуть Токмак с двух сторон и выйти на Мелитополь», – добавляет он, указывая, что до начала «контрнаступа» план ему казался реалистичным, но уже с первых дней атаки стало понятно, что реализовать его не получится.

    Боевик также настаивает – проблем с количеством западного вооружения не было, его предоставили в достатке. Однако уже в первый месяц оно «постиралось», как и личный состав. «Люди увидели, как к ним относятся, штурмовые группы состояли из поваров, артиллеристов, снайперов», – рассказывает он.

    Поэтому активная фаза контрнаступления остановилась уже в середине июля, считает боевик. По его словам, вся штурмовая тактика была лобовой, практически без обходных маневров. Также ошибкой командования он считает атаки без численного преимущества.

    В четверг начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ в рамках контрнаступления планировали за 15 суток блокировать Мелитополь, продолжив наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом.

    По его словам, ВСУ смогли в начале контрнаступления незначительно продвинуться на Запорожском направлении, однако ни поставки западного оружия, ни ввод в бой дополнительных резервов не смогли изменить ситуацию.

    «Эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ. Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», – отметил он, добавив, что к началу июня ВСУ сосредоточили на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1 тыс. боевых бронированных машин. Позже группировка была увеличена до 80 батальонов.

    Вместе с тем в начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Военный отмечал, что в период всего контрнаступления он наблюдал, как «его войска и техника застревают на минных полях», а поставленное западными странами вооружение «подвергается обстрелам российской артиллерии».

    По его словам, согласно плану, ВСУ должны были продвигаться со скоростью 30 км в день. «Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады», – добавляет генерал.

    Однако с мнением главкома не согласился Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина находилась якобы в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он также отметил, что понимает усталость от боевых действий, но ситуация не патовая. Главная проблема ВСУ, по мнению Зеленского, это контроль неба российской армией. А помочь ее решить сможет поставка истребителей F-16.

    Коментарии (23)
    24 декабря 2023, 15:09
    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко заявил, что в ВСУ не понимают, как Киев планирует осуществлять план по мобилизации еще 500 тыс. человек.

    В интервью Deutsche Welle (признано иноагентом в России) Марченко заявил, что на Украине «закончились» добровольцы, поэтому неизвестно, когда и как качественно будет проходить планируемая мобилизация, передает РИА «Новости». «Как это осуществить физически, понимания нет», – добавил он.

    По словам генерала, взамен потерянным на фронте 100 военным, мобилизуют всего 20 человек. Он также положительно оценил предложение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет и подчеркнул, что «не стоит закрывать дырки на фронте женщинами, когда масса мужчин скрываются за границей».

    Ранее на Украине предложили мобилизовать еще полмиллиона человек.

    Коментарии (15)
    24 декабря 2023, 12:58
    В Эстонии пригрозили Украине испорченным Рождеством

    РБК: Эстонский генерал предупредил об «испорченном Рождестве» на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы у Украины заканчиваются, Запад должен нарастить военную поддержку на случай российского наступления, заявил бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента Рихо Террас.

    По его словам, у Украины кончаются техника и оружие, а Россия может собрать силы «для конкретного рождественского наступления» и «испортить» Украине Рождество, передает РБК.

    Террас добавил, что Россия значительно усилила военное давление на Украину, впереди важные две недели, и если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», так как это покажет слабость НАТО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на Украине на 25 декабря.


    Коментарии (12)
    24 декабря 2023, 15:22
    Боррель допустил победу России на поле боя

    Боррель: Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности

    Боррель допустил победу России на поле боя
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия победит в конфликте на Украине, если ЕС не мобилизует все свои возможности, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью британской газете Guardian.

    «Важно то, что мы можем сделать, чтобы Россия не выиграла в войне. Что мы готовы сделать? Действительно ли мы готовы сделать все, что потребуется? Вот вопрос, который мы должны задать себе», – подчеркнул Боррель.

    Глава европейской дипломатии считает, что Россия якобы «не может позволить остальной Украине принадлежать Европейскому союзу», поэтому ЕС нужно «готовиться к конфликту высокой интенсивности в течение длительного времени».

    «Если мы быстро не изменим курс, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит (президенту России Владимиру) Путину выиграть войну на Украине», – сказал Боррель.

    Европейский дипломат опасается, что Россия выиграет конфликт на Украине, а это может случиться быстро, поскольку Москва наращивает свои силы. В связи с этим Боррель призвал срочно всем консолидироваться.

    В апреле 2022 года после визита в Киев Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддерживать Украину и призвал усилить санкции против России. Тогда он заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

    Ранее Боррель заявил, что победа России в конфликте на Украине и продолжение войны в секторе Газа «безвозвратно испортят» проект Евросоюза.


    Коментарии (45)
    24 декабря 2023, 11:13
    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток

    Специальные блокпосты для вручения повесток установят по всей Украине до конца декабря

    В ВСУ назвали дату установки блокпостов для вручения повесток
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальные блокпосты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.

    По его словам, с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блокпосты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что «ребят на фронте нужно менять», заявив, что в пехоту отправятся «дети пафосных деятелей, мажоры, блогеры и все попавшиеся».

    Официально пока информация не подтверждалась.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

    Коментарии (36)
    24 декабря 2023, 05:53
    Офицер ВСУ пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказа

    Офицер ВСУ Губаренко пожаловался на украинское законодательство из-за «лазеек» для отказавшихся выполнять приказы солдат

    Tекст: Антон Антонов

    Уголовный кодекс Украины «не работает», когда требуется привлечь к ответственности солдата за невыполнение приказа, заявил командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко.

    Губаренко заявил, что УК «не работает с отказниками от слова вообще». На привлечение солдата к ответственности требуется от двух недель до месяца, причем даже после этого у военных есть «лазейки», чтобы уйти от наказания. По словам Губаренко, открыто «много» уголовных дел о неподчинении приказу, некоторые «тянутся» с 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    В январе президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон, который ужесточает ответственность украинских военных за невыполнение приказов.


    Коментарии (2)
    24 декабря 2023, 09:45
    Украинские волонтеры отказались возвращаться домой из-за границы

    «Коммерсант»: Десять волонтеров не вернулись из-за границы на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять украинских волонтеров получили разрешение на выезд за границу, но не вернулись на родину, рассказал глава украинской херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

    Он рассказал, что выдал разрешение на выезд волонтерам организаций «Аджалык» и «Единая Украина», которые привезли на Украину обещанную гуманитарную помощь, отчитались, снова выехали за границу и не вернулись обратно, пишет «Коммерсант».

    Прокудин добавил, что распоряжения об их выезде отменены, в правоохранительные органы направлено обращение с просьбой проверить факт незаконного пересечения государственной границы.

    Ранее блогеры сообщили, что украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза.

    Напомним, и.о. министра культуры страны Ростислав Карандеев сообщил, что Печий подписывал заявление с обязательством вернуться на Украину не позднее 22 декабря, но не выполнил его.

    Коментарии (10)
    24 декабря 2023, 17:20
    Экс-разведчик США предрек гибель большинства солдат ВСУ до Нового года

    Экс-разведчик США Риттер: Многие солдаты ВСУ не доживут до Нового года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер дал жесткий ответ на просьбу советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко передать теплые пожелания сотням тысяч украинцев, которые будут встречать Новый год и Рождество на фронте.

    «К сожалению, большинство из них не доживут до Нового года», – прокомментировал Риттер публикацию Геращенко в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Ранее The Hill писало, что киевский режим в следующем году может рухнуть из-за наступления российских войск, если США и ЕС не восполнят дефицит техники и вооружений.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2023, 10:37
    В Германии задумались о возврате украинцев призывного возраста на родину

    Focus: В интересах Германии вернуть украинских беженцев призывного возраста на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти ФРГ заинтересованы в том, чтобы вернуть украинцев призывного возраста на Украину, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц.

    По словам журналиста, интеграционные курсы оказались не эффективны, больше половины беженцев с Украины не сдали экзамен на минимальное знание языка, передает РИА «Новости». Кроме того, в Германии по сравнению с другими странами гораздо меньшее число украинцев нашли работу, поэтому они «засиживаются и застревают» на гражданском пособии, отметил Райц.

    По его мнению, эти факты являются сигналами для немецких властей к переосмыслению отношения к беженцам с Украины и к тому, чтобы отправить мужчин-беженцев призывного возраста на родину.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему Эстония хочет выдать Киеву военнообязанных украинцев.

    Коментарии (5)
    24 декабря 2023, 01:52
    В Италии сочли возможную отставку Залужного опасной для Зеленского

    Il Fatto Quotidiano назвала Залужного «практически непобедимым» политическим соперником для Зеленского

    В Италии сочли возможную отставку Залужного опасной для Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Украины Владимир Зеленский осознает, что отстранение Валерия Залужного от командования украинскими войсками превратит главкома в «практически непобедимого» соперника, пишет итальянская газета.

    Как заявила Il Fatto Quotidiano, Зеленский не хочет пускать Залужного «на политическую арену», при этом любое решение Залужного раздражает Зеленского. Издание указывает, что их противостояние вышло за границы Украины. Подчеркивается, что «все чаще происходят столкновения» между сторонниками и противниками Зеленского, которого могут «заменить» на «нынешнего главнокомандующего ВСУ», передает РИА «Новости».

    В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров, отвечая на вопрос украинских СМИ о возможности отставки Залужного, заявил, что кадровые перестановки в военном командовании не планируются.

    Коментарии (2)
    23 декабря 2023, 23:44
    Взрывы прогремели в Кривом Роге

    Взрывы прозвучали в Кривом Роге в третий раз за день

    Взрывы прогремели в Кривом Роге
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Кривом Роге в Днепропетровской области Украины в третий раз за день произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, глава подконтрольной Киеву Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в удерживаемом украинскими войсками Херсоне произошел разрыв газопровода, передает ТАСС.

    Напомним, украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге и Херсоне.


    Коментарии (0)
    24 декабря 2023, 07:57
    Евродепутат обвинила Запад в предательстве Украины

    Евродепутат Дейли обвинила Запад в принуждении Украины к миру с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Запад вынуждает Украину рассматривать условия для заключения мира с Россией, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли.

    Дейли заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что условия мира для Украины сейчас «гораздо хуже» тех, что предлагались «в апреле 2022 года, когда друзья из НАТО принудили ее продолжать воевать». По словам депутата, происходит «всегда неизбежное предательство» со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Напомним, Дейли обвинила США в разжигании войны на Украине. Кроме того, она указывала, что военные конфликты не прекращаются санкциями.

    Коментарии (0)
    24 декабря 2023, 05:25
    Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

    Бывший главнокомандующий армией США в Европе Ходжес счел провал контрнаступления ВСУ неудачей Запада

    Tекст: Антон Антонов

    Запад не предоставил Киеву необходимые вооружения, поэтому украинское контрнаступление провалилось, заявил бывший главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

    Ходжес выразил разочарование в связи с тем, что контрнаступление вооруженных сил Украины не привело к результатам, на которые рассчитывал Запад и которые сам генерал предсказывал. По его мнению, неудачу потерпел не Киев, а Запад, поскольку не обеспечил ВСУ военно-воздушной мощью, высокоточным оружием большой дальности и прочей техникой, передает РИА «Новости».

    Напомним, Ходжес заявлял, что в январе 2023 года украинские войска «войдут в Мариуполь и Мелитополь».


    Коментарии (4)
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    Украинский генерал заявил о непонимании плана мобилизации еще 500 тыс. человек
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    Власти Эстонии готовы выдать Украине украинских беженцев, которые подлежат мобилизации. Глава МВД Лаури Ляэнеметс пообещал официально предложить украинской стороне заключить соответствующее соглашение. В экспертной среде говорят, что у уклонистов за рубежом нет мотивации умирать за Зеленского и идеи Бандеры, а желание Эстонии выдавать беженцев указывает на фашистские методы правительства Эстонии. Подробности

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    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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