Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства Тамбовской области, Егоров отметил, что главное богатство края – люди, которые вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и укрепление ее технологического суверенитета. По его словам, в этом году тамбовские аграрии собрали более 5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также 5,7 млн тонн сахарной свеклы и 454 тыс. тонн сои.

Кроме того, Тамбовская область занимает пятое место в России по производству мяса скота и птицы в живом весе, в регионе растет производство сахара, молока, сливочного и растительного масла. Продукты питания из Тамбовской области поставляют в 38 стран и даже на космическую орбиту.

«Тамбовщина известна в первую очередь как аграрный край. Дело в нашем черноземе. Он у нас эталонный. Впрочем, никакой чернозем не поможет, если его не возделывать. И наши успехи в сельском хозяйстве – это огромная заслуга людей, которые работают на земле», – отметил Егоров.

По поручению президента России Владимира Путина, Тамбовская область намерена стать столицей передовых технологий в сельском хозяйстве.

Помимо развитого агропромышленного комплекса регион располагает и передовыми промышленными предприятиями. Одно из них, выпускает широкий ассортимент продукции, включая акриловые эмульсии, благодаря которым в России могут производить белую бумагу для офисов. Также в регионе выпускают красители, используемые при печати денежных банкнот.

В этом году в Тамбове создана региональная ИТ-Ассоциация, которая объединила профессионалов отрасли из разных регионов и представителей власти для создания прорывных цифровых проектов в направлении технологического суверенитета.

Кроме того, Тамбовская область обладает фколоссальным туристическим потенциалом. У региона богатое прошлое, с которым связаны имена многих выдающихся деятелей культуры, науки и искусства

Заканчивая выступление, Егоров отметил, что Тамбовщина – прекрасное место для реализации любых идей, направленных на благо и процветание страны.