Алиханов на выставке «Россия» рассказал о достижениях Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

«В силу геополитических событий мы оказались сейчас в окружении недружественных стран. Но тем не менее, это не мешает нам развиваться дальше и, благодаря поддержке президента страны, строить новые проекты в промышленности, образовании, культуре», – отметил Алиханов, передает телеканал «Каскад».

Глава региона подчеркнул, что в условиях санкций на сухопутный транзит грузов регион переориентировал до 40% грузов на морские маршруты, в несколько раз увеличив морские перевозочные мощности, в том числе в два раза – количество паромов. Он напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина прорабатывается вопрос строительства еще трех грузовых паромов.

Алиханов обратил внимание на масштабные инвестиции в развитие обрабатывающих производств, которые составляют более 40% всей промышленности региона. Доля инвестиций в эту область увеличилась в 8 раз за последние шесть лет. Планируется реализовать более 100 проектов – от модернизации производства до строительства крупных предприятий. Основными направлениями инвестирования стали электротехническая промышленность, автомобилестроение и пищевая переработка.

Важнейшим инструментом для привлечения инвестиций в Калининградскую области остается Особая экономическая зона, которая первой в России вошла в число лучших ОЭЗ мира, рассказал губернатор Калининградской области. Реестр калининградской ОЭЗ насчитывает 300 инвестпроектов с объемом инвестиций в 200 млрд рублей и количеством рабочих мест в 54 тыс. рабочих мест.

Алиханов также отметил устойчивый рост численности населения в регионе. «Калининградская область постоянно входит в число регионов, которые растут, куда переезжают. В прошлом году таких регионов в стране было 13. И наряду с Москвой, Санкт-Петербургом в числе этих лидеров – Калининградская область», – подчеркнул он.