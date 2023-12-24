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Блок-посты для вручения повесток решили установить во всех городах Украины
Спецблок-посты для вручения повесток установят по всей Украине до конца декабря
Специальные блок-посты для вручения повесток оборудуют во всех городах и районах Украины до конца декабря, сообщил бывший советник мэра Ивано-Франковска, командир украинского батальона Назарий Кишак.
По его словам, с 28 декабря в каждом городе и области будут установлены контрольные блок-посты, передает РИА «Новости».
Он добавил, что «ребят на фронте нужно менять», заявив, что в пехоту отправятся «дети пафосных деятелей, мажоры, блогеры и все попавшиеся».
Официально пока информация не подтверждалась.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.