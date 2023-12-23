Вильфанд предупредил об экстремально низком атмосферном давлении в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за приближения циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных, сообщил Вильфанд ТАСС.

Рекорд был поставлен в 1971 году – 723,8 мм ртутного столба, в субботу оно опустилось до 723 мм ртутного столба, то есть до рекордного значения не хватило 0,8 мм.

Он добавил, что всю предновогоднюю неделю атмосферное давление в Москве будет сохраняться на низком уровне – на 15-20 мм ниже нормы в среднем.

По этой причине погода будет «мрачноватая, тускловатая», но местами ожидается снег.