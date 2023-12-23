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Вильфанд предупредил об экстремально низком атмосферном давлении в Москве
В столице атмосферное давление в субботу сильно снизилось, значение подошло к рекордным показателям, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Из-за приближения циклона давление понизилось до экстремальных значений, почти рекордных, сообщил Вильфанд ТАСС.
Рекорд был поставлен в 1971 году – 723,8 мм ртутного столба, в субботу оно опустилось до 723 мм ртутного столба, то есть до рекордного значения не хватило 0,8 мм.
Он добавил, что всю предновогоднюю неделю атмосферное давление в Москве будет сохраняться на низком уровне – на 15-20 мм ниже нормы в среднем.
По этой причине погода будет «мрачноватая, тускловатая», но местами ожидается снег.