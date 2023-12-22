Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.11 комментариев
В Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа
Магомедов: Украина устроила геноцид русского народа
Власти Украины устроили настоящий геноцид русскоязычного населения, поэтому Россия была вынуждена была начать СВО, заявил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов, выступая на социальной новогодней елке Дома народов России с участием детей из Донбасса.
Он отметил, что дети приехали из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, – где сегодня трудно. В связи с тем, что на Украине происходила практически дискриминация, геноцид русского народа, русскоязычного населения, президент России Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации, передает ТАСС.
Магомедов подчеркнул, что это в корне отличается от политики, которую проводит Россия.
Он рассказал детям, что их земляки «проявляют себя как самые лучшие, храбрые воины, защищая теперь уже суверенитет всей нашей великой страны, ее независимость, ее традиционные духовно-нравственные ценности».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые регионы России являются ее неотъемлемой частью. Он предупредил, что для желающих посягнуть на эти территории будут последствия.