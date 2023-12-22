В Кремле заявили об устроенном Украиной геноциде русского народа

Магомедов: Украина устроила геноцид русского народа

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что дети приехали из новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, – где сегодня трудно. В связи с тем, что на Украине происходила практически дискриминация, геноцид русского народа, русскоязычного населения, президент России Владимир Путин принял решение о проведении спецоперации, передает ТАСС.

Магомедов подчеркнул, что это в корне отличается от политики, которую проводит Россия.

Он рассказал детям, что их земляки «проявляют себя как самые лучшие, храбрые воины, защищая теперь уже суверенитет всей нашей великой страны, ее независимость, ее традиционные духовно-нравственные ценности».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новые регионы России являются ее неотъемлемой частью. Он предупредил, что для желающих посягнуть на эти территории будут последствия.