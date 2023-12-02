Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.7 комментариев
Лазарев удалил клип после обвинений в пропаганде нетрадиционных отношений
Клип на песню «Так красиво» российского поп-исполнителя Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста после обвинения со стороны Выборгского районного суда Петербурга в пропаганде нетрадиционных отношений.
В настоящее время клип музыканта скрыт из общего доступа владельцами канала. Отмечается, что при нажатии на ссылку у большинства пользователей высвечивается надпись «Видео недоступно. Это видео с ограниченным доступом», передает Ura.ru
Ранее Выборгский районный суд Петербурга оштрафовал телеканал «Айва ТВ» на 500 тыс. рублей за показ клипа Лазарева, в котором была найдена пропаганда нетрадиционных отношений. В Роскомнадзоре сообщили, что отношения между девушками в клипе потенциально воспринимаются как тактильное, чувственное взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения.
Напомним, Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории РФ. Суд удовлетворил иск Минюста о признании движения ЛГБТ экстремистским, решение суда вступило в силу немедленно. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились.