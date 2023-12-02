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Буркина-Фасо и Нигер вышли из «Сахельской пятерки»
Буркина-Фасо и Нигер решили выйти из всех органов регионального объединения «Сахельская пятерка» (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном заявлении двух стран.
В заявлении, размещенном в соцсетях информационной службы правительства Буркина-Фасо, говорится, что переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения «Сахельской пятерки» и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов «Сахельской пятерки», в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года, передает РИА «Новости».
Стороны добавили, что после девяти лет существования организация, которая намеревалась объединять потенциал и средства, чтобы сделать Сахель «зоной безопасности и развития», «с трудом достигает своих целей».
В мае 2022 года правительство Мали объявило о выходе из всех структур «Сахельской пятерки», в которую, помимо самой Мали, входили Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.