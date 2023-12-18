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Япония решила созвать совет нацбезопасности из-за пуска КНДР баллистической ракеты
Премьер Японии Кисида заявил, что будет созван совет нацбезопасности из-за ракетного пуска КНДР
Запущенная КНДР ракета, предположительно, была большой дальности, Япония намерена созвать совет нацбезопасности, сообщил премьер-министр Японии Фумидо Кисида.
В Минобороны Японии считают, что запущенная КНДР в понедельник утром баллистическая ракета, предположительно, имеет большую дальность. Специалисты предположили, что она запущена по «крутой траектории», отмечается, что спустя 40 минут после пуска о падении ракеты не сообщалось, передает ТАСС.
Между тем, береговая охрана Японии предположила, что ракета КНДР упадет в 09:37 по местному времени (03:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии примерно в 20 км от побережья Хоккайдо.
Таким образом, ракета будет находиться в полете, по предварительным оценкам, 73 минуты.
Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря,