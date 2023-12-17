Путин подписал открытку для трехмиллионного посетителя выставки «Россия»

Путин: Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

Путин заявил, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Tекст: Валентина Григоренко

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», – отметил он, передает ТАСС.

Путин добавил, что Россия будет все решения принимать только сама, «без чужих подсказок из-за рубежа».

«Развязав против нас настоящую агрессию, – она шла по нарастающей из года в год, – элиты Запада рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и нашу политическую государственную систему. Они полагали и полагают, что смогут посеять у нас внутреннюю смуту», – уточнил глава государства.

По его словам, «способы для такой дестабилизации хорошо известны и не раз уже были опробованы западными элитами во многих регионах мира в ходе так называемых цветных переворотов».

«Но подобные рецепты не сработали и, уверен, не сработают в отношении России – свободного, самостоятельного и суверенного государства», – подчеркнул Путин.

«Наше общество, все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость», – указал президент. Он считает, что Россия смогла ответить на вызовы, потому что «последовательно, шаг за шагом, из года в год шла по пути укрепления суверенитета, в том числе в политической и общественной сфере, в экономике, в образовании, в культуре».

«Развивали российский федерализм, наше законодательство и прочные конституционные основы, опирались на многовековой опыт нашей государственности, на наши ценности и уникальные традиции гармоничного развития разных этносов, культур, языков, религий», – перечислил он.

Он заявил, что Россия не просто вправе быть сильной, для страны – это жизненная необходимость. «Всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильными. Я бы, знаете, еще добавил: право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной», – сказал президент.

В четверг Путин заявил, что Россия не может существовать без суверенитета, который необходимо защищать. Так глава государства ответил на вопрос, какие стоящие перед ним задачи он считает первостепенными. «Главное – это укрепление суверенитета, но это очень широкое понятие. Укрепление, так скажем, внешнего суверенитета – это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру», – заявил он.